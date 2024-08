Torra pide a Puigdemont que "reflexione" sobre su liderazgo: "No se logró la independencia con él"

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha pedido a su predecesor en el cargo, Carles Puigdemont, y "sobre todo" al exlíder de ERC, Oriol Junqueras, a que hagan una "reflexión" sobre sus liderazgos.

"Queremos la independencia porque queremos tener un país mejor. Como nos basamos en esto, no lo podemos hacer con los que no funcionó, y en este sentido me pongo yo el primero. No lo conseguí, no llevé el país a la independencia. Puedo ayudar, pero ya no toca un liderazgo. Es una reflexión que debería hacer todo el mundo", ha asegurado en declaraciones a la prensa en Prada de Conflent (Francia) antes de una conferencia en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE).

"Yo pido que todo el mundo haga una reflexión sobre si en estos momentos suman o restan porque tenemos que volver a conseguir que haya una esperanza que en estos momentos no veo en las bases independentistas", ha remarcado.

Torra no sólo ha invitado a Puigdemont y Junqueras a dar paso a otros líderes sino que ha lamentado la situación actual del independentismo. "En estos momentos estamos en una situación de desastre absoluto, de enfrentamiento total. Y se tendrán que replantear muchas cosas", ha concluido.

El expresident también ha criticado que ERC haya apoyado la investidura del líder del PSC, Salvador Illa. "Si tú eres independentistas, haces una política independentista. Y ya está. Por lo tanto, me parece imposible dar apoyo al PSC", ha aseverado.

Las palabras de Torra llegan a pocos meses de que tanto Junts como ERC celebren sus respectivos congresos en los que renovarán sus liderazgos y actualizarán sus hojas de ruta políticas

Uno de los objetivos del congreso de Junts, que se celebrará el 27 de octubre, será el de encontrar un acomodo para Puigdemont, líder moral del espacio pero sin ningún cargo orgánico en el partido. De hecho, el expresident fugado de la Justicia española aseguró antes de las elecciones catalanas que si no lograba llegar a la presidencia de la Generalitat dejaría la política, una promesa que no ha cumplido.

El 30 de noviembre tendrá lugar el cónclave de ERC, en el que Junqueras se enfrentará a los afines a la hasta ahora secretaria general, Marta Rovira, por el control de la formación republicana.