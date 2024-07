Última hora de Begoña Gómez, en directo | El PP critica la negativa de la mujer de Sánchez a declarar

Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, ha asegurado a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla que "mi representada no ha declarado no porque tenga nada que esconder ni que ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración".

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, atiende a los medios en los juzgados de Plaza de Castilla. Rodrigo Mínguez

Según fuentes a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Begoña Gómez estaba muy seria e incluso "ha habido un momento tenso entre el abogado y el juez", porque juez le ha dicho a Begoña Gómez que era ella quien debía decir que no declaraba, y en un primer momento lo ha comunicado su abogado.

Estas mismas fuentes indican a este periódico que ha habido "muchas quejas por parte de todas las acusaciones por el despliegue policial" ya que consideran que la mujer del presidente del Gobierno "es una ciudadana normal".