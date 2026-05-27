Sánchez minimiza la entrada de la UCO en Ferraz y sostiene que "estas investigaciones" por corrupción "no impugnan los éxitos de este Gobierno"

Pedro Sánchez durante la rueda de prensa en la embajada de España en el Vaticano. Francesco Fotia Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez minimiza la investigación por corrupción que motivó la entrada de la UCO en la sede del PSOE y asegura que no afecta a los logros del Gobierno. El presidente reitera su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra, y defiende la presunción de inocencia de los investigados. Sánchez expresa confianza en la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, también investigada, y promete contundencia si se detectan nuevas irregularidades. En su encuentro con el Papa León XIV, Sánchez destaca la sintonía en temas como la inmigración y la defensa de la dignidad humana.

La entrada de los agentes de la Guardia Civil en Ferraz por la presunta financiación de la trama de Leire Díez, un nuevo shock judicial para el PSOE, ha sorprendido a Pedro Sánchez en el Vaticano, a escasos minutos de su encuentro con el papa León XIV. El presidente del Gobierno, que había emplazado las explicaciones sobre el caso Zapatero a una rueda de prensa posterior, se ha visto obligado a encarar un nuevo frente por la corrupción que rodea a su entorno.

De hecho, la rueda de prensa en la embajada española en la Santa Sede ha empezado con más de media hora de retraso porque Sánchez, según ha reconocido, estaba recabando información sobre el requerimiento cursado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Sánchez ha asumido la "relevancia" de la investigación, pero ha reiterado que el PSOE ya tomó medidas cuando estalló este caso el año pasado y le pidió la baja voluntaria a la fontanera Leire Díez, investigada junto a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, o Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia de Andalucía.

El papa León XIV y Pedro Sánchez durante su encuentro en el Vaticano. Simone Risoluti Efe

"Respetemos a la Justicia, colaboración con la Justicia y compromiso del PSOE de que si hay comportamientos irregulares nuevos actuaremos con la misma contundencia que antes", ha prometido el líder del Ejecutivo.

"Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que llevamos registrando de ocho años a esta parte", ha añadido, minimizando los diversos procedimientos por corrupción que salpican a Moncloa.

De hecho, Sánchez ha reiterado su defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el caso Plus Ultra por presuntos delito de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

"He tenido la ocasión de leer el auto, leer a través de los medios el extenso sumario y, sinceramente, lo vuelvo a reafirmar: toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al expresidente Zapatero. Creo que no hay motivos para cambiar esa posición", ha afirmado.

En una respuesta posterior ha dejado entrever que Moncloa y Ferraz seguirán con su numantina defensa del exlíder socialista, que deberá declarar en la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de junio: "No veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte del PSOE ni del Gobierno respecto a lo conocido en el auto y en el sumario".

Elecciones en 2027

Sánchez también ha mostrado su confianza en la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que está siendo investigada por el juez Pedraz por ser "al menos" cómplice de los delitos atribuidos a Leire Díez y Cerdán y autora de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas falsas que encubrían los pagos a la fontanera para financiar sus maniobras contra jueces y fiscales.

"Es una mujer que ha llevado las cuentas del PSOE de manera escrupulosa", ha expresado el presidente del Gobierno, subrayando la importancia de respetar la presunción de inocencia en todos los casos: "Somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Un partido que no convive con ese tipo de actitudes que repudiamos".

Otra imagen de Pedro Sánchez durante la rueda de prensa en la embajada de España en la Santa Sede. Francesco Fotia Reuters

Sobre la erosión que todos estos casos están produciendo en la complicada supervivencia del Gobierno de coalición, en minoría parlamentaria, Sánchez ha hecho oídos sordos a las advertencias de algunos socios de investidura como el PNV. Se ha centrado en celebrar la "estabilidad" de sus dos mandatos y los éxitos económicos y sociales alcanzados.

"Hay algún compañero que me pide adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Congreso para poder gobernar de forma mucho más tranquila", ha bromeado sin citar a Emiliano García-Page, que se ha aliado con las exigencias del PP sobre la necesidad de ir a las urnas cuanto antes. "Lo agradezco, pero no puedo convocar elecciones por interés partidista, sino por el interés general de ciudadanos".

"Si la Constitución dice que son cuatro años la duración de una legislatura, pues son cuatro años. Ese es el objetivo y la determinación del Gobierno", ha zanjado Sánchez, celebrando que la "estabilidad" ha sido el pilar del Ejecutivo para consolidar políticas que "nos están permitiendo zafarnos de las consecuencias económicas y sociales" de las guerras y crisis que conmocionan al mundo.

Sintonía con el Vaticano

Sánchez ha mantenido un encuentro con el Papa de unos 45 minutos en la biblioteca del Palacio Apostólico, que ha definido como "muy valioso" y que ha servido para reafirmar la "sintonía" del Gobierno y el Vaticano en algunas cuestiones como la inmigración.

"Su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia por estar siempre del lado de los más débiles y por su mensaje de solidaridad y contrario al egoísmo, y por promover el sentido común y la simpatía frente a la ley de la selva", ha expresado Sánchez ante los medios de comunicación.

Pedro Sánchez conversa con el Papa tras entregarle la escultura de un caballo español. Simone Risoluti Reuters / Vaticano

Además de la cuestión migratoria, que será uno de los principales ejes de la inminente visita de León XIV a España, han abordado la defensa compartida de la paz, el problema de la pobreza y las enfermedades vinculadas con el hambre o los riesgos que supone el mundo digital.

"La dignidad humana está por encima de todo, también de quienes pervierten esto con mentiras, falacias y prioridades nacionales", ha proclamado Sánchez. Preguntado si se ha tratado la polémica prioridad nacional pactada por PP y Vox en algunas comunidades autónomas, el líder socialista ha dicho que no pero ha insistido en que el Papa "tiene una mirada sobre la migración muy diferente a este tipo de discursos".

Pedro Sánchez y el cardenal Pietro Parolin en el Vaticano. Reuters / Vaticano

Tras el encuentro, Sánchez y el Papa han llevado a cabo el tradicional intercambio de regalos. El presidente del Gobierno ha entregado una escultura "como testimonio de los vínculos que los caballos españoles han mantenido con el papado a lo largo de la Historia", mientras que León XIV ha agasajado a su invitado con una copia de su primera encíclica, sobre los riesgos de la inteligencia artificial, así como un libro sobre el palacio apostólico y un bajorrelieve "representando un pilar que se eleva sobre escombros". Una alegoría "de la esperanza y también de la obligación que tenemos todos de construir la paz".

Sánchez ha mantenido además un breve encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en el que han repasado los acuerdos bilaterales firmados por el Gobierno y la Santa Sede en los últimos cinco años, como el sistema mixto de reparación de víctimas de abusos sexuales de la Iglesia o la resignificación del Valle de los Caídos.