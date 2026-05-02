Las 'chistorras' no eran sólo para Koldo: también para los gastos de Ábalos y de la Secretaría de Organización del PSOE

Investigaciones de la UCO detectaron descuadres en los pagos en efectivo y posibles irregularidades en la justificación de gastos dentro del partido.

Víctor de Aldama declaró que parte de las comisiones recaudadas por constructoras se destinaban a financiar al PSOE, entregando entre 3,5 y 4 millones de euros en efectivo.

Las entregas de dinero en metálico no solo eran para Koldo, sino también para gastos de representación de José Luis Ábalos y la Secretaría de Organización del PSOE.

Koldo García admitió que los sobres recogidos en la sede del PSOE contenían a veces billetes de 500 euros, conocidos como "chistorras".

La declaración de Koldo García en el juicio del caso mascarillas fue tan errática, que su abogada llegó a susurrarle: “Te estás jugando años de prisión”. Así lo captó uno de los micrófonos de la sala del Tribunal Supremo en la que se celebra la vista oral.

En sus declaraciones como acusados, Víctor de Aldama y Koldo García han mantenido esta semana una actitud diametralmente opuesta.

Para reafirmar su compromiso de colaborar con la Justicia (por el que espera ver reducida su pena), el empresario fue mucho más allá de lo esperado.

Vídeo | Del ‘te juegas la cárcel’ a las ‘chistorras’: la declaración clave de Koldo.

Sugirió a la Fiscalía una nueva vía de investigación, al señalar el interés de Begoña Gómez por unos edificios de la Sepi, y aseguró que Pedro Sánchez conocía el cobro de comisiones para financiar al PSOE.

Koldo García pareció mucho más desubicado. Divagó, admitió sus formas "toscas" de tratar a la gente y se encaró con el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón: "Déjeme terminar, se lo suplico, si me interrumpe se me corta y no lo consigo".

El exasesor del Ministerio de Transportes negó todas las acusaciones e intentó justificar, incluso, sus gestiones para colocar a las amigas de Ábalos, que cobraban un sueldo de empresas públicas sin ir a trabajar.

Pero facilitó un dato muy valioso: se reafirmó en que los sobres que recogía en la sede de Ferraz en ocasiones contenían “chistorras”, es decir, billetes de 500 euros.

Y está por ver si el exministro José Luis Ábalos, que declara el lunes como acusado, secunda esta tesis que pone en aprietos al PSOE.

En primer lugar, porque Koldo García desmintió al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, quien al declarar como testigo aseguró que nunca se incluían billetes de 200 ni 500 euros en los sobres que se entregaban a dirigentes del partido, para pagar sus gastos de representación.

Vídeo | Del ‘te juegas la cárcel’ a las ‘chistorras’: la declaración clave de Koldo.

Pero además, Koldo alentó la tesis de Aldama, quien aseguró que llegaban al partido importantes sumas de dinero en metálico, procedentes de las comisiones pagadas por constructoras, que el empresario ayudaba a recaudar.

Anticorrupción puede pedir ahora que se dé traslado de la declaración de Aldama y Koldo García al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien el pasado mes de noviembre reclamó al PSOE que le facilite una relación de todos los pagos efectuados en metálico entre 2017 y 2024 a sus empleados y cargos públicos.

El magistrado ha decretado el secreto de sumario sobre la investigación, después de que la Fiscalía apreciara en el trasiego de sobres de Ferraz "una serie de conductas que pudieran ser calificadas de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el PSOE, amén de otras eventuales irregularidades".

Al asegurar que en ocasiones había "chistorras" de 500 euros en los sobres que recogía en Ferraz, Koldo García intentó justificar las importantes sumas de dinero en metálico que manejaba habitualmente.

Pretendió así que todo ese dinero procedía de los gastos de representación que abona Ferraz, y no de las mordidas que Aldama pactaba, en representación de la trama, a cambio del amaño en la adjudicación de obras públicas.

Pero al desmentir el testimonio del exgerente del PSOE, Koldo García abonar las sospechas de la Fiscalía, según la cual el trasiego de sobres con dinero en Ferraz pudo servir de mecanismo para "blanquear" fondos procedentes de las comisiones ilegales.

Víctor de Aldama sostuvo que llegó a entregar a Koldo y Ábalos entre 3,5 y 4 millones de euros (desde 2019 hasta 2022), siempre en metálico: en sobres cuando se trataba de pequeñas cantidades, y en una bolsa de deporte cuando entregó de golpe 250.000 euros.

Al menos el 15% de estas cantidades, precisó el empresario, estaría destinado a financiar al PSOE.

En medio de estos negocios, en el año de la pandemia, se dispararon las donaciones que el PSOE declara en sus cuentas oficiales.

Si la cifra había sido de 158.879 euros en 2018, el año que Sánchez llegó a la Moncloa, esta cantidad se elevó hasta 275.616 euros en 2019 y se disparó, en 2020, hasta 837.506 euros, según las cuentas auditadas del partido.

Al año siguiente, 2021, las donaciones declaradas volvieron a caer significativamente hasta los 197.829 euros.

Por otro lado, como ha informado EL ESPAÑOL, la UCO de la Guardia Civil ya ha constatado un descuadre de al menos 27.879 euros entre las cantidades que el PSOE afirma haber entregado en sobres a Koldo García, y los indicios hallados en el teléfono móvil de este.

Algo que lleva a los investigadores de la UCO a sostener que el PSOE realizó a Ábalos y su entorno "sin respaldo documental".

Y este descuadre también se produjo en los gastos justificados para el personal de la Secretaría de Organización del PSOE, que entonces dirigía José Luis Ábalos. Así se produjo, por ejemplo, con abonos en metálico a un conductor de ese departamento, como ha desvelado este diario.

Documento 4. Hoja de liquidación de gastos de Koldo García por 1.893,15 euros no declarada por el PSOE. 24 de enero de 2018. EL ESPAÑOL

Porque no sólo había "chistorras" de 500 euros en los sobres que recogía Koldo, sino también en los destinados a pagar los gastos de representación del exministro de Transportes.

La UCO detalló en su último informe que el exasesor del Ministerio se jactaba de que Ferraz le daba "una o dos chistorras" al mes por el cargo que ocupaba. Y ratificó la existencia de las "chistorras" este jueves durante su declaración como acusado ante el Supremo.

José Luis Ábalos prepara este fin de semana su defensa en la prisión de Soto del Real, antes de declarar el lunes como acusado.

Entonces será patente si opta por tirar de la manta, como hizo Víctor de Aldama, o si lo niega casi todo, como Koldo García.