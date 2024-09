Ábalos asegura sentirse "perseguido" por el Gobierno: "Es una salvajada, van a por mí"

El exministro de Transportes y Movilidad y exdiputado del PSOE, José Luis Ábalos, ha criticado con dureza la auditoría encargada por su sucesor, Óscar Puente, sobre el caso Koldo y ha señalado que el objetivo no es otro que "intoxicar" una investigación penal, admitiendo, por primera vez, que se siente "perseguido" por el Gobierno.

"Habiendo ya una investigación penal, abrir otra en paralelo tiene el riesgo de intoxicar y contaminar la investigación penal y eso es lo que el Gobierno está haciendo", ha denunciado Ábalos, que considera que se está vulnerando su derecho de defensa.

De hecho no sólo cree que esta auditoria del ministerio que dirige Puente es "innecesaria" sino que opina que lo que debe hacer es "colaborar" con la Justicia y "no suplantarla". "No creo que nada de esto sea inocente", ha afirmado.

"Van a por mí"

El exministro, que apunta que "para acabar conmigo no es necesario hacer tanta salvajada", ha advertido este lunes en una entrevista en Más de Uno de Onda Cero que hay una cuestión que "me llama mucho la atención". "¿Cómo un informe de la Administración puede poner en entredicho al informe del Tribunal de Cuentas?", ha cuestionado para remarcar que "contradicen la propia querella que interpone la Fiscalía y que propicia toda esta investigación".

Por ese motivo ha presentado un informe pericial propio para desacreditar la auditoría de Puente. "Aunque me cueste el dinero, pero yo tengo que defenderme e intervenir", ha apuntado mostrándose convencido de que "ya se ha generado un relato, un ruido y una incriminación en mi contra".

Además, Ábalos cree que "si salgo tanto en los informes y salen nombres de mi entorno es porque van a por mí". "No estoy investigado de momento. Hay quienes están celebrando que me imputen en breves", ha añadido, sin dar nombres.

Y ha ido a más: "Quieren imputarme, lo van a intentar, pero veremos lo que dice el Tribunal Supremo. Es evidente que toda esta investigación es para mí. Es que saben hasta el nombre de mi pareja, dónde voy, qué hago. Y nadie dice aquí la palabra 'presuntamente'. Esto es un linchamiento".

"No voy a dejar el escaño"

En el hipotético caso de que fuera imputado, José Luis Ábalos ha dejado muy claro que no va a llegar a un acuerdo con la Fiscalía "porque yo no he hecho nada" y que no va a dejar el acta de diputado "porque las razones que me están dando son las mismas que cuando dejé el grupo socialista".

"No voy a dejar el escaño porque tenfo que defenderme. Hoy esto me pasa mí pero mañana a otro. Este linchamiento público y este desprecio a las garantías procesales le puede pasar a otro", ha dicho.

El ahora diputado del Grupo Mixto tampoco entiende el motivo por el que en la investigación del Ministerio de Transportes se están filtrando correos electrónicos anteriores a los años de la pandemia y que nada tienen que ver con la compra de mascarillas.