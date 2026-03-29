El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que persigue que el Gobierno lleve a cabo una reforma legal para garantizar que los condenados a prisión permanente revisable no puedan obtener ningún tipo de beneficio penitenciario.

Los 'populares' presentaron esta iniciativa a raíz de la aplicación al etarra Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki', del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar la ejecución de la condena, compatibilizando el segundo grado con elementos del tercero, esto es, un régimen de semilibertad.

Y es que el PP destaca que en el País Vasco se ha conocido que presos de ETA clasificados en tercer grado se están beneficiando de la interpretación "más favorable" del artículo 86, que establece que el tiempo mínimo de permanencia en la prisión es de ocho horas al día, debiendo, además, dormir en ella.

Eso sí, dicho artículo permite que esa obligación de pasar parte del día en la cárcel se pueda eludir si el interno acepta que se le coloquen dispositivos telemáticos de control, una medida de la que se han beneficiado ya "cerca de 70 etarras".

Para el PP resulta "inadmisible" que esta interpretación de la regulación penitenciaria "burle", por la vía de la ejecución de la condena, la regla de cumplimiento efectivo de las penas impuestas por los tribunales.