Sánchez se propone gobernar hasta 2035: "España lo que necesita son ocho años más de gobierno progresista"

Ha criticado los acuerdos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, calificándolos de "xenofobia, racismo, segregación y confrontación".

Sánchez destaca los avances de su Ejecutivo en transición energética, digital, creación de empleo y reducción de la desigualdad, aunque reconoce el problema de la vivienda.

El presidente ha descartado elecciones anticipadas y ha confirmado que las próximas serán en 2027, como marca la Constitución.

Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso su intención de gobernar España al menos hasta 2035, defendiendo ocho años más de gobierno progresista.

Pedro Sánchez tiene voluntad de seguir gobernando España hasta, al menos, el año 2035.

Así lo ha anunciado este miércoles por primera vez en sede parlamentaria, durante la sesión de control al Gobierno.

"Yo reflexiono, reflexiono y reflexiono y creo, sinceramente, después de mi reflexión, que España lo que necesita son ocho años más de gobierno progresista".

La reprimenta de Catalan (UPN) a Sánchez por escudarse en la Constitución

Sánchez respondía a una pregunta del diputado de UPN Alberto Catalán.

Ahora que se cumplen dos años de la carta que escribió Sánchez para retirarse cinco días y poder "reflexionar", Catalán, diputado por Navarra, le ha pedido a Sánchez "que se vaya" y que "reflexione".

El presidente ha dejado claro que no habrá elecciones anticipadas y que se convocarán "como dice la Constitución, en tiempo y forma", es decir, en 2027".

Sánchez ha dicho que él "reflexiona" y que saca como conclusión que su Ejecutivo ha impulsado una transición energética y digital, ha creado empleo y ha reducido la desigualdad "gracias al compromiso del Gobierno con la clase media".

No obstante, ha reconocido "el grave problema" de la vivienda, pero ha insistido en que su Gobierno está "comprometido" en encontrar una solución.

El presidente ha cargado también contra los acuerdos entre el PP y Vox en Extremadura y Aragón, unos pactos llenos de "xenofobia, racismo, segregación y confrontación", según ha dicho.

Horizonte 2035

En otras ocasiones, Sánchez sí que había anunciado su propósito de gobernar después de 2027. Así lo dijo en el último congreso federal del PSOE, celebrado en Sevilla en diciembre de 2024, .

Después, en mayo de 2025, habló de gobernar "hasta 2031".

"Esta década es muy importante para consolidar avances sociales y transformaciones que con un gobierno del Partido Popular y Vox se verían derogadas", dijo entonces, también en un pleno del Congreso.

Y desde este miércoles, Sánchez se marca nuevos horizontes: presentarse no solo en 2027 sino también en 2031 para intentar seguir en Moncloa hasta, al menos, 2035.

Sánchez lleva siendo el presidente desde que prosperó la moción de censura contra Mariano Rajoy, en junio de 2018.