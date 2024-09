La Justicia suspende el protocolo del Gobierno canario de no acoger a los menas que llegan a las islas

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido de manera cautelarísima el acuerdo del Gobierno de la comunidad autónoma del 2 de septiembre por el que ordenó a los responsables de los centros para menores llegados en patera que no aceptaran a ninguno más sin su autorización expresa.

La Sala de lo Contencioso Administrativo toma esta medida de manera urgente, sin escuchar aún las razones del Gobierno de Canarias (que ahora dispone de tres días para alegar lo que estime) y como complemento del auto por el que suspendió también el protocolo de acogida aprobado por la comunidad el 12 de septiembre.

El TSJC deja sin efecto provisionalmente ese acuerdo del Consejo de Gobierno que preside Fernando Clavijo a petición de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, porque sus magistrados entienden que "puede comprometer los intereses de un colectivo especialmente vulnerable", el de los menores extranjeros solos.

Protocolo

El Ejecutivo de Clavijo publicó un nuevo protocolo de acogida de menores no acompañados, que incluye ciertas diferencias frente a lo dispuesto en el Protocolo Marco de 2014.

Concretamente, establece una serie de trámites previos a la acogida del mena, como "su reseña de identificación" policial, una resolución administrativa que, de forma individualizada, le asigne a un órgano del Estado o la celebración de una entrevista con el mismo, acompañado de un intérprete y con conocimiento de un fiscal.

Sin estos requisitos, entre los que se encuentra el hecho de que la Administración estatal deba identificar a cada menor, Canarias se niega a acogerles.

Desde su entrada en vigor en el boletín oficial, las islas ya no asumen la tutela de más menas porque competen, según el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo, al Estado y no los aceptarán en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada en el momento de su entrega.

Este protocolo es vinculante para trabajadores públicos y ONGs. El Gobierno de Pedro Sánchez se mostró desde el principio contrario a la nueva norma porque entiende que puede vulnerar los derechos fundamentales de la infancia en España.

La Fiscalía Superior de Canarias recurrió este protocolo y ahora la Justicia le da la razón.