Los socios de Sánchez le instan a lanzar de inmediato un órdago a Junts y PP presentando el mismo 'decreto ómnibus'

Pedro Sánchez cree haber encontrado una ocasión única de desgastar como nunca a Alberto Núñez Feijóo. Se trata de subrayar que el líder del PP ha perjudicado a pensionistas y personas vulnerables al rechazar el llamado decreto ómnibus sólo para mostrar la soledad parlamentaria del Gobierno y lo insostenible de la legislatura.

Por eso el presidente del Gobierno no tiene prisa en subsanar la embrollada situación legal generada por el rechazo al decreto. Hay que dejar que Feijóo pague el precio de su decisión —"que se lo explique él a los afectados", desafía un ministro— y aprovechar así el malestar generalizado, sobre todo entre los pensionistas. En ellos, el PSOE cree haber encontrado la kriptonita contra el PP.

Sin embargo, los socios parlamentarios de Sánchez entienden que esa estrategia de desgaste prolongada va a terminar por volverse contra el Gobierno porque, en definitiva, retrasar la decisión es caer en lo mismo que se denuncia en la actuación del PP: el uso político de la situación de pensionistas y personas vulnerables.

Varios socios del PSOE se han dirigido ya al Gobierno para urgirle a aprobar de nuevo las medidas sociales lo antes posible, sin trocear en diferentes iniciativas y sin esperar a que los ciudadanos sufran las consecuencias. Dicho de otra manera, repetir el mismo decreto cuanto antes esperando que PP y Junts voten a favor.

"Debe aprobarse inmediatamente y abandonar esa estrategia absurda de 'dejar que la gente se dé cuenta de lo que pasa cuando gobierna la derecha'", asegura Ione Belarra, secretaria general de Podemos, y así se lo transmitió el jueves al Gobierno.

"Esa es la estrategia que parece que está intentando el Gobierno y es nefasta", remachó en la red social X. "De hecho, si fuera necesario el gobierno puede aprobar el real decreto cada mes, un decreto mensual, con tal de proteger a las personas vulnerables en riesgo de desahucio o las ayudas al transporte", recalcó.

En cambio, otro de los socios del Gobierno entiende que el riesgo es que un segundo rechazo obligue irremediablemente a poner fin a la legislatura y convocar elecciones en primavera

Todos los socios del PSOE -ERC, Bildu, PNV, Podemos y BNG, además de Sumar-defienden la tesis de aprobar el mismo decreto, sin trocear, para que vuelva a someterse a convalidación en el Parlamento.

Así lo quiere también Sánchez, que entiende que es la forma de lograr que Junts y PP se retraten de nuevo y se vean obligados a rectificar y apoyar el nuevo decreto. Sería la constatación de que cometieron un error votando en contra y sufran la presión social en la calle, por ejemplo, por las protestas de los sindicatos.

Si el Gobierno trocea el decreto, además, de admitir su responsabilidad en la no convalidación se arriesga a que algunas medidas no salgan adelante. La diferencia entre el PSOE y sus socios radica en los tiempos: Sánchez quiere dilatarlos un poco más, que los ciudadanos perciban los efectos de la votación, que esa presión crezca; y el bloque de aliados le insta a "no hacer sufrir más" a los afectados.

Con esto, el presidente cree tener un argumento imbatible para el futuro contra Feijóo caracterizándole como el político que votó en contra de la revalorización de las pensiones. Con eso tiene hecha parte del debate de las próximas elecciones generales, sean cuando sean.

Por su parte, Junts y PP siguen insistiendo en que no debe presentarse el mismo decreto y piden trocear las medidas para poder discriminar las que, dicen, no son medidas sociales.

Sobre esto, fuentes de Bildu aseguran que "sus excusas diciendo que el decreto mezclaba cuestiones alejadas de los intereses sociales no son honestas. ¿Qué cuestiones son esas? ¿Cuáles rechazan? Ninguno las ha explicado".

El mismo decreto

La estrategia del Gobierno lleva varios días centrando toda la responsabilidad en el PP por su rechazo a las medidas sociales, pero Moncloa omite intencionadamente que Junts, su socio de investidura, también rechazó el decreto, pese a que comprometió su sí al decreto, según reveló el ministro Félix Bolaños en TVE. Con el PP nadie negoció, como sí se hizo con Carles Puigdemont.

Sánchez, según explican fuentes de la Moncloa, entiende que está en disposición de esa manera de darle vuelta a la imagen de debilidad y de colapso de la legislatura para que sea el PP el que sufra el desgaste por la ruptura con Junts.

Está descartado que el Gobierno negocie con el PP y sólo cabe la posibilidad de que hable con Junts para intentar recomponer la relación, aunque hoy parece imposible la reconciliación. Es decir, que no hay garantías de que si Sánchez aprueba el mismo decreto haya mayoría suficiente para convalidarlo en febrero y se arriesga a una nueva derrota.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts, aseguró en Radio Nacional que el Gobierno debe negociar con ellos el nuevo decreto. Sin embargo, fuentes del Gobierno, que no ocultan su profundo malestar con el partido de Carles Puigdemont, explican que el texto del decreto ya fue pactado con Junts cuando se aprobó.

Incluso, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró este viernes en TVE que Junts había garantizado el apoyo al decreto ómnibus, que recoge la revalorización de las pensiones o la bonificación del transporte público, desde su negociación en diciembre.