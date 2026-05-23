Antonia, la hermana de 'Gertru', al banquillo: de hacerse fotos con Sánchez a afrontar 3 años de cárcel por prevaricación

Antonia Alcázar ya fue procesada en el Caso Termyca en 2022 por presunto amaño de contratos públicos, aunque fue absuelta en 2024.

El caso está relacionado con la gestión de la Quinta de San Antonio, propiedad de la familia Fitz-James Stuart, cuya actividad generó más de 12 denuncias entre 2019 y 2025 por molestias a los vecinos.

La Fiscalía solicita para Alcázar tres años de cárcel, multa y 12 años de inhabilitación por omitir sus obligaciones ante reiteradas denuncias vecinales por ruidos y actividades ilegales en una finca de eventos.

Antonia Alcázar, alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio y hermana de la secretaria de Zapatero, afronta un juicio acusada de prevaricación urbanística y medioambiental.

Semana de reveses y nubarrones para el expresidente Zapatero y su círculo cercano. El martes, el juez Calama imputó a su secretaria, Gertrudis Alcázar Jiménez, tras considerar que jugó un "papel esencial" en la trama por la que se le imputan al expresidente delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias en el marco de las investigaciones por el rescate de Plus Ultra.

El miércoles, otra mujer cercana a Zapatero se sentará en el banquillo. Esta vez, de la Audiencia Provincial de Madrid. Se trata de Antonia Alcázar Jiménez, hermana de Gertru y alcaldesa socialista del municipio madrileño de Velilla de San Antonio.

Está acusada de presuntos delitos de prevaricación urbanística y medioambiental.

José Luis Rodríguez Zapatero con Antonia Alcázar en una convención política en La Coruña. PSOE Velilla

Zapatero guardaba una relación estrecha con esta ciudadrealeña afincada en Madrid que, desde 2015, ostenta el bastón de mando de Velilla, municipio de poco más de 14.000 habitantes situado entre Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey y Torrejón de Ardoz.

Campaña tras campaña, el expresidente socialista visitó la localidad junto a otros dirigentes locales para apoyar formalmente la candidatura electoral de la hermana de su secretaria.

"Esta alcaldesa es más que una amiga. Es una hermana. Un amor. Así es como la conocen muchas personas", dijo ZP durante uno de esos actos. También se refirió a Alcázar Jiménez como "la mejor".

Sin embargo, la relación de Zapatero con Antonia no viene por sus éxitos políticos, sino por Gertrudis, ya que a su secretaria de confianza la conoce desde el 2000.

Ese año, el expresidente llegó a Ferraz como nuevo secretario general. Su jefe de gabinete, José Andrés Torres Mora, se la presentó. Desde entonces forzaron una alianza inquebrantable, ya que Gertru llevaba en la casa socialista desde 1988.

En 2004, Gertrudis aterrizó en la Moncloa con Zapatero como su secretaria personal. En los círculos de Ferraz la apodaron como "la nueva Piluca", en referencia a la mítica secretaria que acompañó a Felipe González.

De forma paralela, Antonia Alcázar comenzó su carrera política en 2011. Militaba en las Juventudes Socialistas desde los 17 años, pero fue ese año cuando, ya trasladada desde su ciudad natal, Daimiel, a Velilla de San Antonio, dio el salto a la política.

Se presentó en cuarto puesto en las listas del PSOE local. Tras perder los comicios bajo la bandera socialista, figuró como concejala en la oposición.

Pedro Sánchez junto a Antonia Alcázar. PSOE Velilla

Cuatro años después se presentó para encabezar la papeleta del PSOE de Velilla y consiguió formar gobierno pese a no sacar mayoría absoluta. Gracias a su gestión, revalidó el cargo en 2019 y en 2023.

En todos esos años, numerosos dirigentes locales, como Óscar López o Juan Lobato, la han apoyado abiertamente. El propio Pedro Sánchez la conoce personalmente, ya que en 2024, bajo el paraguas de Lobato, Antonia Alcázar fue elegida presidenta del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Madrid.

Tres años de cárcel

En el banquillo acompañarán a Alcázar un técnico de urbanismo de Velilla y los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo Elena Isabel Abraham Suárez, exedil de Más Madrid, y Joaquín Panadero Rubio, del PSOE.

El Fiscal les pide tres años de cárcel, una multa de 20 meses y la inhabilitación especial para empleo o cargo público con funciones urbanísticas y ambientales y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 12 años.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los funcionarios "omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos".

El problema proviene de El Casón de la Quinta de San Antonio, una quinta de bodas cuya licencia de actividad de restaurante, concedida en 2006, está a nombre de la empresa Agrocor S.L., firma a su vez administrada por Belén Corsini, esposa de Carlos Fitz-James Stuart, conde de Osorno y nieto de Cayetana de Alba.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, el ayuntamiento desoyó las numerosas denuncias y quejas de los vecinos por el funcionamiento del establecimiento, situado en la calle María Zambrano número 9.

El local carecía de licencia para realizar actividades en el exterior, donde se celebraban todo tipo de eventos, desde fiestas a bodas, comuniones y bautizos.

Teniendo en cuenta el artículo 2 de la Orden 1562/98 sobre el régimen relativo a horarios de los locales públicos y actividades recreativas, el límite permitido era vulnerado de forma sistemática, ya que el ruido se extendía hasta las 5 o 6 de la madrugada, cuando el límite era a las 2:00 de domingo a jueves y a las 2:30 los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Tres vecinos interpusieron más de 12 denuncias en el Ayuntamiento entre 2019 y 2025 y llamaron a la Policía en reiteradas ocasiones pero desde el consistorio sólo se incoaron cuatro expedientes sancionadores sin ningún tipo de resolución que atajase el problema.

Zapatero con Alcázar en un acto electoral de 2023. PSOE Velilla

Los vecinos y sus familias, según el escrito de Fiscalía, "vivieron durante esos años en las inmediaciones del establecimiento, padeciendo en primera persona las molestias provocadas, y no recibiendo ningún tipo de respuesta de los acusados, como responsables en el Ayuntamiento por la tramitación de las quejas y denuncias".

Los afectados describen las temporadas de "primavera y verano" como las peores debido a la mayor concentración de eventos y la necesidad de mantener en sus viviendas las ventanas abiertas por las altas temperaturas.

Tales hechos "son constitutivos de un delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental", señala el documento judicial. También reclama una indemnización de 4.000 euros a los afectados.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto tanto con la alcaldesa como los responsables de la Quinta de San Antonio, pero ninguno ha querido pronunciarse sobre los extremos denunciados.

Esta no es la primera vez que Antonia Alcázar se enfrenta a la justicia.

En julio de 2022, el propio juez José Luis Calama, en un auto firmado por la Audiencia Nacional, dictó el procesamiento de 24 personas en el marco del Caso Termyca, entre ellos el de Antonia Alcázar, por un presunto delito de amaño de contratos públicos, aunque finalmente la alcaldesa fue absuelta en 2024.