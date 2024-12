El PP acusa a Sánchez de usar la crisis migratoria para "tumbar" el Gobierno de Canarias y la DANA para "derribar" a Mazón

Miguel Tellado ha hecho un repaso sarcástico del primer año del actual Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que "es difícil hacer balance de la nada". Eso sí, según el dirigente del Partido Popular, el presidente utiliza el "drama migratorio" para "tumbar" el Gobierno de Canarias y la DANA para "derribar" el de Carlos Mazón en Valencia.

Según el portavoz popular en el Congreso, el jefe del Ejecutivo ha aprobado menos leyes que "la mayoría de años con las Cámaras disueltas por elecciones". Tellado ha acusado al Gobierno de "bloquear cinco proposiciones de Ley" del PP: "Hay más leyes del PP bloqueadas que leyes del Gobierno aprobadas", ha señalado.

"En 2024 hemos visto a un Gobierno zombi, en caída libre y en descomposición", ha añadido.

En su balance anual de la actividad parlamentaria, Tellado ha reaccionado así después de que el secretario de política institucional del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, emplazara al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a "romper con el PP si no acepta el reparto de inmigrantes". El presidente canario había acusado tanto al Gobierno como el PP, por igual, de "complicidad" en el bloqueo de la "emergencia humanitaria" en las islas.

Preguntado sobre este asunto, el dirigente popular ha dicho no tener dudas de que Sánchez utiliza la crisis migratoria en las islas para romper la alianza de gobierno entre Coalición Canaria y el PP y le ha acusado de ser del culpable de la situación por estar instalado "en el efecto llamada" por su "inexistente" política migratoria.

Y además, ha acusado al Consejo de Ministros de falta de colaboración con la Generalitat valenciana en las labores de reconstrucción tras la DANA que costó la vida a más de 220 personas y asoló parte de Valencia. Según Tellado, las ayudas se están enviando "a cuentagotas, cuando no hay tiempo que perder", porque Sánchez sólo busca "derribar" al Ejecutivo valenciano.

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, el portavoz del PP ha señalado que "el Gobierno de Sánchez lleva desde el primer momento instalado en el rédito político de la tragedia", lo que a su juicio no es razonable.

"Ellos sabrán y tendrán que dar explicaciones a los valencianos de por qué no estuvieron ni antes, ni durante la catástrofe, ni ahora en el tiempo de la reconstrucción", ha afirmado. "La actitud del Gobierno es francamente lamentable y es una falta de colaboración institucional sin precedentes".

Sánchez "ha pasado del 'si necesitan ayuda, que la pidan', al 'si necesitan ayuda, que esperen'", ha sentenciado Tellado. "Lamentablemente, el Gobierno no está a la altura de las circunstancias".

El dirigente popular advierte de que si ahora es "el momento de la reconstrucción" y de "trabajar todos juntos" para que recobrar la normalidad lo antes posible, el Gobierno central debe "poner, al menos, la mitad de esfuerzo y empeño en ayudar a los afectados del que está poniendo en derribar al Gobierno de Mazón".

Lo mismo, en su opinión, debería hacer en Canarias. "Más allá de consignas buenistas, la realidad es que países de nuestro entorno están siendo capaces de frenar la inmigración". Tellado ha advertido de que España vive una crisis migratoria "sin precedentes", porque cada día mueren 30 inmigrantes intentando llegar a las costas españolas.



El portavoz popular ha acusado a Sánchez de que no tomar "las medidas necesarias" para combatir a las mafias que trafican con seres humanos, como sí lo hacen otros países de nuestro entorno. Y de utilizar el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) como un trámite, porque "el problema seguirá ahí".

El PP, en consecuencia, exige "una política de Estado integral que frene el descontrol migratorio".

"La flebitis del dictador"

Para el portavoz del PP, Sánchez arranca el año 2025 "desesperado" ante los casos de corrupción que le salpican. Por eso, cree Tellado, "necesita a Franco más vivo que nunca", en referencia al centenar de actos anunciados por el presidente del Gobierno para "celebrar" los 50 años de la muerte del dictador, que comienzan este mismo 8 de enero.

"Cualquiera recordará que Franco murió en la cama un 20 de noviembre de 1975. No sé qué se celebra el 8 de enero del 2025. Supongo que la flebitis que padecía el dictador", ha ironizado.

Para Tellado, "el comodín de Franco se les hace más necesario que nunca" porque, ha recordado, Pedro Sánchez "tiene a su mujer investigada" por un tribunal en Madrid y a su hermano imputado en otro juzgado de Badajoz. Porque el Tribunal Supremo ha pedido al Congreso el suplicatorio para investigar "a su ex mano derecha", José Luis Ábalos.

"Eso es lo que ocurre, necesita hasta cien actos para tratar de tapar la degradación judicial en la que ha instalado a su propio gobierno".

Según el dirigente del PP, el PSOE "iba a combatir la corrupción" y la ha practicado "desde el minuto 1 para su beneficio". Por eso, "el dos será juzgado por el Supremo y el uno cada vez está más cercado", ha añadido.

"Nosotros no le vamos a seguir el juego. Somos más de celebrar la Constitución que trajo la democracia a España. Y ésa se conmemora cada 6 de diciembre", ha sentenciado, al tiempo que recordaba que tal vez Sánchez no puede celebrar la Carta Magna porque sus socios de investidura no la conmemoran.

"La Constitución la conmemoramos los demócratas, que cuando juramos nuestro cargo, la prometimos cumplir y hacer cumplir. Se ve que Sánchez juró en vano aquel día", ha ironizado.