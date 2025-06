Los 10 compromisos que Feijóo ha lanzado para evitar que la "degeneración" del Gobierno de Sánchez "vuelva a ocurrir"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este domingo que “España no puede ser rehén de la delincuencia de su Gobierno”. Y ha planteado 10 compromisos para "garantizar que la degradación no vuelva a ser posible, que no pueda volver a ocurrir lo que ha ocurrido con Sánchez".

Feijóo ha prometido medidas como prohibir los indultos a condenados por corrupción, prohibir por ley que condenados por terrorismo vayan en las listas electorales, volver a elevar las penas por malversación y recuperar los delitos de sedición y de convocatoria de referéndum ilegal, que el PSOE derogó por exigencia de sus socios de Junts y ERC.

"Vamos a recuperar los valores, llevándolos al ordenamiento jurídico, vamos a recuperar el esfuerzo, la limpieza, la decencia y la verdad", ha dicho durante el acto que ha protagonizado en Málaga junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Estos son sus 10 compromisos:

1. "Donde han normalizado a Bildu, me comprometo a que ningún condenado por terrorismo vuelva a ninguna lista electoral".

2. "Donde han aflorado posibles conductas de financiación ilegal, me comprometo a prohibir por ley los indultos por corrupción: si has metido la mano en la caja te vas a la cárcel y no hay gobierno que te pueda sacar".

3. "Donde el PSOE ha institucionalizado la corrupción, me comprometo a recuperar las penas por malversación de dinero público".

4. "Donde han pactado comprar la Presidencia del Gobierno a cambio de vender el Código Penal, me comprometo a recuperar los delitos de referéndum ilegal y de sedición".

5. "Donde han normalizado tener a un fiscal general al borde del banquillo, me comprometo a aprobar una ley que diga que si un fiscal general es imputado por el Tribunal Supremo, cesará automáticamente. Ni un día, en el acto".

6. "Donde han colocado en puestos de dirección del Estado a personajes de telenovela sórdida, me comprometo a endurecer los requisitos de acceso a altos cargos de la Administración y a asesores del Gobierno".

7. "Donde han hecho ingeniería social con leyes sectarias, me comprometo a educar a ciudadanos libres y no a votantes en los colegios".

8. "Donde han promovido la cultura del mínimo esfuerzo, que es una trampa, me comprometo a recuperar el valor del esfuerzo, el valor de hacer bien las cosas".

9. "Donde han llenado las arcas del Estado que acaban en bolsillos corruptos, me comprometo a hacer posible una España con menos impuestos, con la mitad de asesores y muchos menos ministerios".

10. "Me comprometo a proteger a la Guardia Civil, la Policía Nacional, los jueces, magistrados y fiscales, la democracia y la igualdad ante la ley".

Durante el acto celebrado en Málaga, Feijóo ha exigido a Sánchez que "dé la cara" y comparezca esta semana en el Congreso de los Diputados, para dar explicaciones sobre el escándalo protagonizado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Si no lo hace, ha dicho, el PP forzará en el Congreso una votación sobre la comparecencia, para que tengan que "retratarse" los socios del Gobierno.

A los aliados de Sánchez, ha dicho, "se les acaba el tiempo de hacerse los sorprendidos, ya no basta con fingir que esto no va con ellos".

Tendrán que elegir entre "complicidad o dignidad. Si siguen al lado de Sánchez ya no sólo serán sus socios, serán sus cómplices y encubridores".

El líder del PP ha recalcado que Pedro Sánchez "tiene que irse por cómplice y mentiroso. Lo sabía, pero miró para otro lado", ha dicho sobre el escándalo de Cerdán, Ábalos y Koldo.

Pero también ha lanzado un mensaje a los ciudadanos que se sienten indignados y quieren poner fin a esta situación cuanto antes.

"Sé que algunos creen que debe haber un camino más corto y directo", ha señalado, "pero esto no va de desahogarse un día, soltar la rabia y volver a casa, para que siga Pedro Sánchez después".

"No caigáis en la trampa" de quien promete una salida fácil y rápida, ha advertido, "esto va de hacerlo bien para echarlo de verdad, hasta el final. No va de un día, va de tener una estrategia sensata, medida y coherente".