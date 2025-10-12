Sánchez proclama el "orgullo de ser español" en un vídeo con las manifestaciones de Gaza pero sin ningún símbolo del Estado

El presidente Pedro Sánchez ha celebrado este domingo la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en un vídeo en el que proclama el "orgullo de ser español" con imágenes de las protestas sobre Gaza, alusiones a la Guerra Civil, los incendios de este verano y las manifestaciones feministas del 8-M.

El vídeo ha provocado críticas en las redes sociales, pues aparecen numerosas banderas palestinas, pero ningún símbolo nacional de España: ni la bandera española, ni la Familia Real.

"Siento orgullo de ser español, orgullo de una cultura y de la diversidad que nos hace especiales", confiesa el presidente del Gobierno en la grabación.

Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural.



Orgullo de España.



¡Feliz #FiestaNacional! 🇪🇸 pic.twitter.com/oaj5M6mW2i — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 12, 2025

Y enumera algunos de los motivos para sentir este orgullo. Según explica, España es "uno de los países referentes en servicios públicos y que se movilizan por los derechos sociales y las causas justas".

En la pantalla aparecen entonces imágenes de una sanitaria poniendo la vacuna a una anciana con mascarilla, durante la pandemia de Covid, y bomberos trabajando en la extinción de los incendios que asolaron medio país el pasado verano.

Cuando Pedro Sánchez menciona las movilizaciones por "los derechos sociales y las causas justas", desfilan ante la pantalla imágenes de las manifestaciones del Orgullo y el socialista Pedro Zerolo celebrando desde la tribuna del Congreso la aprobación de la Ley del matrimonio gay (durante el Gobierno de Zapatero).

Y, a continuación, una multitud agitando banderas palestinas, durante una de las protestas de las últimas semanas, mientras una joven alza un cartel con el lema: "No es una guerra, es un genocidio. Palestina will be free".

El propio presidente Pedro Sánchez alentó el pasado mes de septiembre las protestas sobre Gaza que obligaron a suspender la etapa final de la Vuelta Ciclista.

Se suceden otras imágenes, cuidadosamente seleccionadas: activistas (una de ellas, disfrazada de sirena) protestan por la contaminación del Mar Menor (Murcia), las manifestaciones feministas del 8-M, y una voluntaria abraza a un inmigrante que acaba de llegar en patera a una playa.

Pedro Sánchez añade que siente "orgullo de un país con memoria, pero sobre todo con futuro".

La Moncloa ha ilustrado esta frase con una foto en blanco y negro de Lola Flores, una instantánea del Guernica de Pablo Picasso, en alusión a la Guerra Civil, y una jugadora de la selección femenina de fútbol.

La misma selección que saltó a la actualidad cuando la jugadora Jenni Hermoso denunció como "agresión sexual" el beso que le había estampado en la boca, en plena celebración, el ya expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

"Por todo lo que somos, ¡Feliz Fiesta Nacional!", concluye el presidente del Gobierno en el vídeo.

El montaje ha provocado críticas en las redes por la ausencia de los símbolos nacionales.

Banderas de Palestina, la manifestación del 8M, el Orgullo, la guerra civil, el Mar Menor y el covid.



Ninguna bandera de España en un video sobre la fiesta Nacional de España.



¿Es el vídeo de la presidencia del Gobierno o un vídeo del PSOE? https://t.co/4EYem3oCcG — Chopenawer (@dchopenawer) October 12, 2025

Muchas gracias a los alumnos y alumnas de 4° de la ESO del instituto de Villatempujo de Arriba, que han hecho este vídeo tan bonito en la clase de Imagen y Sonido. https://t.co/QzXnelY9Qo — Marta Rivera 🇪🇸 (@CiudadanaMartaR) October 12, 2025

Viendo el vídeo silenciado no queda claro si felicita el Día de Portugal, Grecia, Dinamarca o España. Es más, lo de "nacional" sobra totalmente. Lo apropiado sería Día de la Fiesta Estatal. https://t.co/98J1JBYLtL — Augustus (@spqr_esp) October 12, 2025