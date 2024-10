Paloma Martín: "Hay okupas porque no hay consecuencias, ya hay más de 100.000 propietarios que lo sufren"

De Paloma Martín (Madrid, 1970) se dice que hay que hablar con ella, y preguntarle mucho, porque se lo sabe todo. Y no lo dicen sólo sus compañeros del Partido Popular. Incluso, rivales políticos la tienen por una mujer enciclopédica. Claro, los primeros lo dicen con esperanza; y los segundos, con hastío.

Para alguien de centro derecha, Martín encarna el ideal de persona dedicada a la política con bagaje de prestigio en el sector privado (directora en Deloitte) y con capacidad de "hacer una ley de vivienda completa e indiscutible". Para un seguidor de las izquierdas, representa la traslación de las políticas desregularizadoras, economicistas y hasta "desalmadas" del "peor PP", el de Isabel Díaz Ayuso, de cuyo Gobierno formó parte.

Hace ya más de un mes que EL ESPAÑOL adelantó que el PP de Alberto Núñez Feijóo tenía ultimada una ley de vivienda para desmontar la vigente del Gobierno, para pasarle por encima a Pedro Sánchez y legislar sobre él en el Congreso y el Senado, para romperle el discurso político mientras le iban cercando los casos de corrupción. Queda poco, "semanas", para que la presenten... si antes no cae Pedro Sánchez. Pero como los populares no quieren heredar por derribo, ella desea poderla registrar y que se debata, "si Francina Armengol no la bloquea".

Entrevista a Paloma Martín Javier Carbajal

¿Es más urgente hablar de vivienda, o del 'caso Koldo', del 'caso Ábalos', del 'caso Aldama', del 'caso Begoña', del 'caso Hermano', del 'caso Hidrocarburos', o del 'caso Delcy'?

Las dos cosas son urgentes. Una tiene que ver con los problemas reales de los españoles. Y la otra, con la corrupción en el seno del Gobierno. Acabamos de saber que la Audiencia Nacional señala a Pedro Sánchez en el centro del rescate de Air Europa. Mientras él estaba cerrándolo, su mujer estaba en la sede de la compañía. Tiene que dimitir, ha llegado a un nivel inasumible por la sociedad. Nunca antes habíamos visto un deterioro así de la democracia ni un presidente tan acorralado por la Justicia y la corrupción.

Tenemos un Gobierno que no gobierna, que sólo está procurando salvarse de todos los escándalos y sumarios que le rodean. Y eso es un problema. Pero en el Partido Popular tenemos alternativas y queremos hablar de la vivienda, que sí que es una preocupación de todos los ciudadanos.

Hasta ahora, ustedes sólo reaccionaban y ahora proponen. ¿Hay un cambio de estrategia, o es que los problemas de la sociedad empiezan a ser mayores que los del Gobierno?

El PP siempre ha estado pendiente de lo que preocupa a las personas. Sólo hay que leer los programas electorales. Ahora, desde luego, se hace más visible porque el Gobierno está renunciando a gestionar, dedica todo su tiempo a defenderse en los juzgados.

¿Y es más importante hablar de conciliación o de la amnistía y de la reforma legal que beneficia a los presos etarras?

Nunca se había producido en España una situación como hasta ahora, en la que la colonización de las instituciones es una constante. Quieren amordazar a los medios de comunicación, quieren controlar hasta la extenuación todas y cada una de las instituciones. Y desde luego, el PP no puede cerrar los ojos, tiene que levantar la voz. Pero al mismo tiempo, tenemos que ofrecer un mensaje de esperanza. Hay que decirle a la gente sí hay otra forma de gobernar posible, la de Alberto Núñez Feijóo. Tenemos soluciones para los problemas pero, desde luego, no vamos a dejar de denunciar ni un minuto la corrupción que está asolando La Moncloa.

Ahora entramos en esas soluciones, pero deme una noticia ya que usted es miembro del Comité de Dirección. ¿Qué van a hacer con el decreto por el que el Gobierno se apropia de RTVE durante los próximos seis años?

Vamos a denunciarlo donde haga falta. Ya se ha llevado a la Unión Europea esta denuncia y vamos a continuar haciéndolo. ¡Es intolerable! Como están rodeados de corrupción, necesitan controlar a los medios de comunicación para cambiar la realidad, para ofrecer una imagen de este 'número uno' diferente a lo que es en realidad, para tapar sus vergüenzas.

Usted la conoce bien, ha sido miembro del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Tiene sentido que la presidenta compare su situación y la de su pareja con la de Pedro Sánchez y su esposa para justificar su plantón a la reunión con el presidente?

Lo que ha ocurrido es que mientras Sánchez estaba insultándola y acusándola de graves delitos en el Congreso de los Diputados, al mismo tiempo, desde Moncloa mandaban la carta para convocarla a una reunión en Moncloa.

Es discutible su conducta, ¿no? Es la presidenta de todos los madrileños...

Parece lógico que la presidenta de la Comunidad de Madrid sufra ese ataque personal y decida no acudir a la cita.

Señora vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP. Usted es la mano detrás de la ley de vivienda del PP, pero tiene más atribuciones en su cartera, ¿no?

Bueno, dentro de la Secretaría llevamos también las competencias de medioambiente, fundamentalmente agua, la energía, la biodiversidad, los residuos, y los recursos naturales.

Entonces, tendrá usted algo que decir sobre el proceso de ratificación de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea.

Ha sido una pésima vicepresidenta del Gobierno. Y ha causado mucho daño en el campo español a los agricultores y a los ganaderos, pero también a la gente del mar. Ha sido muy dogmática y eso han de conocerlo en Bruselas porque ha causado graves perjuicios a las familias más necesitadas.

Estamos batiendo récords de pobreza energética. Las familias no pueden encender la calefacción en invierno por falta de recursos y su política ha sido más ideológica que práctica. Y eso ha llevado que los ciudadanos tengan cierta desafección respecto al compromiso medioambiental. Cuando uno impone la ideología, deja a un lado a la sociedad, a las familias, a las pymes, a la industria... y España pierde competitividad por sus políticas dogmáticas.

"Desde la Ley de Vivienda de Sánchez han salido un 15% de pisos del mercado y el alquiler es ahora un 30% más caro"

Total, que harán lo posible por hacerla caer.

Tenemos un problema, porque la UE, con buen criterio, ha solicitado un informe a Draghi y otro a Letta para ver hacia dónde tiene que ir el rumbo de la Comisión Europea. Ambos han sido demoledores diciendo que no podemos perder competitividad, que Europa tiene que estar centrada en ganar industria, empresas, en proteger a las familias y a las personas.

Lo que viene a decir Draghi es lo que nosotros llevamos tiempo diciendo desde el PP, que hace falta equilibrio entre el cuidado del medioambiente y el impacto que eso tiene en la economía y en el equilibrio social. Ésa es la clave. ¿Hay que descarbonizar? Sí, pero para seguir creciendo, no para decrecer. Porque sin una economía fuerte y competitiva no vamos a poder cuidar del medioambiente.

Visto así, lo lógico sería que ustedes la veten.

Nosotros hemos expresado siempre nuestro parecer sobre Ribera y, desde luego, hemos dicho que no era la candidata idónea para ese puesto.

¿Para cuándo van a presentar ustedes esa prometida de ley de vivienda que adelantó EL ESPAÑOL hace ya un mes o más?

En las próximas semanas será. Y no sólo será una reforma ambiciosa para fomentar el desarrollo urbano, sino que vamos a presentar un plan completo, donde partimos de un diagnóstico y aportamos las soluciones. Vamos a hacer propuestas muy positivas para que los jóvenes tengan mayores oportunidades y más facilidades para acceder a una vivienda, tanto en alquiler como en compra.

Pues bajemos un poco al suelo. Corríjame si me equivoco, que usted es la experta, pero veo dos problemas en uno: lo importante, para que haya oferta, hay que construir y eso son muchos años; y lo urgente, que hoy no hay manera de acceder a una vivienda. ¿Cómo se arregla lo de hoy, sin esperar a lo de mañana?

Sin ninguna duda, hay que dar un giro a las políticas actuales del Gobierno de España. Lo primero que hay que hacer es poner suelo a disposición de las Administraciones públicas para construir un gran parque público de vivienda en alquiler asequible.

Si no damos todas las respuestas a las necesidades que a día de hoy tiene el mercado de la vivienda, estamos equivocándonos de rumbo. Así que hay derogar los aspectos de la Ley de Vivienda que han estrangulado el mercado del alquiler.

¿Cuáles son?

Las zonas de mercado tensionado, el control de los alquileres, la intervención del mercado. Es clave deshacer todos los nudos que están estrangulando el acceso a la vivienda.

Ni las Comunidades Autónomas del PP ni las del PSOE, salvo Cataluña, están aplicando esa intervención del mercado. ¿Por qué me dice que se detrae el mercado, si eso no se aplica?

La intervención del mercado se produjo antes de la aprobación de la Ley de Vivienda. En 2022, Sánchez introdujo el control del precio de los alquileres. En 2023, pactó esa intervención con Bildu y lo metió en la Ley de Vivienda para hacerlo extensivo todo 2024. Desde 2022 se ha producido un efecto absolutamente pernicioso, porque se ha provocado la huida de las viviendas del mercado del alquiler.

Cuando un Gobierno no es capaz de dar seguridad jurídica, cuando lo que hace es enfrentar al inquilino con el propietario y dar más derechos a los okupas que a los propietarios, lo que está provocando es que miles de pequeños propietarios que, con el ahorro de toda una vida, han comprado un piso para tener un complemento a su pensión retiren sus pisos del alquiler. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en España.

¿Tiene usted porcentajes, cuántos pisos se han retirado del mercado de alquiler en estos años?

Solo desde la aprobación de la Ley de Vivienda ha disminuido un 15% la oferta, y se han incrementado los precios de la vivienda un 30%. Los datos son absolutamente rotundos.

Pero es que el Gobierno tenía la obligación de conocerlo, porque ya le habían advertido todos los organismos que habían estudiado el sector: el Instituto de Estudios Económicos Avanzados, FEDEA, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional.

La senadora Paloma Martín es la autora del plan de vivienda del Partido Popular. Javier Carbajal

Dicen de usted que viene de arreglar lo de la vivienda en la Comunidad de Madrid, y que ahora llevará esas soluciones al resto de España. Perdóneme, pero soy madrileño, digamos que como mucho habrá usted puesto las bases...

En Madrid se han puesto todos los cimientos para solucionar el problema de la vivienda.

¿Que son cuáles?

Incrementar la oferta. Ahora mismo, en España se están construyendo 100.000 viviendas al año. Entre 2000 y 2009 se construían entre 400.000 y 600.000...

...pero no queremos volver a la burbuja, ¿no?

No, no, no. Déjeme que le explique. Hoy se construyen 100.000 viviendas y todas las proyecciones del INE y del Banco de España señalan que se necesitan entre 200.000 y 275.000, por los nuevos hogares que se crean. ¡Es una diferencia muy grande que sólo se puede solucionar con más vivienda!

Pero, ¿qué ocurrió en Madrid en los años en los que gobernó Manuela Carmena? Una legislatura entera que paralizó todos los desarrollos del sureste. Todo se paralizó. ¿Qué es lo que ocurrió cuando llegó el señor Almeida y la señora Ayuso al Ayuntamiento y la Comunidad? Que logramos poner en marcha Madrid Nuevo Norte, un gran proyecto de regeneración urbana donde van 10.500 viviendas.

Largo me lo fía...

Pero es que no sólo es eso, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puso en marcha un proyecto que ha sido pionero y está recibiendo hasta premios internacionales, el Plan VIVE. Se trata de que sobre suelo de la administración pública se pueda levantar vivienda, ofrecerla a las familias a un 30% de precio inferior al del mercado, y a los 75 años esas casas revierten al patrimonio público.

Se han entregado ya las primeras viviendas de ese Plan VIVE. Son 15.000 viviendas y ya hay licitadas más de 8.500 para que concurran las empresas que quieran. Por lo tanto, está iniciado el camino.

¿Y para hoy, qué soluciones tienen?

Entremedias, derogar lo peor de la actual ley, que ha generado inseguridad jurídica, que es el cáncer de la inversión. El que quiera invertir en vivienda, lo hará pero en otro país, no en España. Con Sánchez se han batido todos los récords de precio porque ha disminuido la oferta del alquiler. La inversión inmobiliaria en España, sólo en 2023 ha disminuido un 30%. Porque no se genera confianza y, sobre todo, porque hay mucho dogmatismo ideológico.

Cuando se habla de ladrillazo, cuando la ministra cambia el nombre de la Operación Campamento por Barrio Nuevo de Campamento, ¿qué está haciendo? Está vendiéndose a sus socios más radicales para decir 'el PSOE no hace operaciones urbanísticas'. Oiga, eso es demagogia pura. Dígale a la gente que es necesario hacer operaciones urbanísticas y levantar nuevos barrios.

Me habla todo el rato del dogmatismo del Gobierno. Permítame que le pregunte por el del PP. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria se nos ha hecho creer que ser propietario es malo, que es mejor vivir de alquiler, que eso fomenta la movilidad laboral... ¿Ustedes prefieren una España de propietarios o de alquilados?

El Partido Popular no tiene dogmas. Lo que tiene son convicciones y una de ellas es que las personas han de poder elegir cómo quieren vivir. El que quiera vivir de alquiler debe poder hacerlo y el que quiera comprar debe poder comprar.

En mi generación, todos aspirábamos a comprar una vivienda, y muchos lo conseguimos. No podemos decirle ahora a los jóvenes que tiene que renunciar a eso, porque la vivienda en España siempre ha servido como hucha familiar.

"Sánchez quiere controlar RTVE y todos los medios para cambiar la realidad sobre el 'nº1' de la corrupción' y tapar sus vergüenzas"

Justo le iba a preguntar por los jóvenes, los principales perjudicados de esta situación. Además de sueldos bajos y empleos precarios, no hay manera de que accedan al crédito para comprar y para alquilar les exigen tres mensualidades, seguros, fianzas...

Los jóvenes son los que más nos preocupan en el PP. Efectivamente, están viendo que sus sueños se esfuman porque ven que la vivienda se ha convertido en un bien de lujo y la edad de emancipación supera ya los 30 años, cuatro más que la media europea.

En nuestro plan de vivienda hay 16 medidas concretas que los ponen en el centro de nuestras políticas como principales destinatarios de ese gran parque público de vivienda asequible. Pero también hemos dicho que establecíamos ayudas para el alquiler y avales para la compra.

Oiga, ¿esas ayudas directas no es fomentar la demanda en un momento de poca oferta? Es lo que anunció Pedro Sánchez hace poco.

Tenemos que trabajar en las dos líneas: en la oferta, generando vivienda asequible y facilitando la rehabilitación; y dar herramientas a los jóvenes para que puedan acceder hoy a una casa. Las CCAA gobernadas por el PP han puesto avales para las hipotecas, para que los jóvenes que no tienen ahorros pero sí tienen capacidad para hacer frente a una hipoteca, puedan acceder a la compra. Se puso en marcha en Murcia, en Madrid, en Castilla y León, en Galicia... es un botón de muestra de cómo son las políticas del Partido Popular, que vamos a seguir extendiendo a nivel nacional.

El Gobierno, que es uno de los mayores propietarios del suelo a través del Sepes, y uno de los mayores propietarios de viviendas a través de la Sareb, no puede tenerlo todo parado. Con todas las herramientas a su alcance, no hace nada y sólo critica a las CCAA. ¿Dónde están las 183.000 viviendas prometidas desde hace seis años por el presidente del Gobierno? ¿Dónde? Son promesas incumplidas que en realidad son sueños rotos para los jóvenes.

Usted tendrá el número, pero creo que son decenas de miles esas viviendas dela Sareb. ¿No se pueden rehabilitar para tener antes a mano ese alquiler asequible para los jóvenes?

Son 50.000 viviendas las que tiene la Sareb. ¡Claro que puede gestionarlas! Es más, es su obligación gestionarlas. Lo que hay que preguntar es por qué no lo hacen. Teniendo la materia prima, que es el suelo, y teniendo viviendas a su disposición, ¿por qué no hacen nada? La Administración General del Estado debe sacar ese suelo que tiene improductivo para construir vivienda y movilizar esas viviendas.

¿Cuánto porcentaje de su sueldo dedica hoy un joven a la vivienda, en alquiler o compra?

Según los últimos estudios, los jóvenes tienen que dedicar más del 92% para pagar el alquiler.

No les da para comer.

Efectivamente, el salario medio de un joven en España no llega a los 1.400 euros.

¿Qué influye más en el bloqueo del mercado? Los pisos turísticos, los sueldos bajos, la poca oferta, los llamados fondos buitre, la promoción de una España de alquilados y no de propietarios, los tipos altos, la okupación... ¿cuál es el problema principal o son todos a la vez?

El problema principal son las ideas equivocadas.

Volvemos al Gobierno.

Cuando hay ideas equivocadas y se buscan chivos expiatorios para buscar culpables. Claro que hay que buscar un equilibrio entre los pisos turísticos y la convivencia en el centro de las ciudades. Pero no se puede obviar que si se está incrementando los pisos turísticos o los alquileres de temporada es para huir de la Ley de Vivienda.

Paloma Martín posa antes de la entrevista con EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Mencionaba antes la okupación de verdad. ¿Es para tanto o ustedes exageran, como dice el Gobierno?

¡Es para tanto! Se producen al año entre 15.000 y 17.000 delitos y faltas relacionadas con la okupación en España. En estos momentos, hay 80.000 viviendas okupadas y 25.000 inquiokupadas. El problema es de una enorme gravedad porque provoca la huida del mercado del alquiler, porque si un propietario piensa que tendrá que peregrinar por los juzgados uno o dos años para recuperar su posesión, no la pone en alquiler. Fijémonos en Cataluña. Barcelona tiene el precio de la vivienda más alto de España. ¿No será que Cataluña tiene el 40% de las viviendas okupadas de toda España? Más que Andalucía y Madrid juntas

Detrás de la okupación hay dramas, personas que han tenido que llevar a su madre a una residencia para que reciba los cuidados necesarios y que han puesto el piso de esa señora en alquiler para poder pagarla... y resulta que no cobran y, peor, que no pueden recuperar la posesión hasta dos años después. Eso está pasando. Por eso nosotros queremos proteger al propietario y al inquilino que cumple con sus obligaciones, pero en ningún caso a los okupas.

El concepto de inquiokupa, es bastante nuevo. Entiendo que es un okupa sobrevenido porque, de repente, no puede pagar. Llamarle así ya lo estigmatiza, porque normalmente es gente en situación vulnerable, ¿o no?

Hay que distinguir entre los okupas que dejan de pagar sin más y las personas que tienen una situación de vulnerabilidad. Lo que ocurre es que con las medidas que ha adoptado el Gobierno de España desde el año 2021, que hacen imposible la recuperación de la posesión, la gente ve que no tiene una consecuencia inmediata dejar de pagar la renta. Y eso ha incentivado el no pagarla, provocando un daño tremendo.

Le preguntaba por las familias vulnerables.

Ahí quería llegar, desde el Partido Popular protegemos en primer lugar a las familias vulnerables, sobre todo aquéllas que tienen hijos a cargo. Para eso están las ayudas que gestionan las CCAA. Pero lo que no hacemos es proteger al que no paga, porque detrás hay otra familia que no recibe. Y que también tiene necesidad de recibir esa renta.

Pero también ocurre otra cosa con la Ley de Vivienda del Gobierno. Entre los criterios para que el juez valore esa condición de vulnerabilidad, se estableció un umbral muy alto: tres veces el IPREM, que son 1.800 euros al mes. Claro, teniendo en cuenta que el salario mínimo y el salario medio en España están muy por debajo, en torno a los 1.400 euros, es evidente que han situado en el rango de vulnerabilidad a familias que a todas luces no lo son.

No conozco a casi nadie menor de 30 años que cobre más de eso.

Es decir, que una persona deje de paga el alquiler, cobrando 1.800 euros al mes, para nosotros no es admisible. Tenemos que proteger de verdad a quien sí tiene necesidad y no puede llegar a final de mes, pero no a aquéllos que hacen dejación de sus obligaciones y no cumplen.

Me ponía usted antes el ejemplo de Cataluña. Mercado intervenido, demasiados okupas, y alquileres caros... sin embargo, acaba de anunciar la Generalitat que los precios ya bajan de media un 5% en Barcelona.

Hay que escuchar también a la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona, que ha dicho que obedece a un efecto estacional, por los meses en los que se ha hecho el estudio. Y que, además, sigue disminuyendo la oferta, que hay un desequilibrio enorme.

Los portales inmobiliarios, que son los que gestionan el día a día de los alquileres, dicen lo mismo, que ellos siguen detectando que los precios en Cataluña se incrementan y que la oferta disminuye.

Si tenemos problemas con las estadísticas, entonces ya no hay manera de gobernar este país, eso seguro.

Lo que pasa es que hay quien utiliza las estadísticas para manipularlas a su antojo.

Pasa también con las encuestas de intención de voto. Todas dicen que ustedes están de seis a ocho puntos por delante del PSOE... menos la oficial, que les pone cuatro por detrás.

Efectivamente, en España tenemos el clarísimo ejemplo del maquillaje permanente de todo.

¿Los índices de precios son malos en sí mismos? Es decir, al menos dan una información. Si ustedes quieren poner pisos en alquiler social un 30% más bajos del precio de mercado, al menos ya tienen ahí la información.

La transparencia, conocer los datos, siempre es bueno. Lo malo es cuando se utilizan unos datos para imponer determinadas decisiones y, además, sin poder conocer la veracidad de esos datos. Eso es demoledor. Pero no es que lo diga el PP, es que lo dicen todos los expertos.

Lo dice Castilla-La Mancha, lo dice Asturias. Las CCAA del PSOE tampoco han intervenido el mercado.

Esas dos regiones gobernadas por el Partido Socialista tampoco quieren aplicar las zonas de mercado tensionado, porque conocen los efectos devastadores que tienen.

Sin embargo, a ellos el Gobierno no les amenaza con no darles los fondos que les corresponden.

La ministra está dedicada a amenazar permanentemente a las CCAA, acusándolas de incumplir la ley, cuando no es cierto. Porque la ley establece la posibilidad de declarar o no las zonas de mercado tensionado. Amenaza con retirar recursos económicos si no obedecen a ese dogma y ahora quiere obligar a que la vivienda de protección mantenga esa calificación indefinidamente. Pero el Tribunal Constitucional acaba de tumbar ese artículo de la Ley de Vivienda, porque invade competencias autonómicas.

Estamos en lo mismo, en tergiversar, en buscar chivos expiatorios. El Gobierno puede hacer muchas cosas, no las hace y lo único que se le ocurre es imponer y amenazar a las Comunidades Autónomas.

"¿Dónde están todas esas viviendas prometidas por Sánchez? Son 183.000 sueños rotos para los jóvenes"

¿Tienen ustedes apoyos para su plan de vivienda? Digo yo que habrán sondeado al PNV y a Junts, que son claramente contrarios a la Ley de Vivienda del Gobierno.

Mire, cuando llevamos al Senado, donde tenemos mayoría absoluta, la ley antiokupa para desalojarlos en 24 horas, concitamos el apoyo de Vox y se abstuvieron Junts y PNV, porque también son conscientes de que es necesario luchar contra la okupación.

Es verdad que la situación actual de alianzas que tiene el Gobierno con sus socios radicales nos da una sorpresa cada día. Nadie se atrevería a decir hoy qué es lo que se va a votar mañana.

¡Coincidieron ustedes con Sumar hace nada!

Sánchez es rehén de esos votos para mantenerse en la Moncloa. Pero nosotros no renunciamos a negociar con todos, porque estamos convencidos que es la ley que España necesita para que demos la vuelta a la situación de vivienda.

Pero no me dice si ya les han sondeado.

En cuanto registremos la ley, la llevaremos a la comisión correspondiente y ahí se iniciarán las negociaciones.

¿Y creen ustedes que podrán legislar por encima del Gobierno? Hemos visto cosas que no creeríamos en estas legislaturas de Pedro Sánchez, pero que la oposición legisle y le imponga una ley al Gobierno, eso sí que sería un hito.

Numerosas iniciativas legislativas tramitadas en el Senado están bloqueadas por la señora Armengol en el Congreso. Hay una voluntad expresada por los senadores que está siendo obviada, y eso es de una enorme gravedad, porque reciben un mandato y lo que hacen es bloquearlo. Eso tiene que tener unas consecuencias.

Algo podrán hacer ustedes.

Lo reclamamos permanentemente, tienen la obligación de tramitarlas y no se puede prolongar sine die el plazo de enmiendas. ¡Tienen secuestrado el Congreso! Ya dijo Sánchez que a él le sobraba el Legislativo, y éste es un ejemplo de por qué.

Porque lo que ve es que el Partido Popular tiene capacidad de sacar adelante leyes que son buenas para los españoles, y por eso, automáticamente, lo que hace es bloquearlo en el Congreso a través de la señora Armengol.

¿Y si entretanto van negociando? Darían ustedes un gran titular, al menos. 'Hay acuerdo, cuando Armengol lo descongele, habrá ley'.

Lo hacemos con todos los grupos al tramitar las leyes, pero no sólo con ellos, nos hemos reunido con todo el sector, con las CCAA, con los municipios, con promotores inmobiliarios, colegios profesionales, gestores de viviendas, con los representantes de los jóvenes. Hablamos con todos.

Aprovechen la Conferencia de Presidentes, ¿cree que servirá para algo? Sánchez la ha retrasado hasta diciembre, pero se supone que tratará esencialmente de Vivienda.

Es lamentable que el presidente haya demorado a diciembre la adopción de medidas urgentes sobre vivienda. Es una emergencia que necesita soluciones inmediatas, pero Sánchez se dedica a competir con Sumar y con Podemos en ver quién propone medidas más dogmáticas.

La última de Podemos es que no hay Presupuestos si no se baja el alquiler un 40% por ley y se prohíbe toda compra que no sea para habitar.

Es comunismo puro, propio de un estado totalitario. Pero de verdad, alejado de la realidad. Digámosles a los ciudadanos, a los jóvenes, que hay esperanza, que hay otra forma de hacer las cosas, que se puede construir vivienda, que podrán alquilar a un precio razonable, o ser propietarios de verdad. La demagogia sólo nos acerca al abismo.

La senadora popular Paloma Martín, con el subdirector de EL ESPAÑOL Alberto D. Prieto. Javier Carbajal

¿Y hay alguna posibilidad de precipitar esa otra forma de gobernar? Ustedes siguen guiñándole el ojo a PNV y Junts, pero mientras no quede claro que pueden sumar sin Vox, no parece posible esa suma.

Alberto Núñez Feijóo fue el ganador de las elecciones generales y lo inédito es que, habiendo ganado las elecciones, esté gobernando Sánchez con el apoyo de todos los socios de la izquierda más radical y de todos los independentistas. También en materia de Vivienda el PSOE ha elegido sus socios, que son Bildu, Sumar Podemos y Esquerra. Nosotros, lo hemos dicho: pacto de Estado por la vivienda, dispuestos a negociar con todos.

El retraso en el registro de su ley de vivienda, ¿tiene que ver con los casos de corrupción, que no dejan de dar noticias? A ustedes ya les viene bien que el PSOE se cueza en ese jugo...

Volvemos al comienzo de la entrevista. Nosotros no podemos renunciar a contar cómo es de grave la corrupción que hay en el Gobierno. Pedro Sánchez tiene que dimitir, porque está rodeado de corrupción, pero nosotros entretanto seguimos trabajando por ofrecer soluciones a las cuestiones más importantes de los ciudadanos. Al lado de las personas, pero denunciando la infame gestión y la corrupción de este Gobierno.