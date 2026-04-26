Ayuso acusa a Sánchez de buscar un "estallido social" y "reventar" las elecciones con inmigrantes y la 'Ley de Nietos'

Pedro Sánchez califica de "infamia" los pactos PP-Vox que introducen la "prioridad nacional" en la concesión de ayudas, mientras el PP critica la postura socialista.

La presidenta madrileña rechaza tanto el discurso xenófobo de Vox como la política migratoria del Gobierno, defendiendo la convivencia pero exigiendo ley y orden.

Ayuso advierte que la Ley de Nietos podría modificar el censo electoral en hasta 10 escaños en Madrid, permitiendo votar a personas que obtengan la nacionalidad por esa vía.

Isabel Díaz Ayuso acusa a Pedro Sánchez de buscar un "estallido social" y "reventar" las elecciones usando la inmigración ilegal y la 'Ley de Nietos'.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mostró convencida este sábado de que Pedro Sánchez busca provocar un "estallido social" entre españoles y "reventar" las próximas elecciones generales, con su política de puertas abiertas a la inmigración ilegal.

Aunque los inmigrantes que se acojan al proceso de regularización (cerca de 1,2 millones, según las previsiones de la Policía Nacional) no podrán votar en los comicios de 2027, sí podrán hacerlo los extranjeros que obtengan la nacionalidad española gracias a la llamada Ley de Nietos.

Más de dos millones de personas han pedido desde toda América Latina obtener la nacionalidad española, acogiéndose a esta fórmula prevista en la Ley de Memoria Democrática que impulsó el Gobierno.

Durante un acto organizado por el PP de Madrid, Ayuso advirtió este sábado de que el Gobierno puede "modificar el censo en hasta 10 escaños" en las próximas elecciones madrileñas: "De ahí las prisas", alegó.

"Este gobierno no ha sido capaz de crear ni una sola plaza de médicos, ni de crear viviendas", indicó la presidenta madrileña, y "decide provocar el estallido social enfrentando al pueblo, hay que ser mala gente".

Ayuso calificó a Pedro Sánchez como "el político más antidemocrático de Europa" y le reprochó que quiera "viciar los censos", "reescribir el Código Penal" a la carta para sus socios (como los dirigentes de Junts, ERC y los presos de ETA) y "calentar al electorado", enfrentando a los españoles con polémicas artificiales.

Por ello, consideró que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno tendrá que "reiniciar España" desde cero.

Pero la líder del PP madrileño también marcó distancias con los discursos xenófobos de Vox, que ha introducido en los pactos de Extremadura y Aragón su "prioridad nacional" a la hora de repartir ayudas y subvenciones entre las familias.

Y lo dijo gráficamente: "¿Desde cuando los jóvenes madrileños se han enroscado una boina en la cabeza?"

Ayuso dejó claro que rechaza que se fomente el "odio al extranjero", pero tampoco quiere "un país de machetazos, bandas, atracos y asentamientos chabolistas", algo que ocurre cuando no hay "ley y orden".

"Madrid siempre fue un pueblo mestizo", indicó Ayuso en su intervención, "así crecimos los madrileños de cuna, siempre dimos por natural que personas diferentes de cualquier parte del mundo, si era buena gente, sólo podía mejorarnos".

Los jóvenes en Madrid no llevan boina.



No somos región de nacionalismo, ideologías, identidad. Tampoco, comunismo.



Ley y orden.



Y competencia para ser cada día mejores. pic.twitter.com/E2COipSV74 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 25, 2026

Según la dirigente del PP, esto ha sido un incentivo para que los madrileños aprendan a "ensanchar la mirada" sin prejuicios y a vivir "con más exigencia, a esforzarnos cada día más, a competir y pelear duro", en igualdad de condiciones ante la ley.

"Ahora nos vienen a decir que esto es malo", se lamentó la presidenta madrileña, "te dicen que si vienes de fuera vienes a delinquir y a quitarnos lo nuestro. Y desde el Gobierno te dicen algo peor: que si vienes a delinquir eres de los nuestros".

Ayuso advirtió del riesgo de que, en manos del PSOE, Madrid siga la "decadencia" de otras regiones como Cataluña.

"Cuando no hay excelencia, rigor, ley y orden, empieza la decadencia", señaló, "así han convertido a regiones como Cataluña, que era la más próspera, en un lugar de exclusión social y de expulsión de empresas. Es lo que pretenden hacer en España".

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez tachó este sábado de "infamia" y "pacto de la vergüenza" los acuerdos alcanzados entre PP y Vox para gobernar juntos en Extremadura y Aragón.

A través de un vídeo emitido en el Congreso del PSOE de Extremadura, Sánchez aludió así a la "prioridad nacional" introducida por Vox en estos pactos, según la cual se valorarán los años de arraigo en la concesión de ayudas a familias.

Desde Madrid, el diputado del PP Jaime de los Santos replicó a los socialistas que "la máxima prioridad nacional de los españoles" es que "Sánchez convoque elecciones generales", para poner fin a la política "podrida" de su Gobierno.

Como ha informado EL ESPAÑOL, prácticamente todas las CCAA (también las gobernadas por el PNV y el PSC) aplican actualmente criterios de arraigo en la concesión de todo tipo de ayudas.

Durante la etapa de Patxi López como lehendakari, el Gobierno vasco fijó tres años de residencia o arraigo para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Es una práctica habitual en todas las CCAA, desde Navarra a Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid.

Pero el PSOE la califica ahora de "infamia", porque Vox ha decidido bautizarla como "prioridad nacional" en sus pactos autonómicos.