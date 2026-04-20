Sánchez eleva su apuesta contra Israel: pide a la UE que "rompa" el acuerdo de asociación sabiendo que no prosperará

Netanyahu expulsó a representantes españoles de un órgano de supervisión en Gaza y advirtió que España pagará un precio inmediato por su postura.

El gobierno israelí respondió acusando a España de hipocresía y de mantener relaciones con regímenes que violan los derechos humanos.

Sánchez argumenta que Israel viola el derecho internacional y los valores de la UE, por lo que no puede ser un socio comunitario.

Pedro Sánchez pedirá a la Unión Europea romper el acuerdo de asociación con Israel, vigente desde 2000, por desacuerdo con las acciones del gobierno de Netanyahu.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo que el martes llevará ante Bruselas la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel.

El acuerdo de Asociación UE-Israel, en vigor desde junio de 2000, constituye la base jurídica de sus relaciones y establece un marco para el diálogo político y para la cooperación económica.

Sánchez ha asegurado que esta decisión responde a su desacuerdo ante las acciones de la administración de Benjamin Netanyahu, no porque tenga nada en contra de Israel.

"Somos amigos del pueblo de Israel, pero no, no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su Gobierno", afirmó durante el acto de precampaña del PSOE-A que ha tenido lugar en la localidad onubense de Gibraleón.

En ese sentido, ha vuelto a reivindicar su No a la guerra incidiendo en que un país que "viola el derecho internacional" y, por tanto, los derechos y valores de la UE, no puede ser su socio.

"Es así de simple, es así de sencillo y por eso pido el apoyo a todos los países de la Unión Europea a esta propuesta española", puntualizó el mandatario español.

Ha llegado la hora de que la UE rompa su Acuerdo de Asociación con Israel.



No tenemos nada contra el pueblo de Israel, al contrario. Pero un Gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, los principios y valores de la UE no puede ser nuestro socio.



NO A LA GUERRA. pic.twitter.com/jsGOiGQDB8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 19, 2026

Asimismo, Sánchez también ha aprovechado para solicitar que "los que iniciaron esta guerra ilegal" la paren y que paren los pies a Netanyahu.

Israel responde a España

Ante estas declaraciones, el Gobierno israelí no ha tardado en volver a cargar, una vez más, contra Sánchez.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, manifestó, vía X, que desde su país no van a aceptar "una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos", poniendo como ejemplo la Turquía de Erdogan y la Venezuela de Maduro.

Saar tampoco ha querido olvidarse de añadir que el Gobierno de España es una administración que, según Israel, "recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán y organizaciones terroristas". Además de dedicarse a "difundir antisemitismo".

No aceptaremos una lectura hipocrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogan, Venezuela de Maduro. Un gobierno quien recibe agradecimientos del régimen brutal de Iran e organizaciones terroristas, y que… https://t.co/2S9yZah3hh pic.twitter.com/5xiwExDOA4 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 19, 2026

España no da marcha atrás

Aunque Israel ha mostrado su desacuerdo ante la propuesta del líder español, España no ha dado marcha atrás.

Este 21 de abril, durante la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la UE, donde se analizará la guerra en Oriente Medio, la administración de Sánchez propondrá la ruptura de la asociación comercial con el Gobierno de Netanyahu.

No es la primera vez que España solicita romper este acuerdo.

El pasado 10 de abril, a raíz de la expulsión por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), organismo que supervisa el alto el fuego en Gaza, Sánchez ya había solicitado a la UE la suspensión de esta alianza.

"España, por supuesto, está preparada para dar ese paso junto con otros muchos países europeos", sentenció durante su discurso en el European Pulse Forum 2026.

Además, ha incidido en que Israel está atropellando y violando muchos de los artículos del acuerdo de asociación.

Netanyahu carga contra España

En cambio, Netanyahu, antes de la respuesta del mandatario español, justificó su decisión acusando a España de "librar una guerra diplomática contra su país".

"Quien ataque al Estado de Israel, en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", ha afirmado en un videomensaje.

"No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello", subrayó.

El líder israelí ha acusado a España de difamar a los soldados del Ejército israelí, a raíz de las críticas del Gobierno español a los distintos conflictos en los que el país se ha involucrado, y aseguró que no "permanecerá impasible" ante los ataques.

"Por lo tanto, he ordenado la expulsión de los representantes españoles del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya optado repetidamente por oponerse a Israel", añade.