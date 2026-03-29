El BdE prevé que España crezca un 2,3% y alerta de que Irán disparará los precios en pleno frenazo del empleo
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El Supremo estima una impugnación de García Ortiz y rebaja a 39.000 euros las costas a favor de la pareja de Ayuso
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El PP exige un cambio legal para asegurar que los condenados a prisión permanente no tengan beneficios penitenciarios
El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que persigue que el Gobierno lleve a cabo una reforma legal para garantizar que los condenados a prisión permanente revisable no puedan obtener ningún tipo de beneficio penitenciario.
Los 'populares' presentaron esta iniciativa a raíz de la aplicación al etarra Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki', del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar la ejecución de la condena, compatibilizando el segundo grado con elementos del tercero, esto es, un régimen de semilibertad.
Y es que el PP destaca que en el País Vasco se ha conocido que presos de ETA clasificados en tercer grado se están beneficiando de la interpretación "más favorable" del artículo 86, que establece que el tiempo mínimo de permanencia en la prisión es de ocho horas al día, debiendo, además, dormir en ella.
Eso sí, dicho artículo permite que esa obligación de pasar parte del día en la cárcel se pueda eludir si el interno acepta que se le coloquen dispositivos telemáticos de control, una medida de la que se han beneficiado ya "cerca de 70 etarras".
Para el PP resulta "inadmisible" que esta interpretación de la regulación penitenciaria "burle", por la vía de la ejecución de la condena, la regla de cumplimiento efectivo de las penas impuestas por los tribunales.
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Carlos Cuerpo: "Voy a seguir tendiendo la mano, intentando llegar a acuerdos"
Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, aseguró este domingo que seguirá "tendiendo la mano" para "llegar a acuerdos".
En una entrevista este domingo con La Vanguardia, Cuerpo repasó la actualidad tras su toma de posesión como vicepresidente primero y subrayó la importancia de la "moderación" para llegar a acuerdos.
"Es que es como soy, por lo tanto no puedo evitarlo. Y además, es lo que quiere el presidente y lo que me ha pedido, que siga siendo como soy y que siga, por lo tanto, con esta mano tendida al diálogo y con una aproximación de moderación, que es la que he tenido hasta ahora", afirmó.
El vicepresidente primero analizó también la eficacia del paquete de ayudas impulsado por el Gobierno, tras "un diálogo muy intenso con los sectores más afectados". "Hemos tenido en cuenta que tiene que estar ajustado a los impactos que estamos viendo, yendo allí donde más se necesita, a los sectores más afectados, y teniendo además una visión de medio y largo plazo", aseguró.
Respecto a las rebajas fiscales, explicó que ya se está controlando que se trasladen íntegramente al producto final gracias a un seguimiento "pormenorizado" de "cada una de las 12.700 estaciones de servicio", permitiendo seguir la evolución de los precios descontados.
Descartó también que España esté en riesgo de abastecimiento de carburantes ya que el efecto "viene a través de los precios, no en materia de seguridad de suministros".
"Y esto es, entre otras cosas, por la apuesta que se ha hecho, por ejemplo en materia de incremento de nuestras reservas de gas; las subterráneas están al doble de la media de la Unión Europea, por las infraestructuras que tenemos en materia de refino", explicó.
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Feijóo: "Nosotros queremos que haya un acuerdo de gobierno y un pacto de gobierno con Vox"
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aseguró este domingo que "en la calle" le tildan de ser "demasiado blando" como líder de la oposición.
En una entrevista este domingo con La Vanguardia en la que repasó sus cuatro años al frente del Partido Popular, Feijóo se defendió frente a las críticas que le tachan de hacer una oposición más "agresiva" en los últimos años pese a comenzar asegurando que "no venía a insultar a Pedro Sánchez, sino a ganarlo".
"Si usted me acompaña por la calle le aseguro que el 80% de la gente que me para me dice que soy demasiado blando", afirmó Feijóo.
El líder del Partido Popular, también confesó estar "especialmente satisfecho" de no entrar en la "provocación" del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al que definió como "conflictivo".
"Sánchez es un personaje muy conflictivo", aseguró Feijóo enumerando conflictos con "su partido", "su gobierno", "las Cortes", donde asegura que "no comparece", y con "jueces" y "medios de comunicación" a los que "menosprecia".
Respecto a las elecciones extremeñas, subrayó el "cambio sociológico" que supone que el "62% de los votos fueran para PP y Vox" en "la comunidad autónoma más socialista de España", además de la posibilidad de un pacto con el partido de Santiago Abascal.
"Yo creo que los votantes de Vox quieren el pacto con el PP", afirmó Feijóo para añadir: "Es curioso porque hay muchos más votantes en Vox que quieren un pacto de gobierno PP-Vox que votantes del PP que quieren el pacto de gobierno Vox-PP".
"Espero que cada partido no defraude a sus electores. Desde luego, nosotros hemos aceptado el resultado de las urnas. Nosotros queremos estabilidad en los gobiernos, este es nuestro marco de negociación y queremos que haya un acuerdo de gobierno y un pacto de gobierno con Vox", comentó.