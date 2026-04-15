Sánchez firma un estatus de 'diálogo estratégico' con China como el que la UE suspendió al considerarla 'rival sistémico'

Sánchez defiende una política exterior autónoma y propone reformar el orden internacional para hacerlo más inclusivo, ofreciendo a China cooperación en inversiones en Latinoamérica.

España eleva su interlocución con China en un contexto de tensiones entre Occidente y el gigante asiático, desmarcándose del alineamiento que mantiene la UE y EEUU.

El presidente español y Xi Jinping han firmado 19 acuerdos, 10 de ellos económicos y otros enfocados en ciencia, innovación, cultura y biodiversidad.

Pedro Sánchez ha firmado con China un estatus de 'diálogo estratégico', una relación privilegiada que la UE suspendió en 2021 al considerar a Pekín un 'rival sistémico'.

Sostiene alguno de los consejeros más cercanos a Pedro Sánchez que "cuando necesites entender una posición política", debes darle la vuelta, y "ponerla en opuesto". En ese sentido, ¿alguien se imagina al presidente español saliendo de un banquete en la Casa Blanca?

Es más, ¿alguien es capaz de elucubrar un mundo en el que Sánchez visite cuatro años seguidos a Donald Trump? Es casi imposible, porque eso es lo que duran las legislaturas en Estados Unidos...

Y por eso mismo, ver al presidente del Gobierno de España salir del Gran Salón del Pueblo de Pekín, de su cuarta reunión con Xi Jinping desde 2023, tiene tanto significado.

Más aún si hace un año llegó con una "asociación estratégica" España-China y salió con ella elevada a "integral".

Y ahora vuelve a Madrid habiéndola elevado a la categoría de "diálogo estratégico", que es "el mecanismo con el que China distingue a los países con los que mantiene una relación más estrecha y estable".

Entre otras cosas, porque si saliese del despacho oval en similares circunstancias, con 19 acuerdos nuevos firmados y con ese estatus que entre los países de nuestro entorno sólo tienen Francia y, algo menos, Alemania, llamaría mucho la atención.

El mayor dictador de la Tierra

Porque la Unión Europea, por ejemplo, sí llegó a firmar una "asociación estratégica integral" con estatus de "diálogo estratégico". Pero lo suspendió en 2021, como culminación de una crisis iniciada en 2019, al identificar a Pekín como "rival sistémico" e intercambiar sanciones políticas y económicas, un año después.

La UE mantiene congeladas esas relaciones privilegiadas con la China de Xi Jinping.

Pero desde entonces, España ha elevado su interlocución en un tiempo récord. Precisamente cuando Bruselas ha insistido más en señalar la "deslealtad" comercial del gigante asiático y en censurar el "riesgo de injerencias" de sus empresas tecnológicas.

Como las que ha contratado sistemáticamente Moncloa para la seguridad del complejo presidencial, o para almacenar escuchas judiciales. Lo que le ha valido reiteradas amonestaciones de la Comisión Europea.

Y porque si imaginamos a Sánchez en Washington abriendo su rueda de prensa con un ataque inequívoco contra Rusia y China por ser "actores no menores que están socavando el orden internacional", también se diría que la apuesta atlantista del jefe del Ejecutivo español "se ha elevado a su mayor nivel" de la historia.

Pero fue justo al revés.

No apareció un presidente español tras comer en la Casa Blanca y rendirle pleitesía al líder de nuestro club de democracias aliadas. Sino que era en Pekín, acusaba a EEUU e Israel, y era a la salida del pase de revista (ya anual) ante Xi, el mayor dictador de la Tierra.

Que lo es tanto por volumen de súbditos como de de poder, en lo político y en lo económico y militar. Un "rival sistémico" para todo Occidente, como rezan los textos oficiales no sólo de la UE, sino también de la OTAN.

Además, lo del "mayor nivel de la Historia" en la relación bilateral lo proclamó el presidente español sobre el "diálogo político" entre Madrid y Pekín marcando plazos: "En los últimos 53 años".

Es decir, desde que se establecieron relaciones diplomáticas entre la única gran dictadura comunista que pervive en el siglo XXI y la ya lejana dictadura franquista.

"Ley de la selva"

Según la agenda oficial, Sánchez y Xi no sólo elevaron sus relaciones. También discutieron sobre el "desequilibrio" en las relaciones comerciales.

El año pasado, el presidente español presumía de haber firmado acuerdos que reducirían la brecha entre importaciones y exportaciones, pero no lo ha logrado. "Hemos vendido un 7% más" al gigante asiático, presumió Sánchez; pero las importaciones chinas siguieron acelerando, a un ritmo del 11,2% de incremento.

Se firmaron 10 acuerdos económicos, y en plena "diversificación" de relaciones, otros nueve "para la mayor cooperación en ciencia, innovación, formación universitaria, cultura y la gestión de la biodiversidad".

Y además Sánchez le pidió a Xi que haga "todos sus esfuerzos" para ejercer su papel "determinante" en el concierto internacional. En plena escalada de tensiones con Trump por la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, Moncloa no aclaró hasta qué punto salió la agresión del "amigo eterno Vladímir Putin" contra Ucrania.

Pero los servicios chinos sí filtraron que Xi le celebró a Sánchez estar "en el lado correcto de la Historia" enfrentado, junto a él, a una nueva "ley de la selva".

Una felicitación que, destacan algunas fuentes diplomáticas, se debe sumar a las de Hamás, por la agresividad de Sánchez contra Israel por Gaza, y las de los ayatolás, por su condena a la "guerra ilegal" contra Teherán.

El otro 'amigo americano'

Trump y Xi celebrarán en mayo la primera cumbre bilateral, en este segundo mandato del estadounidense, para negociar acuerdos comerciales... y tal vez, un esbozo del reparto del mundo.

"¿Alguien imagina un actor más adecuado para hablar de una solución en Ormuz?", se preguntaba en alto Sánchez en su rueda de prensa de este martes.

Lo decía ocultando, adrede o no, que China no es parte en la guerra, sino afectada. Así que reconocerle un papel en se conflicto es, de alguna manera, tomar postura junto a Pekín.

Sobre todo, si dices eso después de acusar a EEUU y a Israel de "amenazar" a España, sólo por "defender la legalidad internacional", como también dijo en, al menos, dos ocasiones durante su comparecencia.

No hace tanto, en lo que invertía Sánchez su muy ensayada cara de "éste es el lado correcto de la Historia" era en abrazar al amigo americano, recibido en Moncloa para "una renovación histórica" del tratado de amistad España-EEUU.

Pero entonces se llamaba Joe Biden, y era demócrata. Así que un Gobierno progresista liderado por el PSOE podía decir que era uno de los nuestros... aunque eso enfadara a Podemos, su socio en el Consejo de Ministros.

Y se le podía hacer hueco para dos nuevos buques destructores a esos EEUU de Biden en la base de Rota. La misma que hoy se le deniega a Trump, a pesar de que él no reclama a la UE, como Biden, que rompa con Pekín, sino que él mismo viajará allí en un mes.

Y a pesar de que Biden insistiera en exigir a Europa "desacoplarse" de la China imperialista de Xi, ésa que hoy es imprescindible para "el nuevo orden mundial", cuya reforma, propugnada por Pekín, defendió explícitamente Sánchez ante la prensa.

Y es que, salvando las distancias del puro y los pies sobre la mesa -que no mezclan bien ni con Xi ni con Sánchez-, la cuarta visita del español al emperador del Centro supuso una toma de posición similar a la de Aznar con Bush en 2002.

Porque estos son también "tiempos de cambio", como el mismo Sánchez los bautizó y como lo eran aquéllos de inicios de siglo.

Hasta 2022, Sánchez era tan atlantista como Biden le pidiera. Pero en esta legislatura la estrategia de política exterior española presume de "autonomía" y de todo menos "seguidismo", ni a socios ni a aliados.

José Manuel Albares es la punta de lanza de esa "voz propia" que coloca a España a favor de darle la vuelta al sistema multilateral de Naciones Unidas "y escuchar al Sur Global".

"Algunos niegan la realidad, otros la lamentan", se explicó el presidente español. "Pero el Gobierno de España prefiere esforzarse por reformar el orden internacional para hacerlo más inclusivo, representativo y, por tanto, más democrático"... aunque en ese "Sur Global" haya pocas democracias.

Sostiene Moncloa que los "retos globales" como "la emergencia climática", las "pandemias", y la "transición digital", si no se afrontan en conjunto no se podrán cumplir.

Y que por eso España juega a ser el abogado europeo de países que quieren ver reconocido su peso, como Sudáfrica, Brasil o India. Y hasta ofrece "partenariados empresariales" entre España y China "para ir juntos a invertir en Latinoamérica".

Todos ellos están en los BRICS con China... y con Rusia. Y por eso no fue una boutade ni una confusión el comentario de Trump, en la misma tarde de su toma de posesión, cuando colocó a la España de Sánchez "como uno de los BRICS". Y hasta Carles Puigdemont dice no entender nada.