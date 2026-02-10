Felipe González pone a Sánchez en el brete de expedientarle y el PSOE le desdeña: "Da pena que sea referente de la derecha"

Las claves nuevo Generado con IA Felipe González, expresidente del Gobierno, ha anunciado que no votará al PSOE si Pedro Sánchez vuelve a ser candidato, optando por el voto en blanco. La decisión de González podría acarrearle un expediente disciplinario según los estatutos del partido, como ya ocurrió con Nicolás Redondo y Joaquín Leguina. La dirección del PSOE ha restado importancia al gesto de González, considerando que ya no es referente para el partido, sino para la derecha. Otros históricos socialistas, como Juan José Laborda o Paco Vázquez, también han mostrado su rechazo a Sánchez y han anunciado que votarían en blanco o al PP.

En sus 146 años de historia, el PSOE tiene dos grandes referentes fundacionales: Pablo Iglesias Posse y Felipe González.

El primero creó el partido en 1879 y fue su primer diputado. El segundo, lo refundó tras la dictadura para convertirlo en una formación socialdemócrata de corte europeo.

Medio siglo después del Congreso de Suresnes, González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, ha afirmado que por primera vez en su vida no votará al PSOE en unas elecciones generales y optará por el voto en blanco si Pedro Sánchez vuelve a ser candidato.

Con su afirmación, González podría arriesgarse a un expediente disciplinario.

Ese fue el camino que llevó a la pérdida de militancia de Nicolás Redondo, expulsado por su "reiterado menosprecio" a las siglas tras pronunciarse contra la amnistía a los líderes del procés o participar en un acto con Isabel Díaz Ayuso.

Una decisión similar también supuso la anulación del carné del expresidente madrileño Joaquín Leguina.

Por el momento, en Ferraz minimizan el incidente, pero algunos de los líderes socialistas le desdeñan.

En el seno del partido ha sorprendido la declaración de González. Aunque hace años que pone de manifiesto su distanciamiento con Sánchez, nunca lo había hecho con esta contundencia.

Su pronunciamiento llega en un momento delicado para el partido, tras caer en Extremadura y Aragón con algunos de sus peores resultados históricos en elecciones autonómicas.

La mayoría de cargos consultados evitan la confrontación. Admiten que la situación les entristece y prefieren no pronunciarse.

Algunos califican de "desleal" proclamar que no apoyará en las urnas al partido que contribuyó a refundar.

Lo que dicen los estatutos

El artículo 8 de los Estatutos del PSOE recoge que podrán ser sancionados los militantes que muestren "deslealtad al partido, a sus afiliados y afiliadas, o cometan actos de indisciplina".

Desde Ferraz, por ahora, tratan de rebajar la tensión y sostienen que el expresidente "no ha promovido que no se vote al PSOE", sino que se ha referido "únicamente a su voto".

A punto de cumplir 84 años, el veterano dirigente sevillano no se plantea abandonar la militancia. "¿Por qué voy a dejar el PSOE? Que lo deje el que lo destroce", respondía este martes durante un acto en el Ateneo de Madrid.

González, considerado por algunos "vaca sagrada" y por él mismo "jarrón chino", pasa a ser visto por la dirección del PSOE como un militante más. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, lo describió como "una voz más" dentro del PSOE.

Fuentes cercanas a la dirección del PSOE admiten que González "es un referente, pero del pasado".

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, aseguró ayer que le da "mucha pena" porque "hace mucho tiempo" que González no es referente para el partido, sino "para la derecha".

También recordó una frase del ex secretario de Organización del PSE, Txiki Benegas, que en una conversación llamaba "Dios" a González. De ahí que el portavoz parlamentario ironizase: "Que Dios ataque al 'puto amo' [como Óscar Puente se refirió a Sánchez en una ocasión] me parece que no tiene por dónde cogerlo".

Las declaraciones de López han contribuido a elevar la tensión y tampoco han gustado a algunos exdirigentes socialistas, que consideran que "no ayuda descalificando" al presidente socialista que logró una mayoría absoluta de 202 escaños.

Históricos rebeldes

Varios históricos del partido seguirán los pasos de González y votarán en blanco si Sánchez vuelve a presentarse en las elecciones. Así lo manifiestan en privado ex altos cargos consultados por EL ESPAÑOL.

Entre ellos están Juan José Laborda, expresidente del Senado o Pedro Bofill, exdiputado en el Congreso y el Parlamento Europeo.

"Si el candidato es Sánchez, votaré en blanco, pues aunque su programa fuera muy bueno no lo cumpliría. Su comportamiento político no se corresponde con los principios y valores socialdemócratas en los que yo creo", asegura Bofill.

Otros van más allá. "Es lo que piensan millones de españoles y estoy muy gratificado con las palabras de Felipe", señala Paco Vázquez, exalcalde de La Coruña, que anuncia que, en su caso, optará por votar al PP porque Sánchez ya no defiende el proyecto socialdemócrata sino "oportunismo" y "populismo".

También respalda que González haya puesto en el foco los pactos con Bildu frente a los de Vox. "¿Es más legítimo pactar con Bildu que con Vox?", se había preguntado públicamente en el Ateneo de Madrid durante un desayuno informativo.

Vox "es un partido constitucional de una derecha muy dura que yo no comparto, pero que está avalado por cuatro millones de votos en toda España", sentencia Vázquez.