Feijóo afirma que "Sánchez no va a destituir a Yolanda Díaz por encubrir a Errejón porque él encubrió a Ábalos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado este domingo sobre el escándalo de violencia machista que ha protagonizado el ya exportavoz de Sumar Iñigo Errejón. Pedro Sánchez, ha dicho Feijóo, "no va a cesar a la vicepresidenta Yolanda Díaz por encubrir a Errejón porque el presidente encubrió a [José Luis] Ábalos".

Feijóo ha participado este domingo en un encuentro con varios presidentes de Nuevas Generaciones para hablar de los problemas de los jóvenes, pero ha aprovechado la ocasión para comentar las dos principales polémicas que azoran al Gobierno: el escándalo de Iñigo Errejón y la fotografía de Pedro Sánchez con Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo.

"Hay silencios que son inaceptables e inmorales", ha dicho el presidente del PP. "Sumar no ha dado explicaciones mínimamente éticas a lo que está ocurriendo con su portavoz estos días", ha añadido, en referencia a la rueda de prensa que hizo Sumar este sábado, en la que el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, confirmó que no habría más dimisiones y aseguró que los hechos que rodeaban a Errejón se conocieron esa misma semana.

"El Gobierno de España se divide en dos sectores: quienes son sospechosos de haber cometido delitos y quienes son sospechosos de haber encubierto los delitos. Esto es insoportable", ha asegurado Feijóo.

El presidente del PP ha hecho referencia a las recientes informaciones que vinculan a Sánchez con Aldama. En primer lugar, la fotografía que Koldo García hizo a ambos y también las informaciones de este diario que explican que Aldama estuvo con Sánchez en una noche electoral en Ferraz.

"Hace dos semanas le pregunté si conocía, él o su mujer, al señor Aldama, hoy en prisión. El señor presidente no me contestó. Esta misma semana el miércoles volvía preguntar si el señor 1 [en referencia al supuesto nombre en clave de Sánchez] conocía a Aldama, si había hablado con él, si le había recibido... y tampoco me contestó", ha comentado Feijóo.

Feijóo se refiere así al silencio que firmó Sánchez el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno. "El silencio fue tan elocuente que ahora entendemos", ha apuntalado Feijóo.

"Queremos saberlo todo, porque tenemos derecho. Ya sabemos algunas cosas: que el señor 1 no pasaba por ahí y que el señor Aldama tenía acceso VIP al presidente del Gobierno", ha pedido.

"Le propongo que acabe su calvario, que convoque una rueda de prensa, que explique cuál es su relación, por qué el fotógrafo era el señor Koldo y por qué tenemos que vivir con este desprecio hacia la ciudadanía. Y en esa misma rueda de prensa, que presente su dimisión y se marche ya", ha pedido Feijóo.