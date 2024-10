Pedro J. Ramírez: "La negligencia que bloqueó el recurso de Begoña debe tener una sanción ejemplar"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha participado este martes en la tertulia del programa de Telecinco La Mirada Crítica para analizar la actualidad política, marcada por los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno aún no ha presentado y el error de los tribunales que impidió resolver el recurso de Begoña Gómez este lunes.

Pedro J. Ramírez ha calificado de "vergüenza" el error que obligó a la Audiencia Provincial de Madrid aplazar su deliberación sobre si archiva el 'caso Begoña'.

"Los juzgados de Plaza Castilla tienen que aclarar inmediatamente qué es lo que sucedió y depurar responsabilidades. La negligencia que bloqueó el recurso de Begoña Gómez debe tener una sanción ejemplar. Pido formalmente que haya una depuración de responsabilidades para el responsable", ha pedido el director de EL ESPAÑOL.

Lo sucedido es que los magistrados de la Sección 23ª de la Audiencia Provincial, que tenían previsto reunirse este lunes para tomar una decisión, no recibieron toda la documentación que pedían para tomar la decisión. Concretamente, faltaba precisamente el recurso de la propia imputada, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"Ha ocasionado un perjuicio a una persona que viene reclamanado amparo, Begoña Gómez, pero podría habernos ocurrido a cualquiera de nosotros. No podemos asumir que lo habitual es normal", ha insistido.

Presupuestos

El director de este periódico también ha denunciado en La Mirada Crítica que el Gobierno está incumpliendo la "obligación constitucional" de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en las Cortes "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", según el artículo 134 de la Constitución.

"¿Dónde está el proyecto de Presupuestos, señores del Gobierno?", ha preguntado Pedro J. Ramírez. "Es una obligación constitucional. Un Estado de derecho se caracteriza por el respeto a las leyes. El Gobierno puede impulsar leyes y el Congreso aprobarlas. Hoy España entera debería estar pendiente de ver qué va a presentar María Jesús Montero con los tochos del proyecto de los PGE", ha señalado.

Tomás Serrano Sánchez incumple el deber constitucional de presentar los Presupuestos, sin horizonte de lograr apoyos para aprobarlos

El director de este diario ha lamentado que no se puede "aceptar que algo que se está convirtiendo en peligrosamente habitual sea normal". "La Constitución impone pocos mandatos expresos y este es uno de ellos. En los Presupuestos van los impuestos. No se puede gobernar al margen del Congreso", ha subrayado.

Pedro J. Ramírez ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a presentarse a una moción de confianza. "Hay dos legitimidades que confluyen en un gobierno parlamentario: la legimitidad que se consigue con una investidura y la legitimidad que se mantiene mediante el respaldo de las cámaras a las políticas de un ejecutivo. Ese respaldo no existe en estos momentos", ha recordado.

Al normalizar que el Gobierno no vaya a cumplir el artículo 134 de la Constitución, tal y como informa EL ESPAÑOL, "seguiremos deslizándonos por la peligrosa senda de hacer de la ley papel mojado", ha lamentado Pedro J. Ramírez.

"Si empezamos a amortizar preceptos legales esenciales, nuestro Estado de derecho y nuestra convivencia seguirá deteriorándose", ha advertido.

Medios de comunicación

Sobre el Plan de Acción por la Democracia del Gobierno, que pretende luchar contra la desinformación e impone medidas sobre los medios de comunicación, Pedro J. Ramírez ha vuelto a lamentar que Sánchez "quiere expropiar a los ciudadanos de parte de sus derechos fundamentales".

"No necesitamos que el Gobierno nos proteja de nada [a la prensa]. Siempre ha habido buenos y malos periodistas o buenos y malos periódicos. Los bulos han corrido a la velocidad de la pólvora en todos los momentos de la vida pública y nada han tenido que ver en la mayoría de los casos con los medios", ha asegurado el director de EL ESPAÑOL.

"No hay más que ver el top 10 de audiencias de periódicos, televisiones o radio. ¿Dónde están los pseudomedios? El que existan algunos periódicos, más bien pequeños con bajos estándares en el ejercicio de la responsabilidad informativa, no significa que autorice al Gobierno a legislar a tutiplén para restringir, ojo, no la libertad de los medios, sino la libertad de los ciudadanos".