Moncloa da por hecho que Illa convocará elecciones anticipadas en Cataluña si ERC no respalda sus Presupuestos

La falta de acuerdo podría afectar a la estabilidad del Gobierno central y complicar la aprobación de los Presupuestos del Estado.

El desacuerdo sobre la cesión total del IRPF y otros asuntos ha impedido un avance sustancial con ERC.

Las negociaciones entre Illa y ERC han fracasado, pese a la implicación directa de Pedro Sánchez y varios ministros.

La legislatura puede ser aún más agitada de lo previsto, la situación de Pedro Sánchez puede ser más difícil todavía y el carrusel electoral de 2026 puede complicarse aún más si se cumplen los temores de la Moncloa.

Porque el Gobierno da por hecho que si ERC no respalda los Presupuestos de Cataluña, Salvador Illa convocará elecciones anticipadas.

Fuentes autorizadas del Ejecutivo explican que Illa está muy molesto por la posición del partido de Oriol Junqueras. Las conversaciones sobre las cuentas han fracasado y sólo tiene el insuficiente apoyo de los Comunes.

En esos contactos se ha implicado, también sin éxito, el propio Sánchez, con al menos cuatro encuentros con el líder de ERC. Por el momento, nada ha dado resultado.

Varios ministros han participado igualmente en esas conversaciones para intentar lograr avances en asuntos como la cesión a Cataluña de la totalidad del IRPF que se recauda en la comunidad, o sobre el Consorcio de infraestructuras. Sin embargo, en ninguno de esos asuntos ha habido progresos sustanciales.

Desde hace tiempo preocupa en Moncloa la falta de acuerdos en Cataluña, como adelantó EL ESPAÑOL. Por su repercusión en la estabilidad del Gobierno central, porque está en juego la apuesta de Sánchez para normalizar Cataluña y porque Illa es una de las personas de mayor proximidad al presidente del Gobierno.

Por el momento, el Govern ha aprobado este viernes el proyecto de Presupuestos para que empiece su tramitación en el Parlament.

La votación de las enmiendas a la totalidad al Presupuesto está prevista para entre el 18 y el 20 de marzo. Es decir, Illa necesita cerrar un acuerdo con ERC antes de esa fecha, y aún está por ver que los de Junqueras presenten enmienda de totalidad.

Situación límite

El carrusel electoral empezó en diciembre en Extremadura, siguió en febrero en Aragón, el 15 de marzo llegará a Castilla y León y está previsto que se abran las urnas en junio en Andalucía.

Si finalmente Illa convocara, todo se complicará en el Congreso de los Diputados, y la idea de Sánchez de llegar a 2027 se vería comprometida.

El presidente del Gobierno insiste en que agotará su mandato y fuentes autorizadas del Ejecutivo rebaten la idea de Emiliano García-Page sobre unas hipotéticas elecciones generales en junio coincidiendo con las andaluzas.

La propia María Jesús Montero, vicepresidenta primera y candidata del PSOE a la Junta, negó ayer en Sevilla esta opción. Montero insiste en que presentará los Presupuestos en marzo.

El Congreso no celebrará plenos hasta la semana del 16 de marzo, es decir, el hipotético debate de totalidad sería después de celebrarse el de las cuentas de Cataluña, y si persistiera el desacuerdo entre Illa y Junqueras podría anunciarse entonces la celebración de elecciones autonómicas anticipadas.

Si se llegara a esa situación límite, el clima político no sería propicio para un acuerdo sobre los Presupuestos del Estado, porque ERC y Junts necesitarán distanciarse del Gobierno de Sánchez para ir a las elecciones catalanas.

Por eso Moncloa ve ahora casi imposible aprobar Presupuestos.

Además, la falta de acuerdo con ERC sobre la cesión del IRPF bloquea esa negociación con el PSOE.

Y a principios de abril, Montero debe dejar el Gobierno, por lo que el margen de maniobra de Sánchez es ya muy reducido. Y lo sería aún más si se cumplieran los augurios sobre las elecciones en Cataluña.

Fuentes socialistas explican que ERC no teme ahora esas elecciones, porque las encuestas no le son muy adversas. Al menos, no tan adversas como lo son para Junts tras la irrupción de Aliança Catalana, la opción ultraderechista.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, ha pedido este viernes a Montero que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera presente una modificación legislativa que permita a Cataluña y al resto de autonomías recaudar el IRPF, según informa EFE.

Sin embargo, la número dos del Gobierno y del PSOE mantiene el veto a esta opción, por entender que no puede modificarse la Ley Orgánica de Financiación Autonómica para acceder a esta exigencia de ERC.