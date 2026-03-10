Sánchez transfiere 1.339M a Defensa para “necesidades ineludibles” sin explicar cuáles son ni de dónde sale el dinero
El Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de crédito al Ministerio de Defensa de 1.339 millones de euros bajo el pretexto de "atender necesidades ineludibles", según ha informado este martes, sin dar más explicaciones. Se trata de una partida que no pasará por una votación en el Congreso.
