El PP celebra la caída de Orbán: "La UE está mejor sin quienes amordazan a jueces, periodistas e instituciones, como Sánchez"

El PP reafirma su preferencia por gobernar en solitario, aunque está dispuesto a pactar con Vox si los resultados electorales así lo exigen.

Ezcurra señala que la victoria del centroderecha en Hungría anticipa una esperanza de cambio político para España.

Alma Ezcurra, vicesecretaria del PP, afirma que la caída de Orbán supone un triunfo para la democracia, la libertad y el Partido Popular Europeo.

El PP celebra la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría y traza un paralelismo entre su gestión y la de Pedro Sánchez en España.

El PP celebró este lunes la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría. Lo hizo con una frase contundente de la dirigente popular Alma Ezcurra: "La UE está mejor sin quienes amordazan a jueces, periodistas e instituciones, lo mismo que hace Pedro Sánchez en España".

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial proclamó que "hoy es un enorme día para Europa porque han ganado la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el Partido Popular Europeo”.

Ezcurra trazó un paralelismo directo entre Budapest y Madrid. "Cuando Hungría ha entendido que ya no quería a Orbán ha elegido el partido de Alberto Núñez Feijóo, no el de Sánchez”.

Y fue aún más allá en la comparación internacional. "Porque si Orbán es Putin, Sánchez es China". Sentenció: “Y Europa mejor sin los dos... el primero ya ha caído, y ahora vamos a por el segundo".

La dirigente del PP salió en tromba en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, este lunes.

El primer juicio del caso Koldo, la regularización masiva, "que será combatida con todos nuestros instrumentos políticos o jurídicos" y es "contraria" a la normativa europea, el apoyo de la Fiscalía del Constitucional al recurso contra el "secuestro" del Congreso, el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno...

El juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, acordaba en la mañana de este lunes procesar a Begoña Gómez por cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

Finalmente, el instructor descarta el delito de intrusismo profesional, el quinto que había investigado hasta ahora.

"La tetraprocesada está en Pekín", ha sentenciado Ezcurra. "No hay otro primer ministro en la UE cuya pareja haya sido llamada a declarar por la Fiscalía Europea por hacer negocios desde la sede del Gobierno".

La causa afecta también a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, y a Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid y, en el momento de los hechos, secretario general de Presidencia.

"Más PP, menos Patriots"

Pero Ezcurra, eurodiputada, estaba especialmente satisfecha con el vuelco electoral de Hungría, que "aporta estabilidad" al continente. "Se refuerza la estabilidad europea, en un momento de especial dificultad". Y sobre todo, añadió que la noticia también "anticipa una esperanza de cambio para España".

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP; Alma Ezcurra, este lunes en rueda de prensa. Efe

Y es que el Comité de Dirección de Feijóo vincula la caída de Orbán con el futuro político español. "Si en un país desaparece la izquierda, el centroderecha tiene mayoría absoluta y baja Patriots es, sin duda, una buena noticia”.

Ezcurra puso el foco en el perfil de Magyar. Recordó que "era del partido de Orbán" y, sin embargo, "vio que en su país hacía falta moderación y europeísmo". Y para eso, decidió cambiar a la familia política del centro derecha.

"Eligió al PPE, y así, en la UE cada vez hay más PPE, ahora hay menos Patriots, y la izquierda sólo gobierna en tres países". A su juicio, “eso demuestra que son la antítesis del progreso”.

Pero es que además, insistió en señalar a Sánchez como un autócrata al describir las prácticas del líder húngaro: "Orbán hacía tres cosas: amordazar al Poder Judicial, amordazar a la prensa y colonizar las instituciones para perpetuarse en el poder... lo mismo que hace el Orbán del Sur, que es Pedro Sánchez”.

Pactos con Vox

Preguntada por el impacto en los pactos con Vox, Ezcurra lo descartó. "¿Algún problema para los pactos del PP con Vox? Ninguno". Según desarrolló, el resultado beneficia al proyecto popular.

"Si el PPE gana un primer ministro, la noticia es buena de todas todas". No ve contradicción en la relación con sus socios. "Orbán es ese partido, integrado por varios en la UE, y aquí por Vox”, admitió, marcando distancias: "¡Pero nosotros no defendemos un Gobierno de Vox!".

Reiteró la preferencia del PP de "gobernar en solitario". Aunque matizó que respetarán los resultados de Extremadura, Aragón y Castilla y León: "Si las urnas indican que hay que llegar a acuerdos, lo acatamos y trabajamos de manera constructiva".