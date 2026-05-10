La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha arremetido este sábado contra los partidos de derechas, a los que ha calificado de "antipatrióticos" por dedicarse, según ha dicho, a hablar mal de España cuando viajan al extranjero.



"Todos van con la banderita española, pero cuando salen de aquí, de repente se ponen a criticar al Gobierno de España y todo el trabajo que se hace. Eso no es ser patriota", ha afirmado Armengol en un acto del PSC celebrado en Montmeló (Barcelona).



Para la socialista, el verdadero patriotismo consiste en "defender a tus ciudadanos y a tu gente", y ha lamentado que la derecha y la extrema derecha española intenten "desvirtuar las instituciones" y la democracia para generar un "caos absoluto".