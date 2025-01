Moncloa negociará con Junts un decreto ya pactado con Canarias para imponer la reubicación de 4.500 menas a las CCAA del PP

La crisis migratoria puede hallar, si no una solución, sí una salida inesperada en breve. El Gobierno de España ya está negociando con el autonómico de Canarias la reubicación extraordinaria de 4.500 menores no acompañados (menas) vía real decreto.

La aprobación de este texto, a cuyo borrador ha podido acceder este periódico, cuenta con el acuerdo inicial del PNV y del resto de socios parlamentarios, a falta de "cerrar" los detalles finales para el apoyo de los siete diputados de Junts.

Según el decreto, hasta 4.000 de los chicos y chicas enviados a la Península saldrían de los 81 centros de las islas, donde se encontraban "hacinados" un total de 5.812 menas a cierre de 2024. Los otros 500 menores reubicados, saldrían de los centros de acogida de Ceuta, que concluyó el año con 994 chavales bajo la tutela de los servicios sociales de la Ciudad Autónoma.

Borrador RD Canarias Ceuta Menas

La cifra de Canarias ya es mayor, pues el año 2025 ha comenzado con una "locura" de llegadas, agravando aún más la crisis migratoria. Sólo en los primeros cinco días de 2025 llegaron 21 embarcaciones más a Canarias, con 1.218 personas a bordo, de las cuales 172 eran menores no acompañados.

De Marruecos llegaron siete lanchas neumáticas con 441 irregulares (62 de ellos, menas). De Mauritania arribaron 11 cayucos, con 636 personas (93 menores no acompañados). Y de Senegal, apenas dos cayucos con 141 migrantes (17 de ellos menas).

El alivio en las islas y la ciudad autónoma, según fuentes de ambos gobiernos autónomos, sólo aliviaría temporalmente sus cargas. Porque tanto Canarias como Ceuta aún superarían el 100% de su capacidad de acogida.

Reunión "inminente"

A pesar del cruce de declaraciones de este martes entre Fernando Clavijo, presidente insular, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la negociación ha avanzado en desde que Canarias llevó una propuesta acordada con el País Vasco a la última conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 13 de diciembre en Santander.

El barón autonómico y líder de Coalición Canaria llamó al ministro, a la sazón su antecesor en el Gobierno de las islas, para pedirle una reunión "urgente" para analizar el texto del decreto ley, que se negocia desde hace tres semanas.

En declaraciones a este periódico, Clavijo advirtió de que viaja a Madrid este miércoles, y confía en que el encuentro se pueda producir a más tardar el jueves. El presidente canario dice ver con "perplejidad" la falta de avances por parte del Gobierno para "aliviar la presión" que sufren las islas, donde no se puede atender a los menores "como se merecen".

Según otras fuentes de la negociación, Moncloa involucrará a Junts una vez que Clavijo y Torres terminen de cerrar un acuerdo, en este "inminente" encuentro. Sin embargo, el partido de Carles Puigdemont supeditará su acuerdo, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, al traspaso de las "competencias integrales" de inmigración a Cataluña.

Puigdemont no se fía

Junts recuerda su "falta de confianza" en Pedro Sánchez, dado que el Gobierno ya ha incumplido los términos pactados "hace un año".

En un pleno extraordinario del 10 de enero de 2024, los siete diputados de la formación de derecha independentista catalana aceptaron, a última hora, no participar en la votación de tres decretos del Gobierno, y así facilitar su convalidación. A cambio, Junts arrancó varias concesiones, entre ellas la de las políticas de extranjería.

"El acuerdo, por escrito, ponía como fecha tope para el traspaso el 31 de diciembre", recuerda un portavoz de Junts. "Y de momento, las posiciones están alejadas". Y esto provoca, junto a la aceptación de la cuestión de confianza que exige Puigdemont a Sánchez, el bloqueo de la senda de déficit y de los Presupuestos.

El texto legislativo en poder de este diario, de 16 folios, nace del citado acuerdo inicial entre Clavijo y el lehendakari Imanol Pradales, consultado previamente con la cúpula de Junts. De hecho, los cinco criterios para el reparto de los menas que cita el borrador del decreto son los que establecieron los gobiernos canario y vasco en aquel documento:

Primero, la población total de la CCAA. Segundo, el nivel de acogida (es decir, la media de menores tutelados por cada 100.000 habitantes los últimos seis meses). Tercero, el PIB per cápita de la región. Cuarto, su tasa de desempleo. Y quinto, una regla de solidaridad (calculada según el número de menores acogidos los últimos cinco años).

Ningún mena a Cataluña

Este real decreto supondrá la "imposición" de una solidaridad interterritorial que "afectaría, esencialmente, a Comunidades Autónomas gobernadas por el PP", tal como confirma uno de los negociadores.

"Esencialmente, porque son casi todas las demás, salvo Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha", explican, "y los criterios sólo dejarían fuera del reparto a Baleares, Murcia o Andalucía, las ya más saturadas".

Estos parámetros para calcular el reparto de los 4.500 menores son un modelo propuesto y elaborado por el Gobierno de Canarias, que el PNV y el Gobierno del País Vasco ven "favorablemente y comparten".

Según las fuentes de la negociación consultadas, "también Junts aprueba la propuesta", dado que Cataluña no recibiría ningún nuevo menor "ya que ha acogido en los últimos años más de los que le corresponderían", como el País Vasco.

Así, el Gobierno canario da por seguro el apoyo de los de Puigdemont "si el Gobierno de Sánchez hace, de una vez, su trabajo".

Pinza al PP

Es más, estas mismas fuentes admiten que la alianza CC-PP en canarias pasa por su peor momento. Aunque en Canarias gobierna el Partido Popular como socio minoritario de Coalición Canaria, en Génova son conscientes de que esta iniciativa dejaría en fuera de juego al PP.

Y por eso, sus dirigentes tratan de mostrarse comprensivos en público con Clavijo. Este mismo lunes, era Borja Sémper el que decía apoyar al presidente canario y arremetía contra Moncloa "por no responder a nuestra propuesta de acuerdo".

El portavoz del Comité de Dirección del PP se refería al acuerdo firmado por Alberto Núñez Feijóo, en nombre de las CCAA del PP, con Clavijo el pasado septiembre. Ese texto ha sido la base de las negociaciones a la que se han ceñido los populares desde el pasado mes de julio en sus encuentros con el Gobierno.

"Pero Torres no está ahí para arreglar la crisis migratoria, sino para romper el Ejecutivo canario", asegura Miguel Tellado, negociador popular.

Después de que el portavoz parlamentario del PP dio por "imposible" el pacto que lleva más de seis meses ofreciendo a Moncloa para aceptar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, Clavijo ha aparcado su pacto con Feijóo. "No me dejan otra salida", ha lamentado a este diario, "el Gobierno no quiere negociar, el PP no pone facilidades y yo me debo a los canarios".

La pinza en la que se ve atrapada el PP se completa con la ruptura de los gobiernos con Vox el pasado julio y de las negociaciones de Presupuestos autonómicos en regiones como Baleares, Extremadura y Castilla y León.

Y todavía se agrava más teniendo en cuenta que el canario Clavijo pactó hace meses con el presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, concertar todas sus acciones, al ser ambos los territorios más afectados por la crisis migratoria.

Así se comprueba en el texto del real decreto que ya negocia con Moncloa, que concierta los intereses de las islas con los de la ciudad autónoma y con los de los partidos nacionalistas vascos y catalanes.