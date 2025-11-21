Ayuso: "No es el Fiscal General del Estado sino Pedro Sánchez quien se ha sentado en el banquillo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 5 de noviembre durante la presentación del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos Gabriel Luengas / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Isabel Díaz Ayuso ha declarado que, tras la condena del Tribunal Supremo al fiscal general Álvaro García Ortiz, quien realmente se sienta en el banquillo es el presidente Pedro Sánchez. Ayuso considera que la sentencia supone un punto de inflexión en la política española y llama a los ciudadanos a defender la democracia liberal y la separación de poderes. La presidenta de la Comunidad de Madrid califica la filtración de los datos fiscales de su pareja como un "inadmisible atropello" y un "delito" que no debería suceder en democracia. Ayuso insiste en que la situación actual representa el momento más delicado desde 1975 y advierte que sólo puede ganar la autocracia o la libertad.

"No es el Fiscal General del Estado sino Pedro Sánchez quien se ha sentado en el banquillo". Así ha resumido este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ocurrido el pasado 20 de noviembre cuando el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por la filtración de los datos fiscales de su pareja, Alberto González Amador.



En una declaración institucional ante los medios sin preguntas, Ayuso ha querido simbolizar en la condena del Tribunal Supremo un punto y aparte en el panorama político de España, llamando a sus ciudadanos a actuar frente al Gobierno de Pedro Sánchez.

Concretamente, la presidenta del PP de Madrid ha llamado a los españoles a replantearse la idea de una nueva Transición derivada de la "maravillosa obra de 1975", tras una sentencia que, a su juicio, ha demostrado que "la Justicia funciona pese al uso del poder".

La presidenta regional ha advertido de que, en su opinión, la nación atraviesa el momento más delicado desde 1975 y que, llegados a este punto, "solo puede ganar la autocracia o la libertad".

Ayuso ha subrayado que, si los ciudadanos —“voten lo que voten y sean de donde sean”— no se unen en defensa de la democracia liberal, de la separación de poderes, de la convivencia y del Estado de derecho, la obra de generaciones pasadas estaría perdida. Por ello, ha insistido en que el daño, que a su juicio ya se está produciendo, sería “irreparable”.

En este sentido, ha iniciado su intervención considerando lo ocurrido el pasado jueves como un hecho histórico, puesto que se ha demostrado que "un ciudadano particular", su pareja, puede "obtener la protección y la tutela de nuestros tribunales frente a los delitos que el Estado pueda cometer contra él".

Ayuso ha calificado la publicación de los datos fiscales de su pareja como un "inadmisible atropello" y un "delito" que "nunca debería de suceder" en una democracia liberal como la española.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido desvincularse de su pareja al decir que la sentencia no tiene "ganadores y perdedores" porque, a su juicio, "nada gana, todo se rompe".

"El Gobierno ha pretendido vender que esto es un choque de trenes, entre iguales", ha lamentado.

Esta no ha sido la primera declaración de la presidenta al respecto. Este jueves, nada más conocer la sentencia, Ayuso lamentó en sus redes sociales, la imagen internacional que está dando España tras la condena al Fiscal General del Estado.

"Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España", insistió la presidenta, al tiempo que señalaba como único culpable de esta situación a Pedro Sánchez, recordando que fue él quien afirmó que "en ese banquillo se sentaba él mismo".

Desde su entorno explicaban a EL ESPAÑOL que Ayuso se mostraba "muy satisfecha" con la decisión del Tribunal Supremo, considerándola "un éxito sin precedentes de la democracia".

Desde la Puerta del Sol explicaban que la justicia ha imperado "ante el revelado de secretos de un ciudadano" y que, para Ayuso, este fallo refuerza su tesis sobre la actuación del aparato del Estado.

