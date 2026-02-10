El Gobierno de Sánchez lleva a España al peor dato en 30 años en el Índice de Corrupción: cae del puesto 46 al 49

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el VIII Congreso Nacional de Industria. Marcos Cebrián Europa Press

El Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a España al peor dato en 30 años en el Índice de Corrupción. Según Transparencia Internacional, nuestro país ha perdido un punto respecto al año pasado y ha descendido tres puestos en la clasificación global.

En concreto, España ha caído hasta el puesto 49 de un total de 182 países analizados y ha obtenido apenas 55 puntos sobre 100. Se trata de la peor nota de las últimas tres décadas.

Nunca antes la democracia española había estado tan abajo. Por delante, se encuentran países como Ruanda, Eslovenia, Arabia Saudita o Costa Rica.