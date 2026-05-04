Feijóo celebrará este sábado el Día de Europa en Ceuta "para reivindicar su españolidad", tras el ataque de Trump

Elías Bendodo, vicesecretario autonómico y electoral del PP, este lunes en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Núñez Feijóo viajará este sábado a Ceuta para celebrar el Día de Europa y reafirmar la españolidad de la ciudad tras el polémico documento del Congreso de EEUU. El Capitolio estadounidense ha definido a Ceuta y Melilla como "ciudades administradas por España en territorio marroquí" y anima a negociar su estatus, lo que ha generado preocupación diplomática. El PP insiste en que Ceuta y Melilla son fronteras españolas y europeas, y promete reforzar la presencia del Estado y de la UE en ambas ciudades. El partido popular critica la gestión del PSOE y acusa a figuras del entorno de Pedro Sánchez, incluida su esposa, de corrupción e impunidad en casos judiciales recientes.

La amenaza del Gobierno de Donald Trump a la soberanía española de Ceuta y Melilla ha obtenido una respuesta más firme del principal partido de la oposición que del propio Gobierno de España. Este sábado, Alberto Núñez Feijóo viajará a Ceuta "para celebrar el Día de Europa" en la ciudad autónoma, en reivindicación de "su españolidad".

Este periódico ha informado este lunes de la preocupación diplomática con el párrafo incluido en el proyecto de ley de presupuestos del Departamento de Estado de EEUU para 2027.

El documento, presentado por Mario Díaz-Balart, mano derecha del secretario de Estado, Marco Rubio, en la Cámara de Representantes, otorga dos partidas de "al menos 20 millones de dólares" a Marruecos.

Y en el mismo apartado establece que el Capitolio define Ceuta y Melilla como "ciudades administradas por España" situadas "en territorio marroquí" y anima a Washington a fomentar "el compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el [su] futuro estatus".

Al habla con este periódico, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores se limitaron a responder que "la españolidad" de ambas urbes "está fuera de toda duda y reconocida internacionalmente".

Ahora, Elías Bendodo ha anunciado en rueda de prensa que Feijóo ha elegido una de ellas para dejar claro que "son parte integral de nuestra nación y de nuestra soberanía".

Según el PP, Melilla y Ceuta no sólo son frontera española, sino "también europea". Razón por la que el líder del PP se desplazará allí a celebrar el 9 de mayo, Día de Europa. "Son ciudades donde se reflejan las políticas de tolerancia, donde conviven culturas y religiones en armonía y respeto".

Por eso, Feijóo prevé advertir este sábado que "la protección de Ceuta y de Melilla no es opcional ni negociable".

El PP se compromete a tomar acciones cuando tenga esa responsabilidad. Por un lado, "debemos reforzar la presencia de las instituciones del Estado allí", y por otro, "reforzar la presencia de Ceuta y de Melilla en la Unión Europea".

PSOE, corrupción e "impunidad"

Éste ha sido el último lunes, desde el pasado mes de julio, en el que la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP no la da Borja Sémper. El político vasco, recién recuperado de 10 meses de convalecencia por un cáncer, ya se ha reincorporado a las reuniones de trabajo esta semana.

Así, la presencia de Bendodo en la sala de prensa cumplió con lo esperado.

Borja Sémper, sentado en el Comité de Dirección del PP, reincorporado de su convalecencia, este lunes 4 de mayo de 2026. David Mudarra

El político malagueño no es sólo vicesecretario de Análisis electoral del PP, ni únicamente un andaluz en la semana central de la campaña de las últimas elecciones autonómicas del rally de cuatro citas con las urnas organizado por los populares desde el 21 de diciembre. Es también el encargado de Coordinación autonómica y local de la formación de Alberto Núñez Feijóo.

De sus comparecencias no se suelen esperar grandes titulares, pero sí bajadas a la realidad de la calle de los grandes debates politiqueros, a través de sus famosos chascarrillos. Él suele disfrutarlos al arrojárselos a los ministros con los que se mide, casi cada miércoles, en las sesiones de control del Congreso.

Pero este lunes, con el otrora todopoderoso José Luis Ábalos declarando en el Tribunal Supremo como acusado de múltiples delitos, Bendodo se gustó en la sala de prensa de Génova 13 como pocas veces: "La impunidad con la que actuó Begoña Gómez en la SEPI", dijo, "es como la de los socialistas que se gastaban el dinero de los parados en coca... y eso ha pasado".

Para Bendodo, la influencia de la mujer del presidente en la operación de compraventa de un inmueble de la SEPI en Madrid, de la que le acusó Víctor de Aldama en el juicio del caso Mascarillas, reúne "el mismo modus operandi" que en el caso de los ERE de Andalucía.

"En Andalucía, cuando pasaba eso, le llamábamos impunidad. Y es el mismo modus operandi", ha denunciado. "¡Se creen impunes! ¿Cómo puede la mujer del presidente firmar cartas de recomendación para una empresa con la que está implicada?", se ha preguntado.

"Pues esto es lo mismo, si te acusan de una cosa tan grave de manera directa", argumentaba el dirigente popular, "uno puede o desmentirlo o confirmarlo. Pero lo que no vale es el silencio". Así que "mientras mantenga el silencio, nosotros le damos credibilidad a esas acusaciones".

Begoña, "pronto" en el banquillo

La declaración de Aldama se dio en el mismo juicio por el que este lunes, a la misma hora que hablaba Bendodo, declaraba el exministro Ábalos, acusado de varios delitos de corrupción.

Bendodo ha destacado que éste "es sólo el primer juicio al sanchismo", de todos los que le esperan al entorno de Pedro Sánchez, "en su Gobierno, en su partido y en el personal", con su esposa y su hermano a punto de sentarse en el banquillo.

Si en el PP ponen cara circunspecta hacia fuera, por el desgaste institucional del Ejecutivo, mientras sonríen hacia dentro por el placer de ver la "presunta" corrupción sanchista juzgada en directo. Y en eso, Bendodo se sientecomo monologuista con el teatro lleno.

"La SEPI funcionaba como fondo de reptiles, como cuando los ERE de Andalucía, tirando de fondos públicos a discreción". Por eso, el vicesecretario se recreaba en la argumentación, hasta llegar a María Jesús Montero, exministra de Hacienda, "de la que dependía la SEPI", candidata en Andalucía, y "todavía número dos del PSOE, no nos olvidemos".

Para el PP, se juzga al sanchismo en los tribunales y el próximo 17-M en las urnas andaluzas. "Porque Sánchez está en el ajo de todas las corrupciones". porque, aunque el sucesor de Montero en Hacienda, Arcadi España, se haya "hecho el despistado" en la última sesión de control, "tendrá que dar explicaciones, él y su antecesora".

Lo mismo que la esposa de Sánchez por la "trama del PSOE, y el intento de pelotazo urbanístico con la sede de la SEPI, y esa comisión de 5 millones de euros... a la que al final tuvieron que renunciar Aldama y los suyos, porque acabó en la empresa que quería Begoña".

Ella también deberá explicarlo. Pero el PP no la llevará a la comisión Koldo del Senado, prefiere verla "pronto" sentada en el banquillo, "acusada de cuatro delitos".