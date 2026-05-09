Argel, el suma y sigue en el escándalo de la venta de visados para entrar en España tras Nador, Tánger y Orán

Empresas y ciudadanos denuncian las dificultades y altos precios para obtener citas y visados, mientras se mantienen las irregularidades pese a investigaciones y cambios en los controles.

Consulados españoles en Marruecos y Argelia han sido foco recurrente de fraudes y corrupción relacionados con tráfico y venta de visados.

La jueza María Tardón investiga una red que facilitaba visados a cambio de dinero en Argelia, blanqueando los fondos en España a través de la compra de vehículos.

El consulado español en Argel está siendo investigado por la venta ilegal de visados, con la detención de su canciller Vicente Moreno y un empleado argelino.

El consulado español en Argel está bajo la lupa de la Audiencia Nacional. Como consecuencia de una investigación por la venta de visados para entrar en España, fue detenido su canciller, Vicente Moreno, junto a un empleado argelino.

En el norte de África, los consulados españoles en Rabat (2016 y 2018), Tánger (1996, 2019 y 2024), Casablanca (2007) y Tetuán (2003) han sido noticia periódicamente por tramas de tráfico de visados desde que se impuso ese documento en 1992.

Así lo ha ido publicando en EL ESPAÑOL en los últimos años.

La jueza María Tardón investiga una red que presuntamente se dedicaba a facilitar visados en Argelia a cambio de dinero. Posteriormente, blanqueaban esas cantidades en España con la compra de vehículos, aunque no se descartan otros mecanismos para lavar el dinero.

Los pagos llegaron hasta los 25.000 euros por familia. "Yo he visto barbaridades. Dar diecisiete visados de una vez a una familia entera", mantiene un funcionario en Marruecos.

En la mayoría de los casos de fraude en los consulados se han desmantelado las tramas por las denuncias de los trabajadores, por las investigaciones de la Policía Nacional o porque los usuarios estafados lo han denunciado.

Este último caso, en Argel, se ha puesto en evidencia gracias a varios empresarios afectados por la denegación constante de visados.

"Los argelinos no pueden conseguir visados, es dificilísimo obtener una cita, y cuando la tienen, en un 70% o 80% de los casos se los deniegan", se queja un empresario español en Argel.

Las compañías españolas celebran que se hayan restablecido las relaciones comerciales entre ambos países, pero lamentan que "las empresas argelinas que quieren comprarnos productos o que mantienen relaciones con España, o incluso de españoles que están invirtiendo en Argelia, no puedan viajar por la falta de visado".

Por ello, tenían puesta mucha fe en la reciente visita del ministro José Manuel Albares a Argel "para agilizar los visados empresariales y económicos de negocios para que las empresas argelinas que están operando con España puedan circular con normalidad y relacionarse con sus proveedores y clientes españoles", explicaba a EL ESPAÑOL Alfonso Tapia, de la consultora Omnicrea.

Es el caso de compañías españolas que están cerrando operaciones en Argelia y, por lo tanto, el empresario argelino quiere visitar la fábrica para ver qué va a comprar.

Está como contraste el referente de Marruecos. En 2021, de las 157.100 solicitudes de visado Schengen registradas en este país, 39.520 fueron rechazadas, lo que representa una tasa del 27,6%. Incluso, esta cifra es superior a la media mundial de rechazos de solicitudes de visado ese año.

Compra de citas

En Marruecos, los intermediarios elevan a mil euros el precio para obtener una cita para presentar el expediente de visado Schengen, que permite al ciudadano desplazarse por los distintos países de la Unión Europea.

Algunos, en situación desesperada, incluso lo publican en las redes sociales.

"En BLS Agadir es muy difícil, puedes decir imposible, conseguir una cita de una manera normal. ¡Se venden las citas! Un amigo ha pagado 4.000 dírhams (alrededor de 400 euros) para conseguir una cita", cuenta un usuario en Twitter.

"En BLS en Tánger están cobrando mucho dinero solo por dar la cita, y la corrupción comienza en la propia puerta. Hay incluso un vídeo tutorial de cómo hacer el escaneo facial", confiesa a EL ESPAÑOL un funcionario que se hizo pasar por solicitante de visado en esta ciudad marroquí.

Los abogados españoles que ayudan en esos trámites llevan años denunciando que existe una red que bloquea el sistema de citas.

Y les impide acceder a las oficinas para obtener la documentación que precisan, causándoles graves perjuicios. Muchas de esas citas "se venden de manera fraudulenta a partir de los 300 euros", según precisa uno de estos profesionales.

Desde Nador, una autoridad local confiesa que "hay personas que están cogiendo citas a través de empresas y hay citas que son especiales para sus amigos, sus amigos que no tienen cita, figuran solamente con un papel".

En esta localidad cercana a Melilla los precios comienzan en los 500 euros.

Una señora que pretendía viajar a España para visitar a su familia en Madrid perdió un año intentando presentar la documentación de su visado en el consulado de Casablanca.

"Cuando va al consulado y pregunta, le dicen que tiene que pagar a alguien como intermediario", lamenta su hija, que le ayuda con los trámites.

Incluso, un abogado español que reside en Asilah envió una carta al Defensor del Pueblo en 2022 para quejarse sobre el funcionamiento del sistema de citas en el consulado de Casablanca.

Papel del Ministerio

Las irregularidades y procedimientos de los consulados españoles en el norte de África son similares y repetitivos, sin que el Ministerio de Asuntos Exteriores pueda acabar con estos delitos.

Ni tan siquiera después de abrir investigaciones en Tánger y Argel han conseguido terminar con la compra y venta de visados.

Es más, desde este departamento que dirige José Manuel Albares se ha renovado el control de las citas a la compañía BLS International Services Limited, con sede en India, a la que la Audiencia Nacional ya anuló un contrato que le supuso cuatro millones de euros al Gobierno después de que la competencia denunciara una "adjudicación irregular".

La empresa ha sido señalada múltiples veces no solo por las víctimas, sino también por la Policía y los propios diplomáticos y funcionarios de las legaciones españolas en el norte de África.

La jefa de visados de Orán, María G., que ya había sido investigada en Nador y en Tánger tras ser señalada por personas a quienes presuntamente se les vendió visados para viajar a España, fue trasladada a Orán, donde ha vuelto a aparecer su nombre por estar supuestamente detrás de los visados rechazados a ciudadanos argelinos.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores en Madrid sin que respondiera en referencia a estas anomalías y a las posibles investigaciones en curso en estos consulados.