Pedro J.: "Si el PSOE le aplicara el mismo criterio que a Ábalos, tras el suplicatorio Sánchez tendría que pasar al Grupo Mixto"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha participado este lunes en la tertulia del programa de Telecinco La Mirada Crítica, donde ha analizado la actualidad política, marcada por las declaraciones en los juzgados de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García así como la petición del juez del suplicatorio contra el exministro para investigarle por cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

El director de EL ESPAÑOL considera que el suplicatorio pedido por el magistrado Leopoldo Puente contra Ábalos "realmente coloca contra las cuerdas a Pedro Sánchez desde el punto de vista político". "Nunca un presidente del Gobierno ha estado tan comprometido en relación a un asunto de corrupción", ha afirmado Pedro J. Ramírez.

Además, el director de este diario ha argumentado que si el PSOE y el Gobierno aplican ahora la misma actitud con Sánchez que tuvieron con Ábalos tras la detención de Koldo, el presidente debería estar hoy en el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, igual que el exministro de Transportes.

"Se exigieron responsabilidades políticas a Ábalos por Koldo. Si aplicamos la misma regla de tres, se le deben exigir la mismas a Sánchez por Ábalos. Estoy hablando de responsabilidad política. Sánchez es responsable de lo que hiciera Ábalos por la responsabilidad infinita que le había otorgado. El hecho de que fuera incluido en las listas de las elecciones de 2023 es una decisión que compromete al presidente", ha explicado Pedro J. Ramírez.

El director de EL ESPAÑOL también ha hecho paralelismos con la situación actual. "Es como si cuando gobernaba Aznar, se pide un suplicatorio contra Álvarez Cascos. O cuando gobernaba Rajoy, un suplicatorio contra Cospedal y Soraya Saénz de Santamaría. O cuando gobernaba Felipe González, se pide uno contra Alfonso Guerra", ha señalado.

En todo caso, Pedro J. Ramírez asume que Sánchez "no va a dimitir", pese a su responsabilidad in vigilando respecto a Ábalos. "Si con toda la maquinaria política de Moncloa no se pudo detectar nada o si ninguno de sus servicios a disposición no le avisaron de nada, hubo un caso flagrante de incompetencia o de abdicación de responsabilidad. Hay una responsabilidad política flagrante en este caso", ha insistido el director de este periódico.

"Si no se depuran responsabilidades políticas, que nadie más vuelva a hablar de responsabilidades. Pobrecito Sánchez, qué mala suerte con Ábalos... habrá que compadecerle", ha afirmado Pedro J. Ramírez con ironía.

"A ver la amplitud final de la trama de corrupción. Mi tesis es que se trata de la misma trama criminal y estamos ante algo muy grave e interconectado", ha concluid Pedro J. Ramírez en referencia al caso Koldo y la trama del fuel.