La recomposición de la izquierda radical en Andalucía abre un nuevo frente para María Jesús Montero el 17-M

La recomposición de la izquierda radical complica las opciones del PSOE de María Jesús Montero, que podría obtener su peor resultado histórico en Andalucía.

El pacto ha generado malestar y críticas entre las bases y dirigentes de Podemos, que lo consideran una humillación y traición.

El acuerdo deja a Podemos con un papel secundario: solo encabezará la lista en Jaén y ocupará el segundo puesto en Cádiz y Sevilla.

Podemos se integra en la candidatura de Por Andalucía junto a IU, Sumar y otras fuerzas para las elecciones del 17-M.

El acuerdo de última hora por el que Podemos acepta incorporarse a la candidatura de Por Andalucía (junto a IU, Sumar y otros cuatro partidos) en los comicios del 17 de mayo abre un nuevo frente a María Jesús Montero.

La exvicepresidenta del Gobierno no sólo se expone a hundir al PSOE a su peor resultado histórico en Andalucía (podría caer a tan sólo 28 escaños, como indicaba la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL publicada el pasado lunes).

La alianza de las fuerzas de la izquierda radical puede ayudar a Por Andalucía a rentabilizar mejor sus escaños, estrechando así el margen del PSOE.

Podemos ha aceptado a regañadientes el acuerdo, en una solución a la desesperada, tras cosechar tan sólo 6.206 votos en las recientes elecciones de Aragón (el 0,94% del total) y 9.225 en las de Castilla y León (el 0,74%).

En ambos casos, la agrupación de electores de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (SALF), triplicó en número de votos al partido de Ione Belarra. Un dato que muestra la dimensión del desastre.

Ante el riesgo de quedar sin representación en el Parlamento andaluz, y de situarse de nuevo por debajo del 1% del voto, Podemos ha sacrificado a su líder en la región, José Antonio Delgado, que será número dos de la lista por la provincia de Cádiz. Con muy escasas opciones de obtener escaño.

Según el acuerdo, Podemos sólo encabezará la lista de Por Andalucía en una provincia, Jaén. Además, ocupará el puesto número dos por Sevilla.

Izquierda Unida (IU) encabezará la lista en cinco provincias (Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba y Almería), con su coordinador general, Antonio Maíllo, como candidato a la Presidencia de la Junta.

La encuesta de SocioMétrica publicada por EL ESPAÑOL el pasado lunes (que ya preveía la posibilidad de reeditar esta lista conjunta, como en 2022) otorgaba a Por Andalucía cuatro escaños, por las provincias de Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz.

Por tanto, tres de estos escaños corresponderían a Izquierda Unida, mientras que el cuarto, por Cádiz, previsiblemente será ocupado por Esperanza Gómez (Sumar).

Tras alimentar durante dos años el resentimiento contra la coalición que lidera Yolanda Díaz, el acuerdo ha sido recibido con malestar por las bases de Podemos y por sus activistas en las redes sociales.

"El objetivo de IU no es crecer, el objetivo de IU es aniquilar a su competencia, para ser la nada políticamente (...) Ni olvido, ni perdón", ha escrito el exdiputado de Podemos por Granada Pedro Honrubia, tras conocer las condiciones del acuerdo.

Los de IU hablan de Castilla y León y Aragón como si hubieran sacado el 15% de votos y 80 diputados



Hace poco un buen amigo me dijo: el objetivo de IU no es crecer, el objetivo de IU es aniquilar a su competencia, para ser la nada políticamente



Es tal cual así



Ni olvido, ni… — Pedro Honrubia (@honrubiahurtado) April 3, 2026

Pocas horas antes, había advertido: "Claro que la gente de Podemos quiere mayoritariamente unidad. Lo que no quiere es peña miserable que trabaje desde dentro del partido en coordinación y alianza con quienes nos quieren liquidar, mientras al resto le caen hostias como panes, insultos y agresiones mediáticas todos los días por defender y representar el proyecto colectivo".

Claro que la gente de Podemos, como sus direcciones en los diversos niveles, quiere mayoritariamente unidad. Siempre ha sido así y siempre lo será. Lo que no quiere es peña miserable que trabaje desde dentro del partido en coordinación y alianza con quienes nos quieren liquidar,… — Pedro Honrubia (@honrubiahurtado) April 1, 2026

A lo largo del Viernes Santo, se han sucedido los pronunciamientos en redes sociales de seguidores de Podemos (e incluso de los colaboradores del Canal Red de Pablo Iglesias) que muestran su decepción por el acuerdo, cuando no lo califican de "humillación" o "traición" e invitan a quedarse en casa el próximo 17 de mayo.

IU no otorga ningún puesto de salida a Podemos, tampoco a Sumar porque el escaño de Cádiz es complicado ante el auge de AA y la lista del alcalde de La Línea. Es decir, IU cree que solo obtendrán tres escaños: SE, CO y MA. Serán todos de IU. Esa es toda la unidad que defiende IU. — Raúl Solís ✌️🏳️‍🌈 (@RaulSolisUE) April 3, 2026

Este ha sido el acuerdo.

Dimisión en bloque de la dirección de @Podemos_AND https://t.co/hfw6CdY4Tb — Juanma (@Ubeda_JM) April 3, 2026

Visto lo de Podemos de Andalucía, yo de momento me doy de baja de Canal Red. No voy a contribuir con mi dinero ni con mi voto a que traidores me representen. Nunca voté a Sumar. Nunca les votaré. — ignaciosuso (@ignaciosuso) April 3, 2026

La dirección de Podemos Andalucía debe dimitir por inútil. https://t.co/GnXisSR6Jy — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) April 3, 2026

La candidatura Por Andalucía quedará conformada por siete fuerzas políticas: IU, Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz (que ocupará el primer puesto por la provincia de Huelva), Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde.

Pero tendrán además otro competidor en el mismo espectro de la extrema izquierda: Adelante Andalucía, el partido fundado por Teresa Rodríguez, que fue la primera líder de Podemos en la región.

La encuesta de SocioMétrica otorgaba a Por Andalucía tres escaños (uno menos de los que tiene en la actualidad) por las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

Todo ello pone las cosas más difíciles a la candidata del PSOE, María Jesús Montero. Sobre todo, porque el PSOE consiguió remontar su resultado y subir dos escaños en las recientes elecciones de Castilla y León, a costa de asumir las posiciones ideológicas de sus socios de la izquierda radical.

El presidente Pedro Sánchez enarboló durante la campaña electoral el lema del No a la guerra (que también esgrimió el pasado fin de semana en una nueva "carta a la militancia") como principal argumento de campaña.

La encuesta de SocioMétrica mostraba que, con su discurso centrado, el PP de Juanma Moreno logra atraer al 10,4% de los antiguos votantes del PSOE y al 18,6% procedente de Vox (cuyo crecimiento parece haberse ralentizado, en medio de sus recientes purgas y escándalos).

El desplazamiento del discurso del PSOE hacia las opciones de la izquierda radical permite a María Jesús Montero atraer al 15,3% de los antiguos votantes de Por Andalucía (la lista a la que se ha sumado Podemos, junto a IU y Sumar) y el 10% de Adelante Andalucía.

Pero esto no es suficiente para frenar la caída de los socialistas, ya que el voto moderado del PSOE huye hacia el PP.

Hay otras malas noticias para María Jesús Montero. Entre los jóvenes que ahora podrán votar por primera vez, al cumplir los 18 años, el 32% se inclina por Vox, el 22,3% por el PP y un 21,2% por Adelante Andalucía.

Del mismo modo, entre los que se abstuvieron hace cuatro años, el 13,6% ahora apuesta por el PP, otro 13,5% por Vox y sólo el 8% anuncia que votará al PSOE.