Gallardo, el hijo de jornalero, experto en tomates y atleta frustrado que ya le ha doblado el pulso dos veces a Sánchez

En una tierra en la que gobernaron durante décadas Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, los socialistas nunca han estado acostumbrados a perder. Lo mismo en la Junta de Extremadura que en Villanueva de la Serena, un pueblo de la provincia de Badajoz de unos 25.000 habitantes.

Por eso, en 1995, cuando el PP le ganó por primera —y única vez— las elecciones municipales al PSOE, un chico de 21 años entró en las oficinas de las Juventudes Socialistas de Villanueva junto a su amiga de la infancia para afiliarse al partido. Al salir, le dijo: "Algún día yo seré alcalde y tú serás mi concejala".

Él era Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena, Badajoz, 1974) y ella Ana Belén Fernández. Ocho años después de aquello, Miguel Ángel se convirtió, efectivamente, en alcalde; y Ana Belén, en su concejala.

Tocaba ponerse serios y empezar a trabajar juntos tras horas de juegos por las calles, entrenamientos en el club de atletismo y paseos diarios en vespino para ver cómo avanzaban las obras del Carrefour del pueblo. Ese supermercado, que a principios de los noventa en España se llamaba Continente, y que para muchos era entonces sinónimo de modernidad.

"Lo conozco desde que éramos unos chiquillos —señala Ana Belén—, desde los 12 o 13 años. Él siempre había sido un chico curioso, inquieto y de izquierdas, aunque tampoco habíamos hablado nunca de partidos. Pero sí que en aquel momento de derrota pensamos que teníamos que reaccionar y afiliarnos al PSOE".

Su precoz compañero de viaje venía de una familia humilde. Su padre, Luis, trabajaba como jornalero en una finca del pueblo, y su madre, Antonia, era un ama de casa del municipio vecino de La Coronada. Se casaron, tuvieron a Marisol, la mayor, y poco más tarde a Miguel Ángel, el benjamín de la familia.

Ni siquiera sus allegados le conocen grandes aficiones, más allá del atletismo, al que se apuntó junto a Ana Belén de adolescente. "La buena era yo", bromea ella al teléfono. "Él hacía cross, carreras por campo a través. Era muy constante y tenaz, pero nunca quedaba entre los primeros".

Después, como suele pasar con los amantes de un deporte menos dotados para su práctica, se metió a monitor. Tenía su equipo de chavales a los que entrenaba para el salto, el lanzamiento o la carrera. Pero la vida avanzaba y en casa del hombre de campo los hijos también debían ganarse el jornal.

Había pasado ya del vespino a un Opel Corsa destartalado, gracias a los ahorrillos de algunos trabajos temporales. Aunque el puesto fijo lo encontró en una empresa llamada Inpralsa, una fábrica de procesamiento de tomates del municipio pacense de Miajadas, en la que le contrataron para manejar maquinaria.

Allí pasó cuatro años, mientras se sacaba el título en Educación Social por Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y participaba en las actividades de las Juventudes Socialistas. Hasta que llegó la campaña para las elecciones municipales de 2003, cuando Miguel Ángel Gallardo pidió vacaciones en su empresa para intentar devolverle la Alcaldía al PSOE.

Miguel Ángel Gallardo, junto a su padre, Luis, y su hermana Marisol.

El resultado fue el que ya había vaticinado él mismo cuando salió por primera vez de las oficinas de las Juventudes Socialistas y una excedencia permanente en la fábrica de tomates. Desde entonces hasta las últimas elecciones municipales de 2023, 20 años después, ha seguido ganando elecciones en Villanueva.

"Su carrera se puede definir por esa tenacidad que tenía cuando corríamos en el club de atletismo, porque cuando se le mete algo en la cabeza, no para hasta que lo consigue", resume su compañera de andadura.

Aliado y crítico de Sánchez

Hoy Ana Belén Fernández ha heredado el cargo de alcaldesa de Villanueva de la Serena, después de que Gallardo fuera nombrado secretario general del PSOE en Extremadura.

Un puesto al que llegó a través de unas primarias en las que se impuso, en marzo de 2023, a la candidata favorita de Ferraz, Lara Garlito; y en el que fue ratificado hace una semana en unas nuevas primarias contra Esther Gutiérrez, también mejor vista desde Madrid.

Gallardo, por tanto, ha doblegado en dos ocasiones en menos de un año la línea impuesta por Pedro Sánchez desde la capital. Y ello pese a que su figura se ha visto cuestionada en los últimos meses, tras haber sido imputado por la contratación de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, como coordinador de conservatorios de Badajoz.

Pedro Sánchez tiene en Gallardo un aliado en la causa contra su hermano y un crítico en algunas cuestiones, como la financiación autonómica, tras los pactos con los independentistas catalanes. Pero, para apaciguar esas divisiones, el jefe del Ejecutivo estará este domingo en el Congreso de los socialistas extremeños en Plasencia, donde Gallardo será aclamado de nuevo.

Sus allegados señalan que se muestra "tranquilo" por el caso de David Sánchez, aunque eso no evita que tener que dar explicaciones ante la Justicia le pueda llegar a afectar en lo personal.

El pasado 9 de enero, Gallardo acudió como investigado a los Juzgados de Badajoz, donde dijo que no sabía que David Sánchez fuese hermano de Pedro Sánchez cuando lo fichó en 2017, antes de que este último llegara a presidente del Gobierno.

Su intención, dijo, era "llevar la ópera a los pueblos" y ampliar "un género musical que ahora es imprescindible en la tierra".

Dos pueblos en uno

Esa contratación la firmó la Diputación Provincial de Badajoz, que Miguel Ángel Gallardo preside desde 2015. Justo el momento en el que el entonces alcalde de Villanueva de la Serena dejó de ser un simple político local para convertirse en aspirante a delfín de los grandes tótems del socialismo extremeño.

"Él siempre se presentó como un hijo político de Ibarra y Vara, pero en realidad va por su cuenta. Tiene su estilo, se rodea de los suyos y en su círculo cercano no hay más de tres o cuatro personas. Quienes no están con él, corren el riesgo de ser fulminados", cuenta un político rival que lo conoce desde hace años y no quiere ser mencionado.

Gallardo, junto a Rodríguez Ibarra en un mitin del PSOE extremeño en 2019.

Esa fama de falta de capacidad para integrar a otras corrientes es lo que ha motivado, oficialmente, que se presentara una rival para disputarle de nuevo las primarias. Pero incluso entre los dirigentes populares señalan que es "educado y cercano" y que "mantiene buena relación con todos los alcaldes de la provincia". También con los del PP.

Su mejor aliado, sin embargo, fue el socialista José Luis Quintana, exalcalde de Don Benito, con quien compartió una campaña para unir éste municipio con Villanueva de la Serena en una sola entidad. Las dos poblaciones votaron a favor de la fusión en sendos referendos, pero el cambio de color político en Don Benito, donde ahora gobierna una lista local apoyada por el PP, ha paralizado el proyecto.

José Luis Quintana recuerda aquellos días de 2021, cuando ambos ayuntamientos comenzaron a pedir informes de viabilidad, como un momento de "efervescencia". "Se trataba de armar un proyecto colectivo, con lo difícil que es en estos momentos unir fuerzas ante la división, por lo que los dos estábamos dedicados en cuerpo y alma para conseguirlo", sostiene.

El exalcalde de Don Benito remarca que le decepcionó que el PP regional "no fuera capaz de imponerse al PP local, cuando uno de los mayores impulsores de la fusión había sido el popular José Antonio Monago [expresidente de la Junta de Extremadura]". Aunque espera que el proyecto se pueda retomar en el futuro.

"Gallardo es una persona incansable, sólo vive para la política y ahora lo que tiene que hacer es articular un proyecto común e integrador, estoy seguro de que lo conseguirá", defiende su colega.

El líder del PSOE extremeño junto a su tía Mari Juana, la primera jueza de paz de La Coronada.

Unidad a la fuerza

Es el principal reto al que se enfrenta ahora el secretario general del PSOE extremeño, quien tiene que cerrar heridas internas y aplacar las suspicacias que puedan surgir desde Madrid en pleno proceso de renovación de liderazgos regionales para poder hacer oposición al PP, ahora en la Junta de Extremadura.

Porque, como sabía Miguel Ángel Gallardo desde su entrada en política, los socialistas no están acostumbrados a perder en esta tierra.

Él dio un paso al frente en sus aspiraciones políticas, aunque no ha dejado de tener un coche viejo, los pocos amigos de siempre y un piso céntrico en Villanueva de la Serena que sólo abandona los fines de semana para refugiarse con los suyos en su casa de La Coronada.

Miguel Ángel Gallardo y su hermana, recogiendo aceitunas en una parcela familiar. Cedida

Celoso de su vida privada, se casó y tiene dos hijos adolescentes. Pero su apoyo fundamental siguen siendo sus mayores. Su tía Mari Juana fue la primera jueza de paz de La Coronada y su padre, ese jornalero que "seguiría en el huerto si le dejaran" según cuenta su entorno, fueron su inspiración.

De cuando en cuando reúne a ese círculo más cercano, de unas veinte personas, para recoger aceitunas de un pequeño olivar de la familia y comer en el campo. "Es una persona que no se calla, que lleva sus principios por delante, le cueste o no el puesto", cuenta Cristian Maldonado, alcalde de La Coronada y miembro de ese reducido grupo de amigos íntimos.

De momento, no sólo no le ha costado el puesto, sino que Miguel Ángel Gallardo ha conseguido más apoyos para seguir liderando el PSOE extremeño. Y ante los números, Pedro Sánchez recurrirá este domingo a la foto del abrazo para escenificar la unidad.