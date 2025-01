El PP, contra el 'dedazo' de Montero: "Es demencial que ministros usen su poder para hacer oposición en las CCAA"

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha criticado que el Gobierno haya elegido a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, como nueva líder del PSOE en Andalucía.

"Es demencial la utilización de las instituciones por parte de los ministros, que hacen uso de su poder, para hacer oposición en las comunidades autónomas", ha asegurado.

El también vicesecretario de Cultura del PP ha afirmado que "asistimos a una pasarela por la que desfilan ministros como candidatos a presidir una comunidad autónoma".

Ha citado el reciente nombramiento del ministro Óscar López como secretario general del PSOE madrileño para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso y ha sugerido que en Castilla y León pueda postularse Óscar Puente para suceder a Luis Tudanca.

La candidatura de María Jesús Montero para liderar el PSOE andaluz todavía no es oficial, aunque el paso a un lado del hasta ahora secretario general, Juan Espadas, deja el terreno libre para la vuelta de la vicepresidenta y ministra de Hacienda a la política andaluza.

El portavoz del PP también se ha pronunciado sobre los actos por la muerte de Franco que el Gobierno inaugura este miércoles. Sémper ha asegurado que son un "trampantojo" con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "interpreta la realidad a su manera".

"En 1975 no había libertad en España, es mentira, es un bulo. No se puede celebrar el advenimiento de la democracia en España en 1975. Nosotros celebramos, en cambio, el acuerdo entre españoles, la Transición, las elecciones del 77 y la Constitución del 78", ha añadido.

Sémper ha afirmado que Sánchez "sabe que no va ser presidente en 2027, por eso tiene que buscar efemérides raras parra protagonizarlas él". "Esto no tiene que ver con Franco, tiene que ver con Sánchez, con su manera de interpretar la realidad a través de trampantojos que no le pida cuentas de lo que hace", ha agregado.

El portavoz del PP ha matizado que su partido no boicoteará los actos ni a contraprogramar al Gobierno, aunque sí ha defendido una defensa alternativa a la del Ejecutivo de este periodo histórico.