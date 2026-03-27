Vox expulsa a Iván Espinosa a las puertas de las andaluzas: "Un empleado no puede trabajar para derrocar a la empresa"

La dirección nacional de Vox justifica la expulsión alegando que no se puede permitir que miembros del partido actúen contra sus propios intereses, comparando la situación con la de una empresa privada.

Se denuncia que algunos miembros del partido han convertido Vox en su negocio particular, con contratos millonarios para asesorías y pagos a familiares del presidente Santiago Abascal.

Los críticos del partido, entre ellos Javier Ortega Smith y Juan García-Gallardo, acusan a la dirección nacional de falta de transparencia y de crear un entramado de entidades opacas vinculadas a intereses económicos.

Vox ha expulsado a Iván Espinosa de los Monteros tras abrirle un expediente disciplinario, en medio de fuertes tensiones internas y a pocos días de las elecciones andaluzas.

Las purgas internas y los escándalos económicos han incendiado Vox, a las puertas de las elecciones andaluzas convocadas para el 17 de mayo.

El exsecretario general del partido Iván Espinosa de los Monteros desveló ayer que el Comité de Garantías le ha notificado la apertura de un expediente disciplinario con la propuesta de expulsión.

Un paso que la dirección nacional ya ha dado, en las últimas semanas, con Javier Ortega Smith (que también fue secretario general de Vox), el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo y el expresidente del partido en Murcia José Ángel Antelo.

Fuentes de la dirección nacional han justificado estos expedientes argumentando que "lo que estamos viviendo no se viviría en ninguna empresa privada. ¿Qué persona permite que un trabajador trabaje para derrocar la empresa?", se preguntaron.

El debate interno es "sano", agregaron dichas fuentes, pero "los medios de comunicación no son el sitio adecuado" para desarrollarlo.

Iván Espinosa es uno de los impulsores del manifiesto —que ya han apoyado más de 2.000 personas— que reclama la convocatoria de un Congreso extraordinario abierto a todos los afiliados, para revisar la estrategia política del partido y distintos aspectos de su gestión.

El manifiesto muestra la preocupación de los críticos por la "existencia de un entramado paralelo de entidades opacas, desconocidas para la mayoría de los afiliados, no sometidas a un escrutinio suficiente y vinculadas a intereses e intercambios económicos que exigen transparencia".

También denuncia el "giro estatalista y obrerista", y la "deriva republicana y antimonárquica" que ha adoptado la dirección nacional en su discurso.

Entre los impulsores del escrito se encuentran los exdiputados nacionales Javier Ortega Smith (que también ha sido secretario general del partido), Rubén Manso, Rocío Monasterio, Juan Luis Steegmann y el general Agustín Rosety.

A través de las redes sociales, el eurodiputado de Vox Jordi Buxadé sostuvo este jueves que los críticos actúan como "peones de Génova y Ferraz", y les acusó de dañar al partido con "mentiras e insidias".

"Cuando tus mentiras, insidias, tergiversaciones y ataques desmedidos e injustos a tu partido", afirmó Buxadé en su cuenta de X, "son carnaza para la prensa del régimen bipartidista y alimentan a Sánchez en la tribuna y ocultan la brutal corrupción que está desangrando España, dando balones de oxígeno al gobierno más corrupto e indecente de la historia de España, es el momento de caer en la cuenta de que eres un peón de Génova y Ferraz".

Cuando tus mentiras, insidias, tergiversaciones y ataques desmedidos e injustos a tu partido, menoscabando la dignidad, trabajo e imagen de cuantos dedican su vida a construir una Alternativa son carnaza para la prensa del régimen bipartidista y alimentan a Sánchez en la tribuna… — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) March 26, 2026

Por su parte, el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, pidió a los exdirigentes descontentos que "dejen de empañar al único partido que tiene cero de corrupción”.

Pero los críticos no están dispuestos a callarse. En declaraciones a Cuatro, Ortega Smith destacó este jueves que la gran mayoría de los afiliados, simpatizantes y votantes de Vox son "gente honrada, sensata y coherente con sus ideas, que ama a España y sigue creyendo que somos la única alternativa frente a las mentiras del PP y al partido del crimen organizado, que es el PSOE".

Sin embargo, denunció, "algunos se han apoderado de este proyecto, lo han convertido en su negocio particular".

Ortega Smith aludió a "tres o cuatro" personas que "han convertido esto en la gallina de los huevos de oro, han convertido el partido en su modus vivendi" con conductas que a su juicio "no parecen muy éticas, ni muy coherentes con lo que hemos defendido, y tampoco parecen muy legales".

El fundador de Vox aludió expresamente a Kiko Méndez-Monasterio que, señaló, "cobra 1.000 euros al día a través de una sociedad tapadera" por asesorar al presidente del partido, Santiago Abascal.

Ortega Smith se refirió así al contrato por el que Vox paga alrededor de 320.000 euros al año a la consultora Tizona Comunicación SL, constituida por Gabriel Ariza Rossy (hijo del fundador de Intereconomía, Julio Ariza) y de la que hoy es responsable Kiko Méndez-Monasterio.

"Son dos de los que más negocio han hecho, evidentemente, hay algunos más", indicó Ortega Smith, preguntado en la entrevista por ambos.

"Hay tres o cuatro que forman un grupito", abundó, "que han decidido que esto es su mejor negocio. El negocio que no han sido capaces de hacer en su vida, porque varios de ellos son empresarios arruinados, condenados por haber defraudado a Hacienda o no haber pagado a sus trabajadores".

En otros casos, precisó Ortega Smith, se trata de "profesionales fracasados que no pueden presentar un currículum, porque nunca han trabajado para ninguna empresa, o todo lo que han trabajado lo han quebrado".

Como ha informado EL ESPAÑOL, el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid condenó a Julio Ariza a abonar 4.492.011 euros como responsable negligente de la quiebra de Intereconomía y le prohibió gestionar bienes ajenos, durante dos años.

Otra de las empresas fundadas por su hijo Gabriel Ariza, la Editorial Ivat SL, paga 63.600 euros anuales a la mujer de Abascal, la influencer Lidia Bedman por prestar servicios relacionados con las redes sociales (según desveló El Confidencial).

En declaraciones a Cuatro, Ortega Smith reclamó recuperar la promesa de Vox de eliminar las subvenciones públicas a los partidos políticos.

Porque, argumentó, "se ha demostrado que las subvenciones son lo que, al final, convierten a los partidos en agencias de colocación, en entramados clientelares".

Por su parte, el expresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo desveló que la citada Editorial Ivat le ha enviado un requerimiento en el que le exige que rectifique, por calificar de "sobresueldo familiar" los pagos que la mujer de Abascal recibe de esta empresa.

En su respuesta, García-Gallardo explica que Santiago Abascal y Lidia Bedman están casados en régimen de "gananciales", por lo que tienen sus bienes y beneficios en común.

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León considera que Abascal ha podido incurrir en un "conflicto de interés", debido a los pagos del partido a las empresas de la familia Ariza que, al mismo tiempo, abonaban un sueldo a su mujer.

Gallardo alude, al respecto, al artículo 6.1 del Código de Conducta de Vox, según el cual "se entiende que existe conflicto de interés en aquellos casos en los que los intereses personales de algún cargo público u orgánico, empleado, afiliado y/o voluntario de Vox, de forma directa o indirecta, sean contrarios o entren en colisión con los mejores intereses de Vox como partido político".

Por ello, añade el Código de Conducta, "los miembros de Vox deben velar por mantener un estado de imparcialidad que no dé lugar a un posible conflicto de interés de ningún tipo y abstenerse de intervenir en la toma de decisiones de aquellas situaciones en las que directa o indirectamente tengan un interés personal".