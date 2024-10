Feijóo convoca por sorpresa a la dirección del PP mientras crece el apoyo a una moción de censura contra Sánchez

A primera hora de la tarde de este sábado, un comunicado del Partido Popular anunciaba que Alberto Núñez Feijóo había convocado de manera extraordinaria y urgente al Comité de Dirección del PP este domingo por la mañana "para que valore la respuesta a los hechos que hemos conocido estos días".

La sucesión de escándalos, rematados por el último informe de la UCO en el caso Koldo y, sobre todo, la constatación de las "mentiras flagrantes del presidente del Gobierno" impulsaron al líder de la oposición a no dejar pasar más tiempo y aprovechar su único día libre en la agenda para escenificar la reacción del PP.

Las fuentes de la dirección consultadas se negaron a anticipar más información, limitándose a destacar la "gravedad" de la situación, calificable de "emergencia nacional". Sin embargo, altos cargos del partido coincidían en que "la reacción debería ser, de una vez, presentar una moción de censura a Pedro Sánchez".

Muchos de ellos opinan que "no importa si dan los números o no". Porque, argumentan, el Gobierno no gobierna y "sólo se dedica a sobrevivir, engañando a quien haga falta, incluso al Congreso, y mercadeando con lo que es de todos". Según esta teoría, sostenida por algunos destacados miembros de la formación conservadora, el PP de Feijóo debería actuar "de frente", sin pedirle de antemano el voto a ningún partido.

"Nunca un caso de corrupción ha atrapado, como en una red, a tantos ministerios", apuntaba un diputado, "y mientras, se nos pasan los trenes de las reformas que necesita España y de los fondos europeos... si vamos a una moción de censura, se ganará o no, pero el que no la vote se estará retratando".

Desde Bruselas, un miembro de las filas del PP en el Parlamento Europeo, enumeraba las revelaciones de la última semana, casi como si leyera la nota del partido: "Los billetes en bolsas en la sede del PSOE, los lingotes de oro negociados con 'la jefa' Delcy mientras se organizaba la visita fantasma, la amiga con sueldo público y piso pagado por la trama, el chalé gratis total para el ministro. Es todo insoportable".

Y continuaba: "Los guardias civiles a sueldo de Koldo, que corrompe a una presidenta autonómica que era su 'cariño' y ahora preside el Congreso, y que corrompe a otro presidente regional que hoy es ministro para que el pase con su consejero de Sanidad y colocarle contratos con comisiones..."

"Ojalá la moción"

Otras de las personas consultadas dentro del PP se limitan a un "ojalá", ante la pregunta de si la convocatoria urgente de Feijóo podría ser para anunciar una moción de censura. "Pero hay que hacer las cosas con criterio, si la presentas y la pierdes, has de esperar un año para poder convocar otra, y los casos de Koldo y de Begoña Gómez sólo acaban de empezar, seguro que va a salir más".

Esta teoría coincide con la "estrategia de calma" de los populares a la hora de llamar a Sánchez a declarar en la comisión de investigación sobre la trama Koldo en el Senado.

Hace meses que la dirección del Grupo Popular en la Cámara Alta puso el nombre del presidente del Gobierno en el listado de comparecientes. Pero este jueves se agendaron una decena larga de nuevos declarantes, y seguía sin aparecer Sánchez.

"Lo llamaremos", insistió el domingo pasado Borja Sémper, en una entrevista con este diario. "Pero será cuando tengamos todos los datos y la certeza de que su comparecencia va a ser útil para que tenga que responder a las preguntas y se sepa la verdad".

"Acción, pero con cabeza"

Por eso, y aunque la nota pública de este sábado estaba redactada en un tono casi apocalíptico, una fuente de la cúpula popular trataba de rebajar las expectativas. "¿Los votantes piden acción tras las mentiras de Sánchez sobre Delcy, después de las bolsas de dinero en Ferraz y los pagos a una amante con fondos del erario público? Habrá acción, pero con cabeza".

Lo que está confirmado es que a la convocatoria de este domingo Feijóo le ha dado rango de emergencia inaplazable.

El viernes no pudo convocarla, porque estaba en Polonia, reunido con el primer ministro, Donald Tusk y con Frontex; y ya tiene encuentros institucionales el lunes y el martes con los agentes sociales. "El domingo es el único hueco, la respuesta no puede esperar, y no vale improvisar, merece un debate de la dirección".

También ha podido saber este diario que habrá "algún anuncio"; aunque las fuentes trataban de "rebajar las expectativas". Eso sí, sin rechazar de manera taxativa la opción de una moción de censura.

La acción de respuesta del PP será potente, porque se ha anunciado que correrá a cargo de la secretaria general, Cuca Gamarra. "Pero por lo que sé, no una locura", apuntaba otra integrante de la dirección.

En todo caso, Feijóo tuvo tiempo este sábado de departir con sus lideres autonómicos. Todos fueron a Madrid para asistir a los actos de la Fiesta Nacional. Y desde alguna baronía regional se insistía, con cierta ansia, en que "uno no puede convocar de urgencia un domingo para una simple declaración de 'España está en una emergencia nacional y el PP hará todo lo que esté en su mano…', tiene que haber algo tangible".

Feijóo, contando apoyos

En la recepción posterior al desfile, Feijóo tampoco rechazó la posibilidad de una moción de censura, a preguntas de los periodistas, en una charla informal. El presidente del PP indicó que su partido está, más que recabando apoyos para esto, valorando con qué apoyos sigue contando el Gobierno. De momento, dijo, no hay contactos con Junts ni tampoco con el PNV.

En la misma línea que los dirigentes más prudentes consultados, Feijóo añadió que "al toro hay que sacarle la muleta cuando toca", en referencia a la posibilidad de una censura inminente, "porque si no te puede dar una cornada". Entre otras cosas, porque ni los nacionalistas vascos "han dicho nada" por ahora, y los socios de Sánchez no se han pronunciado, siquiera, tras todos los escándalos.

El presidente del PP denunció que "jamás una trama de corrupción había estado tan cerca de Moncloa" como ahora, con el caso Koldo. En una charla informal con periodistas, Feijóo se refirió al exministro José Luis Ábalos como el "cortafuegos" tras el que se quiere refugiar Sánchez. "Pero esto no hay quien lo pare", advirtió, porque "Sánchez sin Ábalos no es Sánchez".

Según Feijóo, el presidente del Gobierno no debería haber acudido siquiera al 12-O sin haber dado previamente "todas las explicaciones pertinentes" en una rueda de prensa con preguntas.

A juicio del líder del PP, la coalición con Sumar y los aliados parlamentarios de Sánchez "aguantan porque nunca un presidente del Gobierno ha estado tan barato como éste".

Con todo, admitió que "nunca ha había habido tantas razones para una moción de censura". Y recordó que, en 2018, a Mariano Rajoy se le echó del poder "por menos que esto, y eso que había aprobado unos Presupuestos", añadió con sorna.