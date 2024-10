El PP exige a Sánchez activar "la reubicación de menas a nivel europeo" y pedir el despliegue urgente de Frontex

El Partido Popular redobla sus exigencias en política migratoria. En plenas negociaciones con el Gobierno para pactar la reforma de la Ley de Extranjería, para aliviar la crisis "nunca vista" en Canarias, la secretaria general del PP ha exigido a Moncloa que "active el mecanismo europeo de reubicación" para parte de los menores no acompañados que soportan las islas.

"No entendemos por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene una política migratoria integral, como ofrece el PP", ha dicho Cuca Gamarra. "La Comisión Europea ya ha dicho que tiene medios a disposición de España, y que sabe que Canarias los necesita, pero que tiene que ser el Ejecutivo español el que lo solicite".

La número dos de Alberto Núñez Feijóo ha hecho esas declaraciones en un desayuno informativo, en el que presentaba a Manolo Domínguez, vicepresidente canario y líder del PP insular. Para Gamarra, parece evidente que Moncloa está "más interesada en tumbar el Gobierno canario", que está formado por una coalición de Coalición Canaria (CC) y los populares, "aunque eso le cueste la estabilidad a las islas".

De la misma opinión, aunque aún más directo, es Domínguez, artífice del acuerdo firmado por Feijóo y Fernando Clavijo, presidente de las islas y líder de CC.

"Esta crisis nunca la habíamos vivido en España. No sólo son los miles de menores no acompañados o las decenas de miles de migrantes irregulares", ha dicho, "es que cada 54 minutos muere una persona tratando de llegar a nuestras costas". Por eso, para Domínguez, "nadie puede entender por qué el presidente del Gobierno sigue empeñado en enfrentar a las Comunidades Autónomas y en romper el pacto de Gobierno en Canarias".

Y todo a costa de os canarios y, peor, de quienes se juegan y pierden la vida por llegar a nuestras costas

Para el líder popular canario, ni siquiera el pacto que se está negociando ahora es suficiente. "Si ya hubiese acuerdo, si ya estuviésemos derivando menas a otras CCAA, ¿hubiésemos evitado la tragedia de la isla de El Hierro?", se preguntaba, en referencia al naufragio del pasado fin de semana, en el que murieron nueve personas y desaparecieron otra cincuentena en las aguas del Atlántico.

"No lo habríamos evitado ni con ese pacto político", aseguraba Domínguez, "porque hace falta una política eficaz que evite que estas personas sigan saliendo y jugándose la vida en el mar". Por eso, ha insistido, "suplicamos la ayuda del Estado".

Tanto Gamarra como el presidente del PP canario insistieron en acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de abandono por parte de sus propias políticas y también de sus decisiones, con respecto a la Unión Europea. "Estamos colapsados, sólo pedimos que se nos trate como españoles y se nos considere europeos", ha apuntado Domínguez.

"Buscan culpables y no soluciones. Pero, ¿por qué no activan los recursos de la UE?", se preguntaba Gamarra. "No es sólo el reparto de menores, esto es más profundo y amplio".

La dirigente popular reclama "la necesidad urgente declarar emergencia migratoria, para que las CCAA y los Ayuntamientos puedan contratar de urgencia los servicios necesarios, que ya están desbordados". Y de pedir la ayuda de la UE. "No entendemos por qué no se hace. Frontex ofrece esos recursos para el Atlantico, como los ha activado en el Mediterráneo cuando ha sido necesario", como en los últimos meses, a petición de Italia y Grecia. "Pero el Gobierno de España lo está obviando".

Entre los presentes en el desayuno, organizado en Madrid por Europa Press, estaba el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, encargado de las negociaciones con Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Ellos fueron dos de los cuatro partícipes de la reunión del pasado lunes, con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente de las islas, Clavijo.

Domínguez denunció que "las ONG dicen que no pueden más, tenemos más de 81 centros con menores hacinados, no hay recursos ni profesionales para atender más menas, hemos llegado al límite... y siguen llegando". El vicepresidente insular fue muy gráfico: "Podría darles las cifras que recibí esta mañana, pero a la salida de este desayuno serían mentira".

Por eso, Gamarra insistió en que "hace falta una migratoria integral". Según insistió, esa oferta del PP al Gobierno "está sobre la mesa" desde hace meses y, sobre todo, desde la firma del pacto entre Feijóo y Clavijo, hace un mes en Tenerife. "Pero Sánchez mira a otro lado y está obviando esta emergencia humanitaria, cuando sólo tiene que plasmar su firma".

Contra "el cupo independentista"

No ha sido Domínguez el primer integrante del Gobierno canario en sugerir, en su caso afirmar, que Moncloa anda más interesada en reventar el acuerdo entre CC y PP. Ya lo planteó el presidente Clavijo la semana pasada en el Parlamento insular. "Pero no lo van a conseguir, porque la estabilidad de la que dotamos a las islas es una ventaja competitiva frente a la inestabilidad del Gobierno central", sentencio con cierta mofa.

"Pero igual que nos preocupan los menores, a los que Sánchez utiliza como peones, también nos preocupa la imagen que damos al exterior". Las islas son sinónimo de sol, playas, volcanes y descanso, recordó, "y no queremos ser el mayor cementerio de Europa, porque el 40% del empleo es por el turismo, y el 35% de nuestro PIB directo, también".

Ya en cuestiones económicas, el vicepresidente insular se mostró abiertamente contrario a los planteamientos de Moncloa sobre la reforma de la financiación autonómica. "Ni aceptamos las quitas de deuda, porque no sirven para nada y porque nosotros no tenemos deuda", dijo, "ni aceptamos las negociaciones unilaterales que pretende el Gobierno central".

Y finalmente, Domínguez elevó el tono hasta la indignación: "No queremos tratos de favor, basta que reconozcan a nuestra Comunidad Autónoma como infrafinanciada, y que no traten de comparar nuestro régimen económico y fiscal con el cupo independentista".

Según el líder popular canario, "este fuero es un derecho, no un privilegio. Y esas declaraciones de a vicepresidenta María Jesús Montero han sacudido son indignantes, pero aún más preocupante es que queda claro que estamos lejos de los intereses del Gobierno central".