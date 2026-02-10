Felipe González alerta que "España no funciona" y pregunta al PSOE: "¿Es más legítimo pactar con Bildu que con Vox?"

Critica la prórroga presupuestaria del Gobierno, calificándola como una violación de la Constitución, y asegura que seguirá en el PSOE aunque votará en blanco.

González cuestiona la legitimidad de pactar con Bildu frente a Vox y expresa su rechazo a acuerdos con ambos partidos.

El expresidente advierte que el auge de Vox en regiones como Aragón y Extremadura anticipa un avance nacional de la ultraderecha.

Felipe González alerta que España "no funciona" y critica la falta de autocrítica en el PSOE y el PP tras los recientes resultados electorales.

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha alertado que el auge de Vox en Aragón y Extremadura "anticipa lo que puede pasar a nivel nacional" y que el partido de Santiago Abascal "va con 5 años de retraso con respecto a la extrema derecha europea".

Durante un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid, el que fue jefe del Ejecutivo entre 1982 y 1996 ha lamentado la falta de autocrítica en su partido, el PSOE, y también en el PP tras los resultados de este domingo.

"¿Cómo se combate la antipolítica y el voto de rabia? Analizándolo", ha afirmado y ha advertido que "por el camino que vamos no se evita". En esa línea, ha mostrado su preocupación porque "España no funciona".

Una expresión que ha repetido en varias ocasiones. A su juicio, esto se basaría en que "funcionen los servicios, funcione el mantenimiento de las infraestructuras, que funcione la política de vivienda" y, en definitiva, "que funcione el país".

También ha querido responder al actual Ejecutivo que ha culpado al PP del actual caos en la alta velocidad y los cercanías. "Cuando uno lleva dos años en el gobierno empieza a ser heredero de si mismo", ha respondido ante un ejecutivo socialista que ya lleva 7 años en el poder.

González se ha mostrado muy crítico con el líder del PSOE pero también con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque dice que "no tiene un proyecto de país sino de echar a Sánchez".

El expresidente ha advertido que, por primera vez en la democracia, la derecha "va a ser abrumadoramente mayoritaria" tras las próximas elecciones, algo que a su juicio "solo niega" el presidente del CIS, José Félix Tezanos.

Tras el anuncio del PP, abriendo las puertas a Vox para que entre en los Gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón, González ha afirmado que él no pactaría con los de Abascal.

Aunque ha preguntado a su partido: "¿Es más legítimo pactar con Bildu que con Vox?" Incluso ha lamentado la salida de prisión del exjefe de ETA, Txeroki, en régimen de semilibertad concedido por la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, una carta en manos del PSE.

"¿Qué razón tengo para perdonar?", ha preguntado tras recordar que estos últimos días estuvo con la familia del exdirigente del PSE, Fernando Múgica, asesinado en 1996. González ha defendido el "derecho a participar en política" de los herederos de Batasuna pero ha pedido "no pactar con ellos".

González también se ha mostrado muy crítico con la nueva prórroga presupuestaria de las cuentas de 2023. "Que no haya presupuestos es una clara violación de la Constitución", ha sentenciado.

El que fue líder del PSOE desde Suresnes, durante la Transición y hasta mediados de los años 90, ha asegurado que pese al distanciamiento con la actual dirección de su partido, no va a votar a otro partido pero sí que "votará en blanco" pero que no hará campaña a favor de la abstención.

González ha asegurado que no va a abandonar la militancia. "¿Por qué voy a dejar el PSOE? Que lo deje el que lo destroce", ha sentenciado.