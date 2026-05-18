Feijóo: "El cambio está más cerca, y será con valores y con proyecto, aquí no hay un puto amo, yo soy un servidor"

Hace referencia a la importancia de la democracia y a que el poder debe ejercerse con pudor, diferenciando la alternativa del PP frente al sanchismo.

Feijóo reivindica principios como la igualdad ante la ley, el cumplimiento de la Constitución y el respeto a las instituciones, criticando los abusos de poder del actual Ejecutivo.

El líder del PP anuncia que la campaña hacia las generales comienza ahora, enfocándose en un proyecto sólido y evitando reaccionar a las polémicas del Gobierno de Sánchez.

Feijóo afirma que "el cambio está más cerca" y será con dirección, valores y proyecto, destacando su papel como servidor y no como "amo".

La Junta Directiva Nacional del Partido Popular de este lunes estaba convocada para valorar los resultados de las elecciones del 17-M en Andalucía. Pero qué va, no fue para eso. De buena mañana, ya se anticipaba algo, al amanecer la sede del PP con un cartelón, diríase, electoral: "El cambio está más cerca".

Y aunque a veces se critique a Alberto Núñez Feijóo por no ser el mejor orador, ni el más capaz de traducir un eslogan a un buen discurso, esta vez el presidente popular sí lo hizo. Cogió esas cinco palabras y las exprimió en todas sus vertientes.

"El cambio está más cerca", dijo y repitió. "Y será con dirección, con valores y con proyecto", resumió.

Lo de la dirección se refería a que será total, de fondos y formas. Lo de los valores, a que "no debe haber un poder sin límites, sino límites a poder... y al ego" porque, dijo, "aquí no hay un puto amo, yo soy un servidor".

"Proyecto, proyecto, proyecto"

Y lo del proyecto, venía a advertir de que se acabaron los ensayos autonómicos, y que ahora viene el trabajo de verdad: "La campaña empieza hoy".

La del camino que le lleve a la Moncloa, se entiende. Una campaña en la que el PP se niega a "caer en los trucos y los teatros" del sanchismo, en la que "no reaccionaremos a cada una de sus cortinas de humo".

Es decir, que Feijóo sí quiere "seguir denunciando todas las aberraciones" del PSOE de Pedro Sánchez. "Pero quiero marcar claramente la ruta desde hoy a las generales, será proyecto, proyecto, proyecto".

Tiene gracia que el líder gallego se apropiara de una idea vieja del histórico y ya fallecido Julio Anguita, que siempre proclamaba "programa, programa, programa", cuando alguien le preguntaba por pactos o por apoyos.

Aquel líder de Izquierda Unida, como los de ahora, nunca pactó con el PP; pero muy lejos de las izquierdas radicales de hoy, sí que se reunía con José María Aznar.

Valores

E incluso se le acusó de hacer "la pinza" por proclamar como más necesario que cayera el corrompido Gobierno del tardofelipismo, que mantenerlo a cambio de extorsionarlo, "como hacen los socios nacionalistas", según Feijóo con el tardosanchismo.

Aunque fuese a gobernar la derecha, que nunca lo había hecho desde Franco. Aunque a él lo vapuleasen, porque la única "trinchera" era (y es... a eso se refería Feijóo este lunes, en la Junta Directiva Nacional del PP), "la democracia".

O como lo expresó el líder gallego: "Que somos un país de ciudadanos libres e iguales, ni más ni menos", proclamó.

"Tan sencillos como claros son nuestros principios. La ley es igual para todos, y se cumple; la Constitución no se retuerce; las instituciones no se manosean; la verdad no se degrada; y los derechos no se venden".

Eso es lo que quería decir Feijóo cuando hablaba del cambio con principios: "Que la política no es resistir, que el poder se debe ejercer con pudor".

Y que aunque haya "quien aspire", por Sánchez lo decía, claro, "al poder sin límites mientras él limita el nivel de vida de los españoles", la alternativa del PP es "ponerle límites a todos esos abusos".