El Parlamento Europeo acogió este martes un debate monográfico sobre la "regularización masiva" anunciada por Pedro Sánchez en España, en el que el comisario de Migración, Magnus Brunner, lanzó una advertencia inusual: "Hay que hacer que, como regla general, las personas en situación irregular abandonen la Unión Europea; si no, las reglas no son creíbles".

Desde la tribuna, subrayó que hoy sólo uno de cada cinco irregulares es retornado y que esa tendencia "debe invertirse". En plena tormenta política dentro y fuera de España, Bruselas envió así el mensaje de que el inminente proceso de regularización no puede convertirse en una puerta trasera al espacio Schengen.

El comisario de Inmigración, Marcus Brunner, en la Eurocámara.

Pero el austriaco Brunner fue aún más allá, sin sujetarse al habitual lenguaje diplomático de la Comisión. "Todos los Estados tienen que velar porque sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otros países de la Unión Europea", recalcó.