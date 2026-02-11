[El fiscal y el abogado del Estado apoyan amnistiar a Puigdemont acusando al Supremo de "irrazonable y arbitrario"]
El comisario de migración avisa a Sánchez: "Los irregulares deben abandonar la UE; si no, las reglas no son creíbles"
El Parlamento Europeo acogió este martes un debate monográfico sobre la "regularización masiva" anunciada por Pedro Sánchez en España, en el que el comisario de Migración, Magnus Brunner, lanzó una advertencia inusual: "Hay que hacer que, como regla general, las personas en situación irregular abandonen la Unión Europea; si no, las reglas no son creíbles".
Desde la tribuna, subrayó que hoy sólo uno de cada cinco irregulares es retornado y que esa tendencia "debe invertirse". En plena tormenta política dentro y fuera de España, Bruselas envió así el mensaje de que el inminente proceso de regularización no puede convertirse en una puerta trasera al espacio Schengen.
Pero el austriaco Brunner fue aún más allá, sin sujetarse al habitual lenguaje diplomático de la Comisión. "Todos los Estados tienen que velar porque sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otros países de la Unión Europea", recalcó.
Cerdán comparece hoy en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán comparecerá este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que investiga licitaciones y adjudicaciones de obras públicas del Gobierno foral.
Lo hace un día después de la comparecencia del consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, en la que defendió que las obras de duplicación del túnel de Belate, adjudicadas a la UTE de Acciona, Servinabar y Construcciones Osés, "no forman parte de ninguna investigación" y subrayó que su licitación fue "legal, transparente y no hay corrupción".
También explicó que acudió a dos reuniones al Ministerio con el exsecretario de Organización del PSOE y que el exdiputado acudía por "lógica pura". "Dentro de la lógica normal cuando tienes que afrontar algo, pues ves quién te puede ayudar para sacar los temas, claro; el señor Cerdán tenía un cargo muy relevante dentro del Partido Socialista", precisó. El consejero además comentó que no conoce al exasesor ministerial Koldo García ni al administrador de Servinabar, Antxon Alonso.
Ayuso pide que se ponga fin a "narcoestados de ultraizquierda" y ve en Venezuela la "herida más importante" por curar
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que se ponga fin a "los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden" y ve en Venezuela la "herida más importante" por curar.
En su intervención por vídeo en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada en el club Mar-a-Lago de Florida, la dirigente regional ha señalado que espera que pronto Cuba, Nicaragua o México, como ha sucedido con Argentina, "rompan esas mismas cadenas y recuperen su libertad" frente a "narcoestados" que están "destruyendo familias, vidas muy jóvenes".
Considera Ayuso que "la tristeza, el empobrecimiento y la tiranía han llegado demasiado lejos" llegando a "contaminar" naciones enteras hasta llegar "a las esferas más íntimas de cada uno".
"Nos rebelamos ante ello", ha expresado, aludiendo especialmente a Venezuela, "la herida más importante" que hay que curar "por los venezolanos que viven en Madrid, en Estados Unidos y en todo el mundo" y que ha ocasionado "un éxodo de más de ocho millones de personas al que el comunismo le ha arrebatado todo".
Sánchez comparece en el Congreso para informar sobre la crisis ferroviaria y la situación internacional
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá hoy por vez primera este año ante el pleno del Congreso, con la seguridad ferroviaria y en concreto el accidente de Adamuz (Córdoba) como eje, con un PP muy crítico y con Vox al alza tras las elecciones en Aragón y Extremadura.
Desde el pasado 10 de diciembre no comparecía Sánchez ante el pleno, y en este lapso de tiempo se sucedieron los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida (Barcelona) y hubo las elecciones aragonesas y extremeñas en un ambiente que no rebaja la crispación existente durante toda la legislatura.
El PP pidió la comparecencia urgente de Sánchez después de que el primero de esos accidentes dejara 46 muertos y 126 heridos, y el segundo una víctima más, pero esas explicaciones no se van a sustanciar hasta hoy y después de que el propio jefe del Ejecutivo solicitara también esa presencia.
No obstante, su petición incluye dar cuenta asimismo de las últimas reuniones internacionales en las que ha participado.