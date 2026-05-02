El Comité contra la Tortura europeo denuncia a España por maltratos en centros de menas y a presos con mala salud mental

El informe alerta sobre un deterioro general en Europa en la prevención de tortura, señalando la sobrecarga de prisiones y la necesidad de reformas penales y alternativas a la prisión.

El Comité exige a España abolir la fijación mecánica, abandonar el aislamiento disciplinario de menores y reforzar la presencia de personal educativo y clínico en estos centros.

El informe recoge testimonios de detenidos que aseguran haber sufrido golpes y abusos durante arrestos y traslados policiales, así como el uso excesivo de la fuerza en centros de menores.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura denuncia malos tratos en centros de menores extranjeros y prisiones españolas, incluyendo el uso de correas y deficiencias en la atención psiquiátrica.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), dependiente del Consejo de Europa, ha puesto a España en el centro de su informe general de actividades de 2025 por los malos tratos en centros de menores extranjeros no acompañados (menas) y por el trato a presos con problemas de salud mental.

El organismo denuncia golpes, fijaciones mecánicas a camas con correas y deficiencias graves en la atención psiquiátrica en las cárceles españolas.

El documento, publicado en marzo de 2026 y que resume las 22 visitas realizadas ese año, recoge una visita 'ad hoc' a España entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre de 2024 centrada en las comisarías, las prisiones y un centro educativo de menores en Cataluña.

En esas inspecciones, los expertos constatan "progresos puntuales", pero subrayan que "persisten prácticas que pueden constituir trato inhumano o degradante".

En el caso español, el CPT detalla denuncias de "malos tratos policiales", malos tratos a menores en centros de internamiento y el uso de la llamada "fijación mecánica" de internos a camas con correas, tanto en prisión como en dispositivos juveniles.

El Comité insiste en que "España debe abolir estas medidas, especialmente cuando afectan a personas con trastornos mentales o a menores de edad".

Los inspectores europeos explican que han recibido testimonios de detenidos que afirman haber sufrido "bofetadas, puñetazos y porrazos" por parte de agentes, sobre todo "en el momento del arresto y durante el traslado a dependencias policiales".

El CPT reclama a España mensajes claros de "tolerancia cero" contra estos abusos, protocolos de exploración médica que garanticen la confidencialidad y "la investigación efectiva de las denuncias".

En las cárceles, el informe se detiene en los módulos de régimen cerrado (DERT), donde aprecia mejoras en la duración del encierro y en la presencia de equipos de tratamiento, pero sigue criticando "las malas condiciones materiales y la atención psiquiátrica insuficiente".

El uso de correas para sujetar a internos considerados peligrosos, en algunos casos con patologías mentales graves, es uno de los puntos más duros del documento.

El CPT advierte de que estas fijaciones "pueden convertirse en un castigo de facto y no en una medida estrictamente sanitaria o de seguridad", y recuerda que ya ha recomendado en varias ocasiones a las autoridades españolas que eliminen por completo esta práctica.

Reclama alternativas basadas en más personal especializado, intervenciones psicológicas y espacios específicos para la contención, no en atar a los presos a una cama.

El informe también pone el foco en el centro educativo Els Til·lers, en Cataluña, donde el Comité valora "la variedad de actividades ofrecidas a los menores". Pero denuncia "el uso de fuerza excesiva por parte de personal de seguridad privada".

Describe asimismo el aislamiento como castigo y el uso de esposas en traslados o exámenes médicos, y pide abandonar estas prácticas.

Aunque no entra en casos concretos, las advertencias del CPT conectan con informaciones publicadas en este diario sobre agresiones y abusos en centros de menores bajo tutela de las administraciones.

Como ha documentado EL ESPAÑOL, padres, antiguos internos y trabajadores han denunciado palizas, contenciones abusivas y protocolos de protección que han fallado a la hora de detectar y frenar situaciones de violencia.

El Comité recuerda que los chicos, y en especial los menas tutelados por las administraciones públicas, constituyen "un grupo especialmente vulnerable" y que nunca deberían ser objeto de castigos que supongan "un trato degradante".

Reclama a España abandonar el aislamiento disciplinario de menores, revisar el papel de las empresas de seguridad y garantizar personal educativo y clínico suficiente en estos recursos.

Deterioro en toda Europa

En su resumen general, el informe del CPT describe un deterioro preocupante en Europa, con señales de reaparición de malos tratos en países que habían logrado avances y una sensación de impunidad creciente en algunos sistemas.

El Comité alerta de que la sobrecarga de las prisiones, la falta de personal y el debilitamiento de los mecanismos de control favorecen la vuelta de prácticas abusivas.

El documento subraya que la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes "no puede quedarse en una declaración solemne", sino que debe traducirse en "condiciones materiales dignas, formación policial en entrevista no coercitiva y recursos suficientes para la salud mental" en todos los centros de privación de libertad.

Y reclama reformas de política penal, incluido el uso de alternativas a la prisión, para evitar el hacinamiento estructural.

España no es el único país señalado, pero sí aparece destacada en la lista de visitas periódicas de 2025, junto a Grecia, Rumanía, Bélgica, Azerbaiyán, Alemania y Montenegro.

El CPT ya había dedicado a España otra visita específica en 2024, dentro de un paquete financiado con fondos extraordinarios tras la pandemia para supervisar prisiones, comisarías, instituciones psiquiátricas y residencias.

En otros Estados miembros, el Comité observa problemas similares en el trato policial y en la gestión de la población reclusa de alto riesgo, especialmente en contextos de crimen organizado.

Varios países han creado módulos o cárceles específicas con medidas de seguridad reforzadas y restricciones severas de contacto con el exterior, y el CPT pide "evitar que se conviertan en regímenes de aislamiento encubierto".

El informe también señala a varios socios europeos por el uso abusivo de la detención de inmigrantes, las malas condiciones en centros de internamiento y las devoluciones sumarias con violencia en fronteras terrestres y marítimas.

En estos ámbitos, España comparte con otros Estados el reto de compatibilizar el control migratorio con el respeto efectivo a la dignidad y la integridad física de los extranjeros retenidos.

En materia de salud mental, el CPT describe situaciones extremas en hospitales psiquiátricos de distintos países, con pacientes atados a camas durante semanas y recursos humanos claramente insuficientes.

Las críticas dirigidas a España por la atención a internos con trastornos mentales se insertan en esa preocupación general por un modelo demasiado centrado en la contención física y la medicación, y poco en terapias psicosociales.

En conclusión, el organismo del Consejo de Europa sitúa a España en la misma foto que a otras democracias europeas donde resurgen prácticas de maltrato y fijación mecánica, pero le dirige mensajes especialmente claros sobre menores y presos vulnerables.