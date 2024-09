Moncloa no ha iniciado aún el trámite para dar a Canarias los 50M que prometió en agosto para paliar la crisis migratoria

Ya ha pasado más de un mes desde que Pedro Sánchez se reunió con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y le prometió una ayuda de al menos 50 millones de euros para paliar la crisis migratoria que vive el archipiélago. Sin embargo, a pesar de la urgencia, el Gobierno central todavía ni ha ingresado el dinero ni ha iniciado los trámites para hacerlo.

Según confirman fuentes del Gobierno canario a este diario, el Ejecutivo central aún no se ha reunido con las autoridades autonómicas para concretar la cifra exacta de la ayuda, algo que depende de Hacienda. Por supuesto, tampoco se ha producido el ingreso.

Tras fracasar el primer intento de reformar la norma antes del verano, Sánchez se reunió con Clavijo en La Palma el pasado 23 de agosto. En esa cita, el líder del Ejecutivo se comprometió a inyectar una ayuda de al menos 50 millones de euros y cuya cantidad definitiva tendría que fijarse en los días siguientes.

Según explicó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en los Presupuestos Generales de 2022 y 2023 se incluyeron dos enmiendas por 50 millones de euros cada una para atender a los menores migrantes. Al no haber Presupuestos para 2024, esa situación no se podía abordar vía enmienda y el Ejecutivo prometió una ayuda similar para este ejercicio.

En la misma rueda de prensa de Torres, Clavijo explicó que el Gobierno canario consideraba que esa ayuda se quedaba corta y que la cantidad debía ser "mucho mayor". Argumentaba que la situación es mucho más grave que la que había en 2022 y 2023. Y ahí quedó todo.

"Nada, no ha habido avance", explican ahora, más de un mes después, desde el Gobierno canario. "Hemos pedido las reuniones, pero aún no las han concedido. Ha habido alguna conversación menor al respecto, pero no nos hemos sentado y no sabemos cuándo querrán que lo hagamos", añaden.

Desde el Ministerio de Política Territorial de Ángel Víctor Torres aseguran que se trata de un compromiso "que se cumplirá" incluso con los Presupuestos prorrogados, y confirman que los 50 millones son la base. Sin embargo, tampoco saben cuándo será la reunión ni cuál será la cifra definitiva, porque "las cifras las maneja Hacienda".

Este diario ha consultado al Ministerio de Hacienda por esta situación y la respuesta ha sido que la cantidad está "pendiente de transferir desde el Ministerio competente". Desde el departamento dirigido por María Jesús Montero no hacen ninguna referencia a si habrá reuniones ni a si la cantidad será 50 millones o más.

Reuniones para Extranjería

Tanto en el Gobierno canario como en el seno del PP hay una sensación de que Hacienda está apostando por el inmovilismo en cuanto a la situación de los menores en Canarias. Llevan semanas acusando a la ministra de no liberar los fondos de esta ayuda y de no mandar la memoria económica necesaria para reformar la Ley de Extranjería.

Sobre este asunto, sin embargo, las cosas podrían cambiar esta semana. La tragedia que se vivió el pasado sábado en El Hierro tras volcar una embarcación con al menos 84 personas a bordo, de las cuales sólo han sobrevivido 27, ha activado a las distintas partes para retomar las conversaciones para reformar la Ley de Extranjería.

El Gobierno central, el PP y el Gobierno canario están teniendo conversaciones para intentar llegar a un acuerdo, después de que fracasara la reforma antes del verano y después de una reunión que el portavoz del PP, Miguel Tellado, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tuvieron en agosto y que, a pesar de conseguir cierta sintonía, quedó en nada.

Las conversaciones retoman lo trabajado en la reunión de agosto y se está debatiendo el cupo de menores migrantes que asumirán el resto de comunidades autónomas, los fondos que van a recibir para hacer frente a la acogida y el límite a partir del cual el Estado se hará cargo de los menores en cada región.

Fuentes de las distintas partes confirman que las reuniones se están llevando a cabo de manera muy discreta para evitar la presión mediática. Consideran que si se pone demasiado foco en el asunto, esto podría dificultar las negociaciones y acusar cierto desgaste a los actores, por lo que prefieren presentar el acuerdo cuando se llegue a él.

Esto, sin embargo, es lo que ya pasó en la reunión de agosto que acabó varada. Las partes llegaron a una especie de preacuerdo y lo único que faltaba era un documento económico del Ministerio de Hacienda que nunca terminó de llegar.