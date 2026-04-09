El juicio que sienta en el banquillo por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama cierra su primera semana con la declaración de la empresaria que afirma haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE.

La tercera y última sesión de la semana del juicio que celebra el Tribunal Supremo acogerá el testimonio de Carmen Pano y de su hija Leonor, ambas investigadas en la Audiencia Nacional por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos, y también el del hombre que llevó en coche a la primera para realizar, presuntamente, la primera entrega de dinero.

Carmen Pano ha afirmado en varias ocasiones en la Audiencia Nacional que llevó dos bolsas de 45.000 euros cada una a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, por indicación del comisionista Víctor de Aldama, quien sin embargo negó recientemente esta versión.

"Esta señora nunca ha entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz porque yo se los haya dado", dijo Aldama ante el juez que le investiga junto a las empresarias Pano por un supuesto fraude de 182,5 millones de euros de IVA en hidrocarburos entre 2022 y 2024 que le llevó a prisión preventiva poco más de un mes, hasta que salió por colaborar con la Fiscalía en la causa de los contratos de mascarillas.

Este jueves también está citada la empleada con la que se reunió dos veces Joseba García, hermano de Koldo, en República Dominicana, según el fiscal para recoger un total de 20.000 euros de Aldama que irían destinados a Ábalos y su asesor, según informa Efe.