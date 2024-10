Puigdemont lidera por plasma: dice que "pasará a la ofensiva" mientras todavía depende del Constitucional

Carles Puigdemont ha anunciado desde Waterloo la intención de Junts de "abandonar los cuarteles de invierno" y "pasar a la ofensiva" con un doble objetivo: recuperar el Gobierno de la Generalitat y hacer efectiva la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que promovió en 2017, de la que se cumplían este domingo siete años.

Puigdemont ha intervenido por videconferencia en el Congreso de Junts celebrado este fin de semana en Calella (Barcelona), en el que ha sido elegido presidente del partido con el 90% de los votos. Abandona el cargo la expresidenta del Parlament Laura Borràs, que queda relegada al think thank del partido, la fundación FunDem.

El expresidente de la Generalitat aparta a Borràs y toma las riendas de Junts, también orgánicamente, para dirigir la ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero su posible regreso a España sigue siendo incierto. El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido con mayoría progresista, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverán en última instancia si puede beneficiarse de la ley de amnistía.

Defiende la "unilateralidad"

En el congreso celebrado este fin de semana en Calella, Jordi Turull ha sido reelegido secretario general de Junts: ha reiterado que el partido está dispuesto a mantener en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez y poner en peligro la legislatura, si no cumple los compromisos adquiridos.

Turull ha sido rotundo y ha pedido que "quede bien claro" que Junts sigue defendiendo la "unilateralidad" como vía para conseguir la independencia.

Y ha advertido al PSOE: "No estamos casados con nadie allí en Madrid. Sólo con Cataluña". Si el PSOE no cumple los acuerdos, ha dicho Turull, "nosotros no nos encogeremos y mantendremos la posición". Junts ya ha hecho efectiva esta amenaza tumbando varias iniciativas del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

En el séptimo aniversario de la declaración unilateral de independencia, Puigdemont ha asegurado que aquel 27 de octubre de 2017 comenzó "un camino incierto y difícil" para Cataluña. Pero se trata de un camino que no tiene vuelta atrás: para Junts hacer efectiva la declaración de independencia es un objetivo "irrenunciable".

La nueva dirección

Aunque ha admitido que, tras perder el gobierno de la Generalitat, el movimiento secesionista está debilitado. "Estamos en una etapa en la cual el independentismo está más dividido que nunca. No tenemos la mayoría y tenemos el gobierno más españolista", ha añadido en alusión al que preside Salvador Illa.

En la nueva ejecutiva de Junts, ocupan cuatro vicepresidencias Míriam Nogueras (portavoz del partido en el Congreso de los Diputados), Antoni Castellà (que ha sido portavoz del Consell de la República), Mònica Sales (diputada en el Parlament) y Josep Rius (concejal en el Ayuntamiento de Barcelona).

En cambio, abandonan la dirección de Junts Francesc de Dalmases (muy próximo a Laura Borràs), el abogado Jaume Alonso-Cuevillas (que participó en la defensa de varios de los procesados por el 1-O en el Tribunal Supremo) y Ester Vallès (actual secretaría de la Asociación de Municipios por la Independencia).

Del mismo modo, quedan apartados de la ejecutiva de Junts el exconseller de Territorio de la Generalitat Damià Calvet (que además ha sido presidente del Port de Barcelona), la diputada Marta Madrenas y Toni Morral (que ha presidido otra entidad secesionista, Crida per la República). Todos estos movimientos consuman la pérdida de poder de Maria Borràs en el partido.