Feijóo dice que Sánchez no puede cesar a Puente porque él tendría que hacer lo mismo: "Necesita un cortafuegos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a acusar al Gobierno de no asumir ninguna responsabilidad por el accidente de tren de Adamuz en el que murieron 45 personas y ha insistido en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, debe dimitir: "No puede sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros".

En una entrevista en el programa Herrera en Cope, Feijóo ha denunciado que Puente "dedica más tiempo a las redes sociales que a las redes ferroviarias" y ha señalado que en sus intervenciones ante los medios se dedica a "llenarnos de datos para confundir y tirar de soberbia". "Ayer no daba crédito al escuchar las palabras de Sánchez felicitando a su ministro de Transportes y diciendo que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer", ha lamentado.

En este sentido, el jefe de la oposición ha descrito al presidente del Ejecutivo y a Puente como "un dúo que tiene intereses comunes": "Sánchez no puede pedir a nadie que dimita por mentir porque él tendría que hacer lo mismo. Necesita un cortafuegos para quitarse de primera línea".

Feijóo también se ha mostrado sorprendido por las declaraciones de Puente desmarcándose de una comparación con el expresident valenciano Carlos Mazón. "A usted hay que compararle con la consejera de Emergencias que dimitió", ha recordado en referencia a Salomé Pradas.

Asimismo, ha subrayado que el Gobierno todavía no ha asumido ninguna responsabilidad política por el choque entre el Iryo que descarriló y el Alvia que circulaba en sentido contrario, en contraposición a lo que hizo la Junta de Andalucía, dirigida por el PP, ante la crisis del cribado de cáncer de mama: "Cinco dimisiones sin ningún muerto".

El presidente popular, por otra parte, ha arremetido contra Sánchez por "tomarle el pelo a la nación" y "humillar a las víctimas otra vez" al incluir el accidente de Adamuz como una "cuestión secundaria" en su comparecencia de esta semana en el Congreso de los Diputados para informar sobre los acuerdos alcanzados en el Consejo Europeo de la semana pasada.

En este sentido, ha avanzado que su partido va a pedir una comparecencia urgente del presidente del Gobierno en el Senado esta semana para informar sobre las causas de la tragedia ferroviaria.

"Aquí nadie dimite, no hay ninguna responsabilidad", ha insistido. "Estamos en el manual del apagón: dar mucha información pero hoy aún no sabemos por qué se ha caído el sistema eléctrico en nuestro país".

Feijóo ha denunciado que España "está colapsando" y que en el Ministerio de Transportes, "zona cero de la corrupción sanchista", impera la "falta de gestión, la mediocridad y el sectarismo": "No puede haber más deterioro de los servicios públicos esenciales". Por último, ha vaticinado que "habrá responsabilidad desde el punto de vista judicial y en las urnas".

Relación con Vox

Preguntado por los pactos de Gobierno que serán necesarios con Vox en Extremadura y también probablemente en Aragón, según las encuestas, Feijóo ha asegurado que habrá un "entendimiento con proporcionalidad".

Sin embargo, ha reiterado el compromiso adquirido en el Congreso de su partido para las elecciones generales. "Mi objetivo es gobernar en solitario", ha proclamado. "El cordón rojo para mí es Bildu y el sanchismo actual. No se puede pactar con Sánchez porque es el sinónimo de la mentira, de la crispación, del incumplimiento sistemático".

El líder del PP ha justificado esta diversidad de estrategias diciendo que "no es lo mismo el gobierno de la nación que el gobierno de una comunidad autónoma". "Cuando uno llega al Gobierno tiene que tener acreditada una experiencia", ha zanjado, señalando que los de Santiago Abascal carecen de esta exigencia.