Pedro J.: "El periodismo de investigación está acorralando al sanchismo, la incompetencia siempre va ligada a corrupción"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez afirma que el periodismo de investigación está poniendo en aprietos al sanchismo y relaciona incompetencia con corrupción. Destaca la exclusiva sobre pagos de Plus Ultra a 'Julito' Martínez, amigo de Zapatero, durante la negociación del rescate con el Gobierno de Sánchez. Pedro J. señala como embarazosa la coincidencia en los importes cobrados y pagados entre 'Julito' Martínez y Zapatero, pidiendo explicaciones a los implicados. Critica la falta de responsabilidades políticas tras el accidente de tren en Adamuz y la permanencia de altos cargos tras crisis de gestión en infraestructuras públicas.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha afirmado que "el buen periodismo de investigación está acorralando al sanchismo, lo está poniendo contra las cuerdas", porque "la incompetencia siempre va ligada a la corrupción".

Así lo ha defendido durante su intervención este jueves en la tertulia de El programa de AR de Telecinco, destacando la exclusiva publicada por este periódico sobre los documentos secretos de Plus Ultra que muestran pagos a 'Julito' Martínez, el amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, justificados como con el concepto "dirección Sepi" mientras negociaba el rescate con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Es un hito muy importante en el descubrimiento de lo que ocurrió con ese rescate", ha valorado Pedro J., que también ha destacado la información de que 'Julito' Martínez cobró 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades distintas, casi la misma cantidad que él pagó a Zapatero.

"Es algo que para mí no es nada grato publicar", ha reconocido. "Es una coincidencia altamente embarazosa para el expresidente del Gobierno. Tanto la compañía como las dos personas implicadas en este trasiego de pagos, el propio 'Julito Martínez y Zapatero, deberían dar una explicación".

"El debate de la corrupción y de la incompetencia en la gestión es el mismo", ha añadido, subrayando que es "relevante" que el Ministerio de Transportes, "que no fue capaz de mantener adecuadamente las vías y prevenir un accidente, que desmanteló la Unidad de Emergencias", estuviese dirigido por José Luis Ábalos, que este jueves comparece ante el tribunal que le juzgará por graves delitos.

El director de EL ESPAÑOL ha incidido en que "todo está relacionado": "Ayer, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, siguió ascendiendo la escalera hacia el suicidio arrastrando a la izquierda".

"Son las dos caras de la misma moneda: no podemos debatir tecnocráticamente sobre lo que ocurrió en Adamuz o el apagón si no tenemos en cuenta que es una administración absolutamente incompetente cuyas prioridades políticas han sido el enchufismo y la mangancia", ha resumido.

En este sentido, ha lamentado que Beatriz Corredor siga al frente de Red Eléctrica y que Óscar Puente "no haya hecho el mínimo ademán" de asumir responsabilidades por el accidente de tren de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas.

"En la dana hubo destituciones, en la crisis del cribado en Andalucía hubo destituciones, Pimentel dimitió [por el caso Aycart]... En España los únicos que no conjugan el verbo dimitir son los sanchistas", ha zanjado.