Podemos se integra en Por Andalucía con IU y Sumar para las elecciones andaluzas del 17-M

La coalición busca fortalecer una alternativa sólida de izquierdas en Andalucía y evitar el riesgo de quedar fuera del Parlamento autonómico.

El acuerdo llega tras semanas de negociación y una consulta interna en Podemos, donde el 81% de las bases apoyó la integración en el frente amplio de izquierdas.

Podemos se suma finalmente a la coalición Por Andalucía junto a IU y Sumar para las elecciones andaluzas del 17 de marzo.

Un acuerdo in extremis, pero esta vez sin apurar hasta el límite del Registro. Finalmente, Podemos concurrirá junto a IU y Sumar en la candidatura Por Andalucía, que encabezará Antonio Maíllo.

Hasta este miércoles el pacto parecía lejano, tras meses de desencuentros mientras se levantaba la candidatura y se perfilaba el programa electoral. Sin embargo, una consulta a las bases moradas avaló con un 81% de los votos su integración en un frente amplio de izquierdas, a 48 horas de que expirara el plazo que fija la LOREG para registrar coaliciones.

A partir de ahí se encadenaron las reuniones. La primera, este Jueves Santo, se prolongó durante toda la jornada, con apenas una pausa para almorzar, pero en un “tono muy correcto y con cada parte exponiendo sus posiciones con claridad”, según fuentes próximas a la negociación.

La mesa de partidos volvió a citarse este viernes y, en apenas dos horas, llegó la fumata blanca, aunque por ahora no han trascendido los detalles del acuerdo. Lo que parece evidente es que, al final, Podemos ha optado por integrarse pese a que, hasta hace unos días, pedía que no hubiese "condiciones".

En el entorno del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, subrayan que “la coalición garantiza la participación de todas las fuerzas políticas en igualdad, fortaleciendo así una alternativa sólida y reconocible”.

Actualmente, de los cinco escaños que Por Andalucía tiene en el Parlamento autonómico, la cuota morada corresponde al exguardia civil Juan Antonio Delgado, que hace cuatro años fue cabeza de lista por Cádiz.

Falta por ver si repetirá en ese puesto, dado que en los últimos meses las fuerzas integradas en Por Andalucía habían acordado que el número uno por esa provincia correspondiera a Sumar.

Las encuestas dan una ligera mejoría a Por Andalucía aunque tiene otro competidor, Adelante Andalucía, de la exlíder de Podemos, Teresa Rodríguez, que también podría subir.

Lo que los sondeos auguraban es que, si Podemos concurría por separado, tenía nulas posibilidades de entrar en el Parlamento Andaluz. Un desplome que se uniría al de Aragón o el de Castilla y León donde en ambas comunidades se han quedado fuera de las Cortes autonómicas.

De momento, este Viernes Santo es día de celebración en la izquierda ya que, pese a la negociación a controrreloj, no han repetido el sainete de hace cuatro años.

En ese momento, el acuerdo llegó cuando estaba a punto de expirar el plazo, a medianoche, y con las prisas no incluyeron el logo de Podemos dentro de la candidatura.

Desde Por Andalucía destacan ahora que “la incorporación de Podemos refuerza este proyecto común y demuestra que es el espacio del entendimiento y la confluencia de las izquierdas en nuestra tierra”.

En total serán siete las formaciones que integren la candidatura: además de IU, Sumar y Podemos, se suman Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde.