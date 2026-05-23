El 76%, incluido el 33% de sus votantes, cree que María Jesús Montero debe dejar de dirigir el PSOE andaluz tras su debacle

La gestión de Montero ha sido criticada por escándalos vinculados a la financiación de Cataluña y a casos como el rescate de Plus Ultra y presuntos amaños en la Sepi.

El apoyo a que Montero continúe en sus cargos es bajo: solo el 17,5% respalda que siga como líder del PSOE andaluz y número dos nacional.

Montero obtuvo solo 28 escaños, el peor resultado histórico del PSOE en Andalucía, por debajo de los 30 escaños logrados en 2022 por Juan Espadas.

El 76% de los andaluces, incluyendo el 33% de los votantes socialistas, cree que María Jesús Montero debe dejar la dirección del PSOE andaluz tras el mal resultado en las elecciones.

Tres de cada cuatro andaluces, incluyendo el 33% de los votantes socialistas, creen que María Jesús Montero debería dimitir como vicesecretaria del PSOE y líder del partido en Andalucía, tras su mal resultado en los comicios del 17-M.

Entre el conjunto de los españoles, el 64% cree que Montero debería abandonar todos los cargos orgánicos, mientras que sólo el 26,7% respalda que continúe el frente del partido en Andalucía, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Pese a la proyección pública de la que había gozado como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, Montero obtuvo sólo 28 escaños en las elecciones andaluzas del pasado domingo.

Registró así el peor resultado histórico del PSOE en la región, al situarse por debajo de los 30 escaños que alcanzó Juan Espadas en los comicios de 2022.

En la noche electoral, Montero asumió que "no son unos buenos resultados" y aseguró: "Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos todos los detalles. Este es un partido que aprende".

María Jesús Montero aún no ha renunciado oficialmente a su escaño en el Congreso de los Diputados, aunque ha garantizado que lo hará en cuanto tome posesión de su acta de diputada autonómica para liderar la oposición al nuevo Ejecutivo de Juanma Moreno.

Entre el conjunto de los andaluces, el 76% cree que Montero debería renunciar a todos sus cargos tras llevar al PSOE a su peor resultado histórico.

Sólo el 17,5% avala que Montero continúe como número dos del PSOE nacional y líder del partido en Andalucía, según el sondeo de SocioMétrica.

Y únicamente los votantes de los partidos de izquierdas avalan que mantenga sus cargos en el PSOE, sin asumir responsabilidades.

Con una singularidad: los votantes de Sumar (66%) y Podemos (70%) son los más partidarios de que Montero siga al frente del PSOE andaluz.

En cambio, este porcentaje se reduce hasta el 60% entre los votantes socialistas, mientras uno de cada tres cree la ex vicepresidenta del Gobierno debería abandonar todos sus cargos orgánicos.

De hecho, a Montero ya le ha surgido un movimiento de contestación interna en el seno del partido.

Un grupo de militantes andaluces agrupados en el colectivo Hacer Más PSOE ha pedido un "reseteo" del partido, "reflexionar y abordar los cambios con contundencia e inmediatez", tras los "desastrosos" resultados registrados el 17-M.

También constatan que la estrategia de Pedro Sánchez de "mandar a ministros y ministras a liderar listas territoriales no ha funcionado".

Al igual que Montero, la exministra portavoz Pilar Alegría hundió al PSOE hasta su peor resultado histórico en las elecciones de Aragón del pasado 8 de febrero: se quedó con sólo el 24,3% del voto y 18 escaños.

En ambos casos, el PSOE ha intentado tapar este fracaso celebrando que Juanma Moreno y Jorge Azcón tendrán que entenderse con Vox, al no alcanzar la mayoría absoluta.

El 82,7% de los votantes del PP y el 82,5% de los de Vox creen que María Jesús Montero debería renunciar a todos sus cargos en el PSOE, tras su fiasco en las elecciones andaluzas.

Hay más división de opiniones entre los votantes de partidos nacionalistas: el 41% cree que debería dimitir, mientras que otro 37,5% avala que siga al frente del PSOE andaluz.

Por grupos de edad, los jóvenes de hasta 35 años son los más críticos con la exministra de Hacienda: el 70,7% la insta a dimitir de sus cargos.

María Jesús Montero planteó su campaña electoral como un "plebiscito" en defensa de la sanidad y los servicios públicos, apelando a su condición de "médica".

Pero no sólo ha lastrado sus expectativas el papel que, como ministra de Hacienda, jugó para otorgar a Cataluña un modelo de financiación privilegiado, tal como exigía ERC.

También los escándalos que han salpicado su etapa al frente de su Ministerio.

Dependía directamente de su departamento la Sepi, que gestionó el rescate de 53 millones de euros a la compañía Plus Ultra, que ha provocado ahora la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Era un hombre de la entera confianza de Montero, desde su etapa en la Junta de Andalucía, el expresidente de la Sepi Vicente Fernández, que fue detenido el pasado mes de diciembre junto a la fontanera de Ferraz Leire Díez, por amañar presuntamente concursos públicos.

Y el empresario Víctor de Aldama ha declarado ante el juez que dio al exjefe de gabinete de Montero en el Ministerio, Carlos Moreno, 25.000 euros en un sobre, a cambio de que mediara ante la Agencia Tributaria para lograr el aplazamiento de una deuda de una de las empresas de la trama de hidrocarburos.

En un principio, María Jesús Montero puso “la mano en el fuego" por su jefe de gabinete, pero acabó reconociendo que éste mantuvo al menos "cuatro reuniones" con Aldama.

Ficha técnica:

Se han realizado 2.012 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 20 a 22 de mayo de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analítica.