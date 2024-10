Última hora sobre la crisis del PSOE y el Caso Koldo, en directo | Errejón reprocha al PSOE que no explique la reforma que beneficia a etarras

Alberto Núñez Feijóo ha convocado para esta mañana una reunión de urgencia del Comité de Dirección del PP "para que valore la respuesta a los hechos que hemos conocido estos días". Hechos que tienen que ver con el último informe de la UCO en el caso Koldo, y las "mentiras flagrantes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sobre la mesa, presentar una moción de censura a Pedro Sánchez, tal y como han señalado altos cargos del partido. Muchos de ellos opinan que "no importa si dan los números o no". Porque, argumentan, el Gobierno no gobierna y "sólo se dedica a sobrevivir, engañando a quien haga falta, incluso al Congreso, y mercadeando con lo que es de todos".