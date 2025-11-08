La fecha del juicio a David Sánchez complica el adelanto electoral y puede amargar el fin de la legislatura al presidente

Tras las elecciones autonómicas de Extremadura, Gallardo podría recuperar el aforamiento y solicitar que su caso pase al Tribunal Superior de Justicia, lo que podría retrasar el juicio pero no evitarlo a corto plazo.

El juicio y una posible condena aumentan la presión sobre Pedro Sánchez, dificultando la opción de convocar elecciones anticipadas y complicando el tramo final de la legislatura, en un contexto de bloqueo parlamentario y otros casos judiciales que afectan al entorno del Gobierno.

La causa investiga presuntas irregularidades en la creación de una plaza pública que terminó ocupando David Sánchez, con pruebas como correos internos que sugerían que el puesto estaba predestinado para él.

El juicio a David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, y al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, está señalado para febrero en la Audiencia Provincial de Badajoz por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El señalamiento del juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, para el próximo mes de febrero en la Audiencia de Badajoz, reduce el margen de maniobra del presidente del Gobierno y complica la posibilidad de que convoque elecciones anticipadas en el primer semestre de 2026.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el músico David Sánchez se sentarán en el banquillo del 9 al 14 de septiembre, acusados de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La Fiscalía sostiene que, durante su etapa como presidente de la Diputación de Badajoz, Gallardo creó una plaza a la medida para asignarla al hermano del presidente del Gobierno (primero como coordinador de los conservatorios de la provincia y luego como director de la Oficina de Artes Escénicas)

La instrucción dirigida por la juez Beatriz Biedma ha acumulado numerosos indicios de las presuntas irregularidades cometidas en el proceso que permitió a David Sánchez ocupar esta plaza.

A preguntas de los periodistas, tras participar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belem (Brasil), el presidente Pedro Sánchez defendió este viernes la "inocencia" de su hermano.

Pero una sentencia condenatoria, en el primer juicio que se celebra contra un miembro de su círculo más cercano, desmoronaría el discurso de la Moncloa, que hasta ahora ha sostenido que todo lo investigado no son más que "bulos" de los "pseudomedios de la fachosfera".

En la misma comparecencia, Sánchez reiteró su voluntad de agotar la legislatura hasta 2027, a pesar de que Junts ha anunciado que tumbará los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso.

"España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027", recalcó el presidente del Gobierno desde Brasil.

“Sudaremos la camiseta”, garantizó Sánchez, quien aseguró que pondrá en el empeño toda su "capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos" para lograr que el partido de Puigdemont.

Sin embargo, la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, insistió este viernes en una entrevista en que no tiene "marcha atrás" la intención de su partido de bloquear en las Cortes, no sólo los presupuestos, sino todas las iniciativas legislativas del Gobierno.

"No vamos de farol", subrayó Nogueras en declaraciones a RNE. Junts registró este jueves enmiendas a la totalidad a 25 proyectos de Ley remitidos por el Consejo de Ministros al Congreso. Y ha anunciado que no votará otros 21.

La precaria mayoría parlamentaria del Gobierno ya ha saltado por los aires.

Y a todo ello se suman el resto de causas judiciales que salpican al Ejecutivo. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya se sienta en el banquillo en el Supremo, acusado de un delito de revelación de secretos.

Pronto lo harán el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, en la primera causa a la que se enfrentan, por el presunto cobro de comisiones en los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Y también avanzan otras dos causas judiciales contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y contra la fontanera de Ferraz Leire Dïez.

Sin Presupuestos, sin poder sacar adelante ni una sola ley en el Congreso, y cercado por los escándalos de corrupción, Pedro Sánchez atisbaría el colapso de la legislatura.

El juicio a su hermano, el próximo mes de febrero en la Audiencia Provincial de Badajoz, con el impacto que una posible sentencia condenatoria tendría sobre la opinión pública, enfría la posibilidad de que Sánchez convoque elecciones anticipadas durante el primer semestre de 2026.

Tan sólo unas horas antes de que la juez Beatriz Biedma le notificara la apertura de juicio oral, la Moncloa pilotó una operación para que el socialista Miguel Ángel Gallardo se convirtiera en aforado, como diputado autonómico en la Asamblea de Extremadura.

Para ello fue necesario que dimitiera una diputada del PSOE y renunciaran al escaño otros cuatro miembros de su candidatura.

El objetivo de esta operación era que, dada la nueva condición de aforado de Gallardo, el juicio en el que se sentará en el banquillo junto al hermano del presidente del Gobierno deba celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE).

Sin embargo, el TSJE apreció en toda esta maniobra "fraude de ley" y determinó que sea la Audiencia Provincial de Badajoz la que juzgue a Gallardo, David Sánchez y el resto de procesados en la causa.

Las cosas pueden cambiar tras las elecciones autonómicas de Extremadura del 21 de diciembre, a las que Gallardo concurre como candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta. Y con la inminente fecha de su juicio por corrupción como principal lastre de su campaña electoral.

Tras los comicios, Gallardo adquirirá de nuevo la condición de diputado autonómico, y esta vez sin sombra de "fraude de ley" en su aforamiento.

Entonces, Gallardo podría solicitar de nuevo que la causa sea asumida por el TSJE.

Aun en el caso de que prospere su petición, señalan las fuentes judiciales consultadas, no se demoraría demasiado la nueva fecha que se fije para el juicio, casi con toda probabilidad, en los primeros meses de 2026.

De nuevo, la imagen del hermano del presidente del Gobierno sentado en el banquillo, y la eventualidad de una sentencia condenatoria, podría disuadir a Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas, pese a que la legislatura se ha convertido en un callejón sin salida.

La instrucción de la juez Beatriz Biedma ha sido extremadamente rigurosa. Ha acreditado que el músico David Sánchez se puso a buscar un piso de alquiler en Badajoz, poco antes de que la Diputación sacara a concurso su plaza.

Los correos electrónicos intervenidos acreditan que, pocas horas después de que saliera publicada la convocatoria, varios funcionarios de la Diputación ya daban por hecho que iba a ser para el hermano del presidente del Gobierno.

También han salido a la luz presuntas irregularidades en la valoración del resto de candidatos.

Cuando trascendió que Manos Limpias había presentado una denuncia en los Juzgados por estos hechos, la Diputación improvisó apresuradamente un despacho para el hermano de Pedro Sánchez.

Y pese a ello, al declarar como imputado ante la juez, David Sánchez tuvo serias dificultades para explicar dónde estaba su oficina, cuáles eran sus funciones y cómo se había desarrollado su proceso de selección.

Los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre a la Asamblea de Extremadura abren el nuevo ciclo electoral. Le sucederán luego los de Castilla y León (en marzo) y los de Andalucía (en junio).