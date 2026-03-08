Dimite una edil del PP que interrumpió en directo un monólogo feminista al grito de: "Esta obra de teatro acaba aquí"

Las claves nuevo Generado con IA La concejal del PP Noelia Rosario Díaz Vaca interrumpió en directo un monólogo feminista en Collado Villalba, alegando que algunos asistentes se sentían ofendidos. El público defendió a la monologuista y criticó la actuación de la edil, generando una ovación de apoyo a la libertad de expresión. Tras la polémica y las críticas en redes sociales, la concejal pidió disculpas públicamente y presentó su dimisión al Ayuntamiento. El Ayuntamiento lamentó los hechos, mostró apoyo a los artistas afectados y anunció que la obra será reprogramada próximamente.

La desigualdad entre hombres y mujeres todavía —y desgraciadamente— es real. Por eso existe el feminismo y en concreto el 8M, para reivindicar —aunque la lucha es algo que se mantiene diariamente— y para exigir una igualdad efectiva.

Durante la primera semana de marzo estamos acostumbrados a ver campañas con actos feministas alrededor de toda España y el mundo. Sin embargo, hay veces que las propias jornadas que han sido creadas para dar voz, son opacadas y censuradas.

Precisamente eso es lo que pasó ayer por la tarde en la Casa de Cultura de Collado Villalba. El monólogo de Susana Pastor, 'Ser Mujer', programado por el Ayuntamiento con motivo del 8M, fue interrumpido por la propia concejal de Familia, Servicios Sociales, Mujer y CAID, Noelia Rosario Díaz Vaca.

"Discúlpeme, este monólogo, esta obra de teatro acaba aquí. Lamento todo lo que son las faltas de respeto que ha tenido y me han hecho llegar", irrumpió Díaz Vaca subiéndose al escenario.

El público salió en defensa de la monologuista y su función: "Fuera, fuera, fuera, eso es mentira. Es la vida real, no tiene usted derecho a interrumpir".

A lo que la edil replicó: "Claro que tengo todo el derecho del mundo cuando hay gente que se está sintiendo ofendida".

Sin embargo, uno de los asistentes tomó la voz cantante de la queja y le encaró: "El porcentaje es mínimo. Esto es una falta de respeto y de educación. Usted no es quién para anularlo y menos en la semana internacional de la Mujer. ¡Fuera, Fuera!".

Estas palabras desplegaron una ola de aplausos y ovaciones por parte del público.

Tras el encontronazo, el manager de la monologuista, Susana Pastor, subió al escenario para mostrar su perplejidad ante lo ocurrido.

"Llevamos cuatro años con esta función y hemos hecho ya muchas funciones y esto no nos había pasado nunca. De hecho, llevamos 18 años de existencia y no nos había pasado nunca en ninguna función de esta obra ni de las otras 15 que hemos hecho", espetó.

Condena social

El vídeo no ha tardado en despertar reacciones negativas en las redes sociales lo que ha provocado que en la madrugada del sábado la edil publicara sus disculpas en X.

"Mi reacción no fue la adecuada y soy consciente de que, como representante público, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto", explicó.

"Quiero dejar claro que creo firmemente en la libertad de expresión, un principio esencial en democracia. Al mismo tiempo, también considero que esa libertad debe convivir con el respeto a la dignidad de las personas, especialmente cuando hablamos de la mujer y de su libertad", detalló.

"Mi intención en ningún momento fue limitar derechos, sino defender unos valores que considero fundamentales. Aun así, reconozco que la manera de hacerlo no fue la correcta, y por ello reitero mis disculpas", recalcó.

Lamento lo ocurrido durante la representación teatral y pido disculpas por la forma en la que se desarrollaron los hechos. Mi reacción no fue la adecuada y soy consciente de que, como representante público, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto.



Noelia R. Díaz Vaca

Este domingo el Ayuntamiento de Collado Villalba publicó un comunicado en sus redes sociales en el que indicaron que la concejal había presentado su renuncia al cargo "con el objetivo de asumir la responsabilidad derivada de lo sucedido" y que desde la administración "trasladaban el respeto absoluto a la programación cultural y al trabajo de los profesionales de las artes escénicas".

ℹ️ Comunicado de Ayuntamiento de Collado Villalba:



La concejal de Familia, Servicios Sociales, Mujer y CAID, Noelia Rosario Díaz Vaca, presenta su dimisión tras los hechos ocurridos en el Teatro Municipal en la tarde del sábado

"Lamentamos profundamente los perjuicios ocasionados a los actores, al equipo técnico y al director de la compañía teatral Xana Teatre, que participaban en la representación", remarcaron.

Asimismo, explicaron que "están haciendo las gestiones oportunas para que la obra sea reprogramada en las próximas fechas".